Agenda Noticias

El adiós a los animales en el mercado de Sonora como triunfo animalista

oct2025

El Mercado de Sonora, fundado en 1957, ha sido mucho más que un simple centro de abasto en la Ciudad de México. Es un crisol de tradiciones, un punto de encuentro entre la herbolaria medicinal, las artesanías y, sobre todo, la mística y lo esotérico, ganándose el bien conocido sobrenombre de «El Mercado de los Brujos».

Ahora, con la inminente prohibición total de la venta de animales vivos a finales de 2025 o principios de 2026, el mercado se enfrenta a su mayor metamorfosis histórica en casi siete décadas de existencia. La Alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, ha confirmado que la medida, que surge de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, no tendrá prórroga, obligando a los locatarios a cambiar su giro comercial.

Esta decisión plantea una pregunta crucial en la capital: ¿Puede el Mercado de Sonora conservar su identidad sin la presencia de animales?

La fascinación del Sonora radicaba precisamente en su dualidad. Por un lado, era un espacio de comercio, señalado por años por activistas debido a las condiciones de los animales y la venta ilegal de especies exóticas. Y por otro, el espacio condensa una oferta inimaginable de sortilegios, amuletos, limpias y lecturas de tarot que la gente empezó a relacionar de forma tradicional, con la venta ilegal de animales.

Marcha contra la venta de animales exóticos: la corrupción y el abuso histórico del Mercado de Sonora
Mercado de Sonora

El triunfo silencioso: reconocimiento a la lucha animalista

La raíz de esta transformación no es administrativa, sino social. La prohibición es la victoria tangible y largamente esperada de la sociedad civil organizada. Durante años, activistas y organizaciones como el Frente Ciudadano por el Derecho Animal y Alianza Un Millón de Esperanzas, denunciaron de forma constante las condiciones inhumanas, el hacinamiento y la venta de especies en peligro de extinción, lo cual culminó en la acción legal del Tribunal de Justicia Administrativa.

Este cambio marca un hito en la Ciudad de México, al privilegiar el bienestar animal sobre la costumbre comercial y cultural. Es un poderoso mensaje que establece un precedente legal: las tradiciones y el comercio deben ajustarse a la ética y la legislación de protección animal. Para la comunidad animalista, esta metamorfosis no es una pérdida cultural, sino una modernización moral y sanitaria que pone fin a un notorio foco de maltrato.

La transformación divide las opiniones. Si bien el cambio es celebrado por los defensores de los derechos animales, los locatarios argumentan que la medida es una agresión a sus tradiciones y una amenaza directa a su sustento económico, cuestionando qué nuevos giros se impulsarán en el futuro.

La gran incógnita es si el mercado se consolidará como un centro exclusivo de pócimas, amuletos y figuras místicas, o si la mística se perderá al desvanecerse el contacto directo y la atmósfera caótica generada por la presencia animal. Así mismo, hay quienes se preguntan el paradero final de los animales confiscados, pero aún no se responde ese cuestionamiento.

El Mercado de Sonora se prepara para su cambio más radical; su supervivencia como ícono cultural dependerá de si la magia y la tradición pueden evolucionar sin el componente animal que, aunque polémico, fue durante mucho tiempo parte indispensable de su leyenda.

