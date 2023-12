Échale ojo a las predicciones de la semana 16 NFL 

La semana 15 en nuestras predicciones atinamos a que Carolina cubriría los puntos y ganaría su segundo partido en lo que va de la temporada. En las 3 mejores apuestas sugeridas a cobertura de puntos, atinamos a 2 de 3 (Chiefs, Lions) el único que no atinamos fueron los Browns la diferencia era de -3.0 y ganaron el juego por exactamente 3 puntos. A las predicciones a ganar atinamos a 12 partidos de 16 ; a cobertura de puntos nos fue bien atinamos a 9 partidos con un récord 9-6-1.

Récord de predicciones de la temporada:

Mejores Apuestas a cobertura de puntos : 31-13-1

A ganar: 159-77

Cobertura de puntos: 119-112-5

Parece que en esta columna estamos con un momentum en predicciones, así es que entremos de lleno a los partidos y predicciones de la Semana 16 preparen sus parlays porque vienen partidos muy interesantes.

Mejores apuestas Semana 16

Cobertura de Puntos (ATS)

1. 49ers -5.5

2. Jets -3.0

3. Rams -4.0

Jueves 21 de diciembre

New Orleans Saints (7-7) @ Los Angeles Rams (7-7) – Rams -4.0

Ambos equipos volvieron a la vida en semanas recientes y están como contendientes a los playoffs. Aunque si pierden más juegos en los partidos que vienen esto afectaría sus esperanzas de llegar a la postemporada. Los Saints tienen el crédito de jugar bien pero siendo justos los Rams tienen mayor talento en la ofensiva y defensiva. Al ser un juego en casa para los Angeles seguramente podrán ganar y cubrir puntos.

Pick: Rams a ganar y cubrir puntos.

Sábado 23 de diciembre

Cincinnati Bengals (8-6) @ Pittsburgh Steelers (7-7) – Bengals -2.5

Este juego es como una guerra ya que tiene serias implicaciones de cara a los playoffs, si es cierto los Bengals han jugado últimamente mejor que los Steelers y lo han logrado con su backup QB Jake Browning que ha estado a la altura como suplente del lesionado Joe Burrow. Pittsburgh viene de perder sus últimos 3 partidos que parecía que los ganaría con facilidad pero simplemente no pudo ganarlos , esta semana jugara como QB de inicio Mason Rudolph. No tomaría a Pittsburgh a ganar sino fueran los underdog de este juego en casa y contra un rival divisional creo que podrían ganar este partido y cubrir los puntos.

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Buffalo Bills (8-6) @ Los Angeles Chargers (5-9) – Bills -11.5

Buffalo vienen de ganar en casa contra Dallas esta semana y ahora van contra un equipo que parece que ya dio de sí todo lo que tenía que dar esta temporada los Chargers. Los Bills realmente necesitan ganar este partido para fortalecer sus estatus y su posición en los playoffs, para los Angeles ya en este punto solo juegan por orgullo si es que les queda alguno. Lo más fácil sería escoger a los Bills a ganar este partido pero no perdamos de vista, que los Chargers ya corrieron a su entrenador Brandon Staley y al General Manager Tom Telesco. Giff Smith, es el nuevo entrenador. Como hemos visto con los Raiders y los Giants, cuando hicieron cambios en su equipo de entrenadores eso dio cierta chispa que los hizo jugar mejor. Creo que sucederá lo mismo con los Chargers , nos pueden sorpender al ganar y cubrir puntos.

Pick: La Chargers a ganar y cubrir puntos.

Domingo 24 de diciembre

Dallas Cowboys (10-4) @ Miami Dolphins (10-4) – Dolphins -1.5

El fin de semana pasado atinamos que los Bills ganarían a los Cowboys, Buffalo expuso la debilidad de los Cowboys en su defensiva contra equipos que saben correr el balón. Dallas es de esos equipos raros que parecen serios contendientes al Super Bowl cuando juegan en casa pero cuando están como visitantes con un como un equipo fuera de los playoffs. Si Miami puede detener el ataque de Dallas y a su vez correr el balón esto abrirá el juego para sus receptores. Si el juego fuera en Dallas apostaría por los Cowboys a ganar por 7 puntos o más pero el partido es en Miami, por lo tanto tienen más posibilidades Miami de ganar y cubrir la baja diferencia de puntos.

Pick: Dolphins a ganar y cubrir puntos.

New England Patriots (3-11) @ Denver Broncos (7-7) – Broncos -6.5

*Patriots fuera de los playoffs.

Ambos equipos vienen de partidos perdidos el fin de semana pasado. ¿Serán los Broncos quienes ganen este partido y lleguen a los playoffs? En realidad ellos son los que necesitan más la victoria. Los Patriots ya están fuera de los playoffs, prácticamente en este punto ya juegan por orgullo y curiosamente su ofensiva ha mejorado estas últimas dos semanas anotaron 17 puntos contra Kansas y 21 puntos contra Pittsburgh. Ambas defensivas son mejores que Denver, así es que creo que los Patriots lograrán anotar varios puntos contra Denver si saben correr el balón. En este partido tomaré a Denver a ganar pero creo que New England podrá cubrir los puntos.

Pick: Broncos a ganar y New England a cubrir puntos.

Cleveland Browns (9-5) @ Houston Texans (8-6) – Cleveland -2.5

Este es un gran partido que dará forma a los playoffs de la AFC. Ambos equipos vienen de ganar sus partidos la semana pasada, los Texans tienen de regreso a su QB CJ Stroud , hablando de QB el backup de los Browns, Joe Flaco no tuvo su mejor partido la semana pasada, la interrogante es si podrá este veterano QB estar de regreso para este juego decisivo. Si bien los Browns son un equipo talentoso aún tienen que mejorar y ser más consistentes , siento que aún no logran hilar victorias. Es cierto que han ganado dos partidos seguidos pero aún tienen dificultad como equipo visitante con un récord 2-4. Houston tienen un récord 5-2 como equipo en casa por tanto tomo a Houston a ganar y cubrir.

Pick: Texans a ganar y cubrir puntos.

Washington Commanders (4-10) @ New York Jets (5-9) – Jets -3.0

*Ambos equipos fuera de playoffs

Aaron Rodgers , ya no regresará a jugar esta temporada se especulaba su regreso para este partido, pero cómo para que arriesgarse con un equipo que ya está fuera de los playoffs. Los Commanders como lo predijimos no fueron equipo difícil para los Rams la semana pasada especialmente en la línea ofensiva expusieron sus graves deficiencias. Si tuvieron problemas con las defensa de los Rams, cómo van a logar jugar contra la defensa de los Jets? Sea Zach Wilson o el bakcup backup QB de New York , creo que este partido lo pueden ganar los Jets y cubrir.

Pick: Jets a ganar y cubrir puntos.

Seattle Seahawks (7-7) @ Tennessee Titans (5-9) – Seahawks -2.5

*Titans fuera de playoffs

Ambos equipos no están jugando bien desde hace semanas, Seattle solo tiene un triunfo de sus últimos 5 partidos y los Titans solo dos partidos ganados de 5. Los Titans son mejor equipo en casa tienen un récord 4-3. Los Seahawks como equipo visitante tiene un récord 2-5. La ventaja de Seattle ahora mismo es q tienen su momentum, la pregunta es si podrían mantener eso después de su victoria contra los Eagles el pasado MNF. Aquí los Seahawks son los desesperados por la victoria si quieren tener oportunidad en los playoffs, por tanto lo escojo a ganar y cubrir en un lugar que no es fácil para jugar.

Pick: Seahawks a ganar y cubrir puntos.

Indianapolis Colts (8-6) @ Atlanta Falcons (6-8) – Atlanta -1.0

Estos equipos van en direcciones opuestas, de pronto los Falcons están prácticamente fuera de los playoffs después de perder dos partidos. Por el contrario los Colts un equipo con buenos entrenadores ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos, son de esos equipos denominados Dark Horse, cuando llega el tiempo de los playoffs. Atlanta es un equipo desesperado cambiarán a su QB Taylor Heinicke por Desmond Ridder. Sorprende que la diferencia de puntos no sea mínimo por 3.5 favoreciendo a los Colts por la forma en que estos dos equipos vienen jugando. Tomaré a Atlanta para cubrir y ganar el partido.

Picks: Atlanta a ganar y cubrir puntos.

Green Bay Packers (6-8) @ Carolina Panthers (2-12) – Packers -5.0

*Panthers fuera de los playoffs

Los Packers hace 3 semanas parecía que estaban como un equipo con la mira en los playoffs a la vuelta de la esquina como Comodín de la NFC. Pero algo paso comenzaron a perder partidos con los Giants al ir a enfrentarlos como visitantes y con los Bucs perdieron en casa. Para su suerte esta semana se enfrentan al peor equipo de la NFL los Panthers, Carolina apenas ganó su 2do partido el fin de semana pasado contra los Falcons. De hecho este es un juego complicado de predecir por lo tanto escogería a los Packers a ganar y Carolina a cubrir puntos.

Pick: Packers a ganar y Carolina a cubrir puntos.

Detroit Lions (10-4) @ Minnesota Vikings (7-7) – Lions -3.5

Sorpresivamente hemos esperado hasta esta semana 16 por el primer partido de dos entre estos equipos , que jugarán nuevamente en la semana 18 en Detroit. Históricamente los Vikings han ganado 66% de sus partidos contra los Lions. En los juegos anteriores entre estos dos equipos Minnesota tiene un récord 5-5 ATS, la temporada pasada estos equipos ganaron sus partidos respectivos en casa. En Minnesota el marcador final fue 28-24 favor los Vikings, hay que tener en mente que los Vikings tenían a su QB titular Kirk Cousins. Este juego será de marcador cerrado seguramente , creo que los Lions pueden ganar este juego y cubrir los puntos.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (8-6) @ Tampa Bay Buccaneers (7-7) – Buccaneers -1.0

Hay un nuevo equipo en el top de la NFC Sur, hace solo un par de semanas los Falcons eran los líderes de esta débil división pero perdieron su lugar por dos partidos perdidos en estas últimas dos semanas, así es que ahora Tampa está en control de su destino como líderes de División. Este juego no será fácil para los Bucs, pero parece que es un juego que pueden ganar. Este juego también es importante para los Jaguars que van a la cabeza de la divisón AFC Sur amenazados de cerca por los Colts y los Texans, con récord idéntico 8-6 así es que Jacksonville no se puede dar el lujo de perder este juego. Es preocupante para los Jags su QB Trevor Lawrence que está en protocolo de contusión y cuestionable para este partido. El juego será en Florida, creo que Jacksonville puede cubrir la mínima diferencia de puntos y ganar a Tampa.

Pick: Jaguars a ganar y cubrir puntos.

Arizona Cardinals (3-11) @ Chicago Bears (5-9) – Bears -4.5

*Arizona fuera de los playoffs

Ambos equipos han jugado terrible este año, los Cardinals arrollados por los 49ers el fin de semana pasado, pero con los 49ers. qué equipo no. Los Bears jugaron un partido en el que estuvieron a la altura , los Browns ganaron por muy poca diferencia. La defensa de Chicago ha jugado bien está entre las top 5 del mes pasado. La lógica dicta apostar por el equipo en casa, me gustan los Bears para ganar aunque la diferencia de puntos es a mi parecer alta, por eso creo que Arizona puede cubrir los puntos.

Pick: Bears a ganar y Arizona a cubrir puntos.

Lunes 25 de diciembre

Las Vegas Raiders (6-8) @ Kansas City Chiefs (9-5) – Chiefs -10.0

Estos rivales divisionales suelen tener partidos con marcadores cerrados. Los Chiefs tienen la ventaja de jugar en casa pero últimamente no les ha ido tan bien. Si es verdad vencieron a los Patriots y cubrieron los puntos, pero en mi opinión no dieron un gran juego. Los Raiders por su lado llegan después de una aplastante victoria el Jueves por la Noche anotaron 63 puntos contra unos muy débiles Chargers. Los Chiefs pueden ganar este juego pero no creo que puedan ganar el juego por una diferencia de dos dígitos, es por eso que los Raiders pueden cubrir los puntos.

Pick: Kansas City a ganar y Raiders a cubrir puntos.

New York Giants (5-9) @ Philadelphia Eagles (10-4) – Eagles 12.0

Los Eagles llegan a este juego con 3 partidos perdidos , mientras que los Giants nos decepcionaron la semana pasada en su partido contra los Saints. Hace tan solo dos semanas NY jugo muy bien contra los Packers, ahora no sabemos qué Giants veremos. De cualquier forma creo que este partido será la oportunidad de Philadelphia de hacer las cosas bien , que jueguen como se merecen sus fanáticos en casa y tiene la ofensiva explosiva para vencer a New York.

Pick: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Baltimore Ravens (11-3) @ San Francisco 49ers (11-3) – 49ers -5.5

Ambos equipos tienen récord idéntico 11-3 , este partido parece un Super Bowl anticipado. Los Ravens han impactado esta temporada en particular su defensa ha logrado que actualmente sean la semilla #1 de la AFC. Los 49ers. cuando son un equipo sano dominan a los equipos a los que se enfrentan. San Francisco puede ganar con su defensiva y su ofensiva sabe dar pases efectivos que ponen en aprietos a cualquier defensiva, también sabe correr el balón. Este es un partido importante para que San Francisco demuestre su lugar en la liga, Baltimore es buen equipo pero los 49ers. están en otro nivel en la NFL. Aunque la cobertura de puntos fuese 13.5 no apostaría contra ellos, por lo tanto en este partido SF puede cubrir puntos y ganar.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Por último recordemos, la semana pasada Miami, Buffalo, Detroit ganaron sus partidos por más de 20 puntos. Un equipo que gano por más de 40 puntos fueron los Raiders el jueves por la noche.

Los mejores equipos de la liga son ahora los 49ers con 6 juegos consecutivos ganados y los Ravens con 4 partidos consecutivos ganados.

Algunos equipos que van para abajo en el peor momento son los Jaguars y los Eagles ambos llegan a la Semana 16 con 3 partidos perdidos.