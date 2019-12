Down In México será el festival encargado de inaugurar el 2020. Esta segunda edición será celebrada en Puerto Escondido y el line up cuenta con la participación de Los Sonidos De Buena Vista Club y Poolside en formato de DJ SET.

La curaduría del festival ofrece riqueza cultural internacional, entre las propuestas más interesantes está la de Breakbot productor y DJ francés que centra su sonido en el electrofunk y la de Orlando Julius & The Heliocentrics músico originario de Nigeria y es el representante del afro-pop desde hace medio siglo.

Dos días de música en la playa en dónde además podrás disfrutar de excelente gastronomía y mixología. La oferta culinaria está a cargo de la chef Cecilia Gonzalez mientras que los cargos tendrán variedad pues se contará con la presencia de 12 reconocidos bartenders.

Aquí te dejamos la lista de precios y el line up por días.

Día 1:

LA LUNA

4 de Enero, 2019

En conjunto con Matte Projects, NYC.

Line Up:

Axel Boman

Xinobi

Crussen

Dilob

Rocco Dessentis

Locación: Sativa

Día 2:

5 de Enero, 2019

Line Up:

Quantic DJ SET

Pillowtalk Live

Stavroz Live

Picotrópico = Vinny Villabass

Locación: Sativa

Boletos a la venta en Boletia

$500 mxn PREVENTA POR DÍA

$600 mxn EN TAQUILLA POR DÍA

$900.00 MXN Weekend Pass sus redes sociales son:

El Hashtag oficial del festival es:

#DowninPuerto

