DR. MARTENS CELEBRA A THE WHO CON ESTAS BELLEZAS EDICIÓN ESPECIAL

Estos zapatos únicos, en su edición especial están detallados con la icónica figura de la banda

Dr. Martens presentó una nueva colección en honor a la icónica banda británica The Who. La colaboración se inspira en el verano de 1967, cuando el guitarrista de The Who, Pete Townshend, usó las icónicas botas 1460 de Dr. Martens en el escenario. La característica más destacada de la colección es el motivo de tres colores que apareció en la obra de arte de Quadrophenia álbum, antes de convertirse en un símbolo reconocido internacionalmente de The Who.

Este logotipo aparece en el zapato 1461 y en la bota 1460, junto con un motivo de flecha tonal, así como en dos zapatillas de deporte Dr. Martens. Otros detalles a lo largo de la colección incluyen un lazo rojo del talón de Dr. Martens, costuras rojas y un forro de calcetines de doble marca.

Completando la colección está el holgazán Adrian Tassle, que ve una bandera roja, blanca y azul de Union Jack en negro. la colaboración completa, que se unió en colaboración con Bravado de Universal Music Group, con The Who se lanzará a través de la tienda web de Dr. Martens y las ubicaciones físicas el 6 de junio, The Who x Dr. Martens Otoño / Invierno 2019.



TE PUEDE INTERESAR

SLAYER LANZÓ UNA BOTELLA EDICIÓN ESPECIAL DE JÄGERMEISTER

CRÓNICA DE UN CONCIERTO DE TOOL: UNA EXPEDICIÓN A TRAVÉS DE IOWA

DAVID LYNCH LANZÓ LA EDICIÓN PARA COLOREAR ERASERHEAD

DESTRUCCIÓN FINA: UNA EXPEDICIÓN A LA OBRA DE SOPHIA GREEN

LOS PANAM EDICIÓN METRO YA SON UNA REALIDAD