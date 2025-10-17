Dónde ver gratis «Macario» en el marco del Día de Muertos

El cine mexicano se viste de gala para celebrar las ocho décadas de existencia de los emblemáticos Estudios Churubusco. Como parte de una muestra cinematográfica excepcional, la Cineteca Nacional de las Artes proyectará de forma completamente gratuita una selección de títulos inolvidables producidos en sus históricas instalaciones.

La joya de la corona y principal atracción de este ciclo es la mítica película «Macario» (1960), una obra maestra que regresa a la pantalla grande para el deleite del público capitalino.

La exhibición gratuita de Macario no es solo un regalo para el bolsillo, sino una inmersión en la época dorada del cine nacional. Dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por el inigualable Ignacio López Tarso, Macario es un hito cinematográfico por varias razones. Fue la primera película mexicana en ser nominada al Premio Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Ambientada en la víspera del Día de Muertos, la cinta es una profunda reflexión sobre la pobreza, la codicia y la muerte, temas atemporales abordados con una fotografía magistral a cargo de Gabriel Figueroa. Ver una copia restaurada de esta calidad en la sala de la Cineteca eleva la experiencia cultural, permitiendo a las nuevas generaciones apreciar una obra fundamental del realismo mágico mexicano sin costo alguno.

Funciones gratuitas y fechas clave

La muestra de cine, titulada «Las Inolvidables de Estudios Churubusco«, se extenderá por casi dos meses, ofreciendo un calendario variado para disfrutar del mejor cine que ha pasado por los sets de los estudios. Las funciones gratuitas se llevarán a cabo en la Cineteca Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79) desde el 17 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2025.

Para quienes buscan específicamente ver el clásico de Día de Muertos, las proyecciones de «Macario» se concentrarán en el cierre del mes de octubre, con funciones programadas a las 19:00 horas los días:

24, 26, 28 y 30 de octubre.

El ciclo incluye otras cintas de gran prestigio como La Perla (17 al 23 de octubre), Mecánica nacional (31 de octubre, 2, 4 y 6 de noviembre) y Arráncame la vida (del 28 de noviembre al 4 de diciembre).

Dada la popularidad de estos títulos y la naturaleza gratuita de las funciones, se anticipa que la disponibilidad de entradas será limitada. Es esencial que los interesados lleguen con suficiente anticipación a la Cineteca Nacional de las Artes para asegurar su lugar y participar en la celebración del 80 aniversario de Estudios Churubusco.