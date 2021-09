El trigésimo aniversario del emblemático Nevermind, el segundo disco de Nirvana y que pusiera a la banda en el gusto de los jóvenes a inicios de los años 90, está por llegar, y para ello, el sello Geffen/UMe ha anunciado una reedición especial del álbum, la cual incluirá temas completamente en vivo de sus legendarios conciertos.

Así es, esta nueva edición del Nevermind contendrá cuatro conciertos de la banda de Seattle, totalmente completos y sin cortes. Los shows pertenecen a la gira que realizó Nirvana para promocionar el material. Son de diversas latitudes, desde Ámsterdam hasta Japón, sin olvidar Australia y claro, al estado de California en EE. UU.

Los conciertos han sido filtrados en diversas ocasiones, incluso se pueden encontrar fragmentos o todo el evento en Youtube, sin embargo, para esta nueva versión del disco que traía canciones como “In Bloom” o “Smell Like Teen Spirit”, las presentaciones serán remasterizadas. Incluso el show en Ámsterdam será incluido en la versión de CD’s, con todo el poder del Full HD.

Hablando de los sets especiales de Nevermind, el más llamativo es la Super Deluxe, que incluye 8 LP’s, el álbum original remasterizado, los conciertos, y un EP con los temas “Endless, Nameless”, y los B-sides “Even in His Youth” y “Aneurysm”.

¿Quieres algo más? Pues ambas ediciones de LP’S traen consigo un libro con fotos inéditas. 40 páginas para que le des vuelo a tus ojos con tomas de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic a todo color. El tomo es de pasta dura, para que lo presumas a todos tus amigos.

También se podrán escuchar o adquirir en las diversas plataformas de streaming, aunque no se ha hecho un comunicado oficial si en ellas estarán los 4 conciertos de Nirvana que vendrán en los box sets de lujo. Así que mejor, si quieres y tienes tus ahorros a la mano, pre ordena el de tu gusto o alcance.

