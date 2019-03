UN PASEO VERTIGINOSO POR DREAM THEATER INC.

Para muchos la escuela Berklee College of Music en USA es una si no, la mejor escuela de música a la que pueda tener la oportunidad de estudiar un aspirante a músico profesional. Es 1985 en la prestigiosa Berklee College of Music, tres muchachos: el guitarrista John Petrucci, de una familia italoamericana en Nueva York, el bajista John Myung, de ascendencia coreana, pero nacido en Chicago juntan su talento en esta afamada escuela, semillero de lo que se convertiría en una de las bandas mas afamadas del progresivo moderno.

Un autodidacta de diecisiete años de edad llegó a Berklee con una beca y el baterista Mike Portnoy, también de Nueva York tocan juntos en su tiempo libre durante horas y horas en la sala de ensayo de la universidad, casi obsesivamente. Cuando están solos en sus habitaciones, continúan refinando su técnica en una medida increíble (John Petrucci revelará más tarde que llegó a seis horas adicionales de ejercicio por día), más tarde deciden abandonar la escuela y se les une el tecladista Kevin Moore y él vocalista Chris Collins, luego sería reemplazado por Charlie Dominici para formar lo que seria Dream Theater.

En 1989 llega el primer álbum When Dream And Day Unite. El álbum sufre, quizás, demasiado el peso de las influencias de una banda que todavía está en busca de su propia identidad y ni decir de lo mala que es la portada de este disco, pero al mismo tiempo está grabación está llena de buenas ideas. En particular, podemos enfatizar “A Fortune In Lies”, “Afterlife” y por supuesto “Ytse Jam” esta ultima está entre las más exitosas de toda la carrera de la banda.

Llego 1992 y también su segundo álbum Images and Words, que contiene, como en el trabajo anterior, piezas con un nivel técnico muy alto, como “Metropolis Part 1” o “Pull Me Under”, y baladitas ñoñas melódicas, como “Another Day” y “Surrounded”. El disco también trajo el debut de un nuevo vocal, James LaBrie. Images And Words es un éxito en todos los sentidos, con un equilibrio perfecto entre partes instrumentales y vocales, una fuerte vocación al progresivo más melódico.

Todas las canciones de Images And Words son excelentes, pero la mejor es “Metropolis Part 1: The Miracle and the Sleeper”, que se convirtió en un verdadero clásico, la pieza dura unos nueve minutos, con una introducción potente y sugerente que deja espacio para una sección instrumental espectacular en la que cada miembro del grupo da lo mejor de sí. Por ejemplo, él famoso solo de John Myung tocado con la técnica de “tapping”. Después de la parte instrumental, entra la voz de LaBrie, la canción cambia el tiempo y junto con los otros miembros comienza un final técnicamente perfecto.

Images And Words gana el disco de oro en los Estados Unidos y alcanza el número 61 en la lista Billboard, mientras que los miembros de la banda se convierten en ídolos reales para músicos de todo el mundo. En 1993 vino el lanzamiento del primer concierto oficial de la banda grabado en el famoso London Marquee, del cual tomará su nombre Live At The Marquee.

Awake su tercer producción discográfica apareció en 1994, para muchos en este álbum estaban en su mejor momento, en la unión perfecta entre progresivo, metal y un virtuosismo que cala los huesos. Podemos destacar Awake como un disco redondo, desde el primer corte “6:00”, sabes que este disco será especial, cuando empieza Mike Portnoy con un solo a su puro estilo “odd time signatures”, no hay canción mala, este disco es virtuosismo y trabajo duro, todos los tracks son una lección técnica para músicos y no músicos, algo que también destaca en esta joya es un sonido mucho mas moderno, agresivo y obscuro como lo demuestra el ultimo corte “Space-Dye Vest”.

La gira posterior al lanzamiento de Awake ve la despedida del virtuoso de la tecla Kevin Moore y es sustituido por Derek Sherinian.

A Awake le sigue en 1995 el lanzamiento de una gran joya llamada A Change Of Seasons, un Ep formado por una serie de siete movimientos (en los que el equilibrio entre la melodía y la técnica tan amada por los fanáticos vuelve a emerger), así como una serie de covers de bandas históricas como Pink Floyd, Led Zeppelin y Genesis, realizadas durante una actuación de la banda en Londres.

El trabajo es muy interesante porque representa el primer experimento (particularmente exitoso) en términos de una verdadera suite por parte de la banda con 23 minutos totales “A Change of Seasons” es un viaje vertiginoso en la montaña rusa del virtuosismo y emociones, es también llamada “A Change of Time Signature” por los fans.

La letra y el concepto vienen por parte de Mike Portnoy que años más tarde revelaría que la letra la hizo para su madre que murió en un accidente de aviación comercial cuando el era pequeño.

“El mundo ha perdido hoy a un gran hombre… un hombre que fue profesor mío en undécimo grado del instituto: Mr. Pat Lynch. Mr. Lynch era, para mí, como Robin Williams en El Club de los Poetas Muertos (5 años antes la película se había estrenado…). Dió una lección en clase que tuvo un gran impacto en mi vida. Ocurrió el viernes 16 de noviembre de 1984: Estuvo hablando a la clase de aprovechar el día (Carpe Diem)… señalando que la vida era preciosa pero que podía cambiar en cualquier momento sin previo aviso… y sobre la importancia de apreciar lo que ahora tienes mientras lo tengas. Él animó a todos los de la clase a llegar a casa esa tarde y abrazar a nuestros padres y darles un beso, y asegurarnos de que saben lo mucho que les queremos y apreciamos. Esa tarde, mi madre se estaba preparando para irse en jet privado a Atlantic City con su novio durante el fin de semana… justo antes de salir de casa para estar con mis amigos, me dí la vuelta y regresé corriendo al interior para darle a mi madre un abrazo y un beso y decirle lo mucho que la quería (Nunca había hecho eso antes). Ella se sorprendió y preguntó a qué venía eso. Le dije que sólo quería que supiera lo mucho que la quería. Ésa fue la última vez que ví a mi madre… murió esa tarde cuando el avión se estrelló en la costa de Atlantic City. Cuento esta historia no por simpatía, sino por animar a otros a hacer lo mismo… Escribí sobre esta historia en las letras de ‘A Change of Seasons’ de Dream Theater, esperando aprender la lección de aprovechar el día… Incluso tengo las palabras “Carpe Diem” tatuadas en mi antebrazo izquierdo para recordarlo siempre. Y comparto hoy esta historia para agradecer a Pat Lynch por esa increíble lección aquella tarde de noviembre… una lección que me dio mi último momento con mi madre… que no hubiera tenido de no ser por esa lección. Gracias a Pat Lynch por cambiar mi vida y la de muchos otros. CARPE DIEM. ”

En 1997 vio nacer Falling Into Infinityque vendría siendo la primera gran crisis de “El Dream”, ni siquiera usaron su logotipo en este disco, eso habla mucho sobre el difícil momento en el que se gesto este disco. El primer problema fue la partida de Kevin Moore que era gran parte del sonido de DT y letrista de la banda, también la presión de la disquera que pedía a gritos un “hit”, después del gran éxito de sus discos anteriores los ojos estaban sobre ellos, todos tenían patrocinios de todo tipo, Mike Portnoy saco su linea de platillos junto a Sabian, su linea de tarola con Tama, su linea de baquetas, etc. Un disco muy raro que no a muchos de sus fanáticos les gusta, con el tiempo ha sido más valorado, pero este disco es extraño como los tiempos que vivía, putas disqueras.

En 1998 vio la publicación de otro concierto, Once In LiveTime, después del lanzamiento de este disco en vivo, la banda se toma un año de descanso, dedicada a varios proyectos paralelos. Petrucci y Portnoy, junto con Tony Levin, ex-bajista de King Crimson, y el virtuoso del teclado Jordan Rudess forma el proyecto Liquid Tension Experiment, que incluirá dos álbumes (piezas puramente instrumentales, partes improvisadas, falta de presión debido al nombre Dream Theater, etc.), con la técnica del cuarteto empujada al límite y proyectada en diferentes géneros, desde el progresivo “Paradigm Shift” al metal psicodélico de “Osmosis”, el clásico “Acid Rain” (Petrucci demuestra ser un guitarrista virtuoso de 360 ​​grados también de las 7 cuerdas). Pronto, el mismo Jordan Rudess pasara a formar parte de Dream Theater de forma permanente, llenando la vacante que dejó Sherinian. Rudess hará una contribución fundamental al sonido de la banda.

El cambio que se siente dentro de la banda con Jordan Rudess ya como miembro es muy fuerte como lo demostrará Metropolis Part 2: Scenes From A Memory, probablemente el mejor disco en la historia de DT, lanzado en 1999 es el primer álbum de concepto real de la banda, después del exitoso experimento de A Change Of Seasons.

Desde el primer track del disco, “Regression”, marcado por el tic-tac de un reloj y una voz hipnótica, seguida de la entrada de la guitarra de Petrucci, da una idea del fuerte nivel alcanzado en esta joya. Otro ejemplo es el suntuoso “Overture 1928”, una pieza que alcanza un lirismo tal vez nunca antes tocada por la banda y “Strange Dejá Vu”. “Through My Words” propone un dúo clásico de voz y piano, una forma que ya ha sido probada con éxito por la banda, mientras que “Fatal Tragedy” da la vuelta a la atmósfera obscura de manera magistral, dirigiéndose a ambientes más metaleros, como en “Beyond This Life”, en la que la banda logra dar ritmo a la historia que está contando, sincronizando su sonido perfectamente con el estado de ánimo inducido por el oyente y teniendo la capacidad de nunca estar fuera de lugar.

La primera parte del álbum se cierra con él conmovedor “Through Her Eyes”, con LaBrie derramando miel. La segunda parte del disco se abre con “Home”, una obra maestra que se caracteriza por la notable interacción entre Petrucci y Myung, quienes entrelazan magistralmente las líneas melódicas de sus instrumentos, construyendo junto con Portnoy una sólida banda sonora.

Sigue a “The Dance Of Eternity”, una pieza instrumental que pertenece claramente a la escuela progresiva de metal – Dream Theater, que recuerda en más de un momento Metropolis Pt.1, la pieza representa muy bien la complejidad del trabajo: de hecho, se ve dentro de la alternancia de tiempos de 3/8, 5/8, 7/16 y 6/8, todos sazonados con auténticas ráfagas de bombo del gran Mike Portnoy confirmando una vez más el carácter casi orquestal del álbum. En general, todo el álbum es, desde un punto de vista puramente técnico, mucho más complejo que los dos anteriores, pero al mismo tiempo profundamente melódico y natural.

A Metropolis Part 2 le sigue una gira mundial (durante la cual la banda tocaría todo el álbum) y un disco triple en vivo, Live Scenes From New York, también fue conocido por la macabra coincidencia del 11 de septiembre de 2001 con una cubierta en la que las llamas rodeaban Nueva York y las torres gemelas (cubierta que fue retirada y cambiada rápidamente).

En 2002, la banda regresa con un álbum doble muy esperado, Six Degrees of Inner Turbulence, en el que finalmente encuentran el espacio necesario para llevar a cabo un proyecto ambicioso que habían estado persiguiendo durante algún tiempo (la solicitud de un álbum doble fue repetidamente rechazada por la compañía discográfica en años anteriores). En el primer disco aparecen cinco pistas separadas, en las que el estilo es más oscuro y más heavy que sus predecesores.

La canción de apertura, “The Glass Prison”, una pieza magistral de trece minutos que se abre con un Arpegio sombrío de Petrucci , deja en claro que el sonido de la banda está cambiando, explorando nuevas direcciones. En el segundo álbum aparece la ya clásica suite de DT, compuesta por ocho canciones de un estilo rock más puramente progresivo, cuyo tema principal es la enfermedad mental (“los seis grados de turbulencia interna”, precisamente). Esta segunda parte también se caracteriza por un sonido decididamente más orquestal,

Si, desde un punto de vista comercial, Six Degrees Of In Turbulence es un éxito, en términos musicales representa el comienzo de una nueva fase para la banda; Un disco de transición hacia una nueva dirección.

Para 2003 se lanza Train Of Thought, destaca el deseo del grupo de profundizar e incorporar en su sonido, y de una manera cada vez mayor sonidos oscuros y pesados, hasta el punto de deslizarse en algunos momentos en un metal puro. Train Of Thought es un buen éxito comercial y alcanza la posición número 53 del ranking de BillBoard.

El álbum es bueno en general, si no fuera DT seria el mejor disco de cualquier otra banda, pero no logra tocar los picos alcanzados en los trabajos anteriores por DT, probablemente debido a un mayor deseo de experimentar por parte de la banda, lo que, sin embargo, se traduce en un enfoque más confuso e indefinido.

Le sigue en 2004 Live At Budokan, un triple live grabado en el histórico auditorio japonés, que contiene material derivado esencialmente de los dos últimos álbumes; Cabe destacar el “InstruMedley”, que, como lo sugiere el título, pasa y condensa el repertorio histórico de los instrumentos de la banda en poco más de doce minutos.

Para 2005 sale Octavarium, se escucha de nuevo un DT tratando de reinventarse, lo que tenia de pesado DT con Train Of Though se desvaneció casi por completo en este disco, mucho menos frenético, lo mejor del disco empieza con “Panic Attack”, DT tiene el problema de que en el pasado hizo obras maestras que le dieron una buena vuelta de tuerca al progresivo y la sombra de ese hecho los persigue. Octavarium no es para nada un mal disco queda un poco corto de las expectativas que todos tenemos de músicos de este calibre.

En el mismo año lanzan 20th Anniversary World Tour – Live With The Octavarium Orchestra, grabada en Radio City Music Hall en Nueva York como cierre de la gira mundial para celebrar los veinte años de la banda, en los tres CD traza su historia musical y da vida a un interesante experimento sinfónico, tocando por primera vez junto a una orquesta sinfónica, renombrada, como el título de la orquesta en vivo sugiere Octavarium Orchestra. La versión sinfónica de “Metropolis Part 1” que cierra el álbum es definitivamente algo impresionante y de nueva cuenta DT nos sorprende.

En 2007 fue el turno de Systematic Chaos, el noveno trabajo de estudio de DT que marcó el comienzo de la aventura de la banda con el sello discográfico especializado en metal RoadRunner Records.

Si algo podemos resaltar de DT es que siempre esta en busca de nuevos caminos, y como en todo las cosas a veces cuajan y a veces no. Systematic Chaos empieza impresionante con “In the Presence of Enemies Pt1” pero se va desvaneciendo poco a poco, Systematic Chaos lo salva la excelsa calidad individual de sus miembros pero como grupo parecen seguir confundidos y cansados en especial LaBrie.

“The Dark Eternal Night” demuestra de nuevo su calibre de músicos pero como canción es aburrida y así las cosas con DT, los fanáticos más ardientes hablan de nuevas direcciones incluso de un sonido más intenso, para todos los demás es evidente que la banda comienza a sentir el peso de los años que pasan.

Para 2009 sale Black Clouds & Silver Linings y DT parece recuperarse un poco pero la formula esta agotada, canciones olvidables con puentes instrumentales de gran virtuosismo, como se leía en una reseña “Dream Theater seem to be out of new tricks, but at least they know how to play to their own strengths”.

En 2010, Mike Portnoy, cofundador y miembro histórico de la banda, anuncia el fin, al menos por el momento, de su aventura con Dream Theater, gracias a un discurso musical desgastado y el deseo de cambio. Después de unos siete meses y varias audiciones (recopiladas y publicadas en el documental “Dream Theater 2011 – The Spirit Carries On”), la banda anuncia el compromiso oficial de Mike Mangini como nuevo baterista. Mangini (Annihilator, Extreme, colaboraciones con Steve Vai y el mismo LaBrie, con quien grabó el tercer trabajo en solitario del vocalista de Dream Theater, “Elements Of Persuasion”).

Es considerado el baterista más rápido del mundo pero no es ni será Portnoy, Mangini es una máquina perfecta, pero solo eso no tendrá nunca lo que tiene Portnoy, una gran personalidad que ves reflejada tanto en su ejecución como sonido, la mayoría pensamos que lo mejor para la banda hubiera sido la salida de LaBrie.

Mientras tanto, Mike Portnoy participó en el último álbum de Avenged Sevenfold Nightmare debido a la prematura muerte del histórico baterista de la banda, James “The Rev” Sullivan, quien murió a los solo veintiocho años de sobredosis.

Al mismo tiempo, Dream Theater anuncia que han completado la grabación de su nuevo trabajo, A Dramatic Turn Of Events, lanzado en septiembre de 2011. Y DT aún no encuentra la salida de ese callejón sin salida que ha estado frenando durante años su creatividad más auténtica.

Dos años más tarde en el 2013, fue el turno del homónimo Dream Theater. “The Enemy Inside “crea la ilusión efímera de un gran retorno, Mangini demuestra su valia (aunque su sonido de batería es como de caja de ritmos, no se siente real) , en “The Looking Glass” hay una sensación de “viaje en el tiempo” al gran Images and Words, el problema es que las buenas noticias están más o menos por ahí y para el resto del álbum, la luz se apaga .

Después de haber sido arquitectos de exquisitas y a menudo memorables composiciones progresivas, los DT suenan con hueva, con la intención de ensamblar mecánicamente riffs y secciones instrumentales, sin una visión general de su creación.

The Astonishing (2016) es lanzado con una campaña publicitaria sin precedentes todo parece estar listo para grandes shows en vivo y para una gran comercialización. El gran carro de metal progresivo DT, una marca exportada a todos los rincones del mundo, Dream Theater encontró el coraje de grabar más de dos horas de música en 34 pistas y de crear una historia muy compleja que ciertamente requirió un esfuerzo considerable.

Desafortunadamente, la audacia puede no ser suficiente si no está acompañada de grandes ideas. El disco parece demasiado pomposo y redundante, detallado y repetitivo; detrás de este gran espectáculo siempre existe la escasez habitual, ahora crónica, de ideas y capacidad para innovar. El Pop Prog Opera no me pasa. Como dice un comentario de un usuario de Youtube:

“No one hates Dream Theater more than Dream Theater fans“.

Para este 2019 nos sorprende que todavía este vivo DT, después de tantos altibajos todos pensamos que era el fin. Hubo mucha expectativa por este disco, lo primero tal vez que debemos tomar en cuenta, es que los mejores años de DT ya pasaron, lo segundo es que Distance Over Time nos demuestra que DT todavía tiene gasolina en el tanque, al parecer Petrucci les soltó la rienda a sus demás compañeros que tomo después de la salida de Portnoy, hasta Mangini colaboro en las letras y el resultado es que todo se siente mas suelto y fluye mejor.

Domination MX

Lo único que nos queda es ver como lo hacen en el Domination, no olvides, compra tus boletos con anticipación.

Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de mayo

Lugar: Autódromo Hermanos Rodriguez

Boletos: Ticketmaster

Preventa: Preventa Citibanamex 21 y 22 de enero

Precios:

Abonos General Preferente Citibanamex Plus Cuervo Madrugador MX$ 950 MX$ 1,700 MX$ 2,500 Fase 1 MX$ 1,300 MX$ 2,500 MX$ 3,200 Fase 2 MX$ 1,500 MX$ 2,700 MX$ 3,600 Fase 3 MX$ 1,700 MX$ 3,000 MX$ 4,000 Fase 4 MX$ 1,900 MX$ 3,200 MX$ 4,400 Fase 5 MX$ 2,100 MX$ 3,500 MX$ 4,800

Viernes General Preferente Citibanamex Plus Fase 1 MX$ 1,200 MX$ 1,800 MX$ 2,500 Fase 2 MX$ 1,400 MX$ 2,000 MX$ 2,800 Fase 3 MX$ 1,600 MX$ 2,250 MX$ 3,000 Sábado General Preferente Citibanamex Plus Fase 1 MX$ 1,200 MX$ 1,800 MX$ 2,500 Fase 2 MX$ 1,400 MX$ 2,000 MX$ 2,800 Fase 3 MX$ 1,600 MX$ 2,250 MX$ 3,000

