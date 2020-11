Eddie Vedder, reveló hace unos días en una entrevista para The Howard Stern Show como enfrentó la muerte de su gran amigo de vida, Chris Cornell. El líder de Pearl Jam, recordó su amistad con Cornell y abrió su corazón en el podcast con Howard sobre el dolor que todavía siente por el líder de Soundgarden.

Como bien recordaremos, desde 2017, cuando sucedió el trágico fallecimiento de Cornell, varios de sus familiares, amigos cercanos y colegas de la industria musical hablaron sobre sus sentimientos. Excepto Eddie Vedder, el músico se mantuvo en total silencio y es hasta ahora en 2020, que finalmente habla sobre cómo se sintió después de la muerte de su amigo.

Vedder, confesó que un año antes de la muerte de Cornell, había perdido trágicamente a su hermano menor también llamado Chris, en un accidente de escalada mientras éste vivía y trabajaba en África.

Por lo que ese choque de dolor y duelo lo llevo a la negación absoluta, cuando Chris Cornell murió. El líder de Pearl Jam le dijo a Howard Stern que la pérdida de su hermano, lo había enviado a un «lugar oscuro».

“Crecí con tres hermanos, y aproximadamente un año antes de lo que sucedió con Chris, recibimos una llamada alrededor de las cuatro de la mañana. Nuestro tercer hermano menor había estado pasando mucho tiempo en África haciendo un buen trabajo, cosas ambientales.Había estado haciendo algo un poco arriesgado, un accidente de escalada, y ya no estaba con nosotros. Eso me derribó tan fuerte, mis hermanos y mi mamá, y en serio no sabía si iba a salir de ese… pero no podía esconderlo y era un lugar oscuro. Simplemente no podía lidiar con la realidad «.

Eddie Vedder