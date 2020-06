LOS 23 ORGASMOS FINGIDOS DE DONNA SUMMER

«Love to Love You Baby’» es una de las canciones más eróticas que pueden existir hasta el día de hoy . La leyenda cuenta que Donna Summer pidió un momento a solas en el estudio para poder grabar y construir el ambiente intimo que necesita esta canción. A partir de esto se ha especulado que la cantante tocaba su cuerpo durante la grabación.

El éxito de este tema fue contundente y alcanzó el puesto número 2 en el ‘Billboard Hot 100’, y los rumores respecto al origen de lo gemidos empezaron a crecer. Tiempo más tarde la revista Rolling Stone le preguntó si se había tocado durante la grabación, la cantante respondió : «Sí, me tocaba la pierna».

“Entré al estudio sin nada en mis manos, a excepción de la línea Love to love you. Escuché la canción un par de veces e intenté gritarla. Realmente intenté hacerlo de otra manera, pero había mucha gente en el estudio y no pude sacarla adelante. Simplemente no podía imaginarme gimiendo delante de todas esas personas. Fue demasiado personal. Entonces Giorgio echó a todos” Confesó la cantante durante la entrevista hecha en 1976