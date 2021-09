DON’T LOOK UP PRESENTA SU PRIMER AVANCE EN NETFLIX

Adam McKay regresa al cine con la dirección de Don’t Look Up, una cinta que se espera tenga la misma fórmula que lo ha llevado al éxito y ganar premios por sus guiones en filmes como The Big Short y Vice. Justamente tenemos el primer trailer de esta cinta a estrenarse por Netflix a finales del 2021.

La narrativa de Don’t Look Up está centrada en un par de astrónomos que deben hacer un tour de medios donde advertirán al pueblo que un asteroide gigantesco está a punto de colapsar con la tierra y por consiguiente, eliminar a una gran parte, por no decir toda, de la vida animal y humana. Estos investigadores científicos son Randall Mindy y Kate Dibiasky.

El elenco para esta película está conformado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en los papeles principales, quienes son acompañados por grandes histriones de la gran pantalla, como ha venido siendo costumbre para los trabajos de Adam McKay, ya que veremos a Meryl Streep, Jonah Hill, Ron Perlman, Cate Blanchett y Timothée Chalamet.

Si bien los nombres arriba mencionados son de gran calidad actoral, también aparecerán en pantalla Ariana Grande, Kid Cudi, Mark Rylance y Melanie Lynskey. Por cierto, Ariana y Kid interpretarán un papel y no sólo serán aparición de ellos mismos, como se había especulado en semanas anteriores. Qué bueno, la mera verdad.

Don’t Look Up es una de las películas más ambiciosas que tendrá Netflix para este 2021, pues será en la plataforma streaming donde se estrenará el 24 de diciembre próximo, aunque también se podrá apreciar en salas de algunos cines seleccionados aunque no hay certeza que llegue a dichos lugares en América Latina.

Por lo mientras, la espera es apaciguada con el tráiler oficial de la cinta, donde veremos a Leo DiCaprio sufrir ataques de ansiedad, Jennifer Law siendo la controladora y a Meryl Streep como presidenta de los Estados Unidos de América junto a su hijo que se ve que el planeta le importa tres hectáreas de pepinos, interpretado por Jonah Hill.

