El aggrotech de Hocico regresa a la CDMX con nuevo disco

Con tres décadas dentro de la escena del agrrotech y dark electro underground de nuestro país, Hocico, integrado por Oscar Mayorga, conocido como Racso Agroyam (sintetizador) y Erik García, llamado Erk Aicrag (voz), saciarán el hambre musical de sus fervientes y aguerridos fans de la capital mexicana con un poderoso show que realizarán el próximo sábado 4 de marzo de 2023 en las instalaciones del Lunario del Auditorio Nacional, sitio que ya han pisado anteriormente con gran éxito, mismo que servirá de marco perfecto para presentar los temas de su más reciente disco de estudio llamado HyperViolent.

Esta nueva producción sonora, HyperViolent, que cuenta con 13 canciones + 1 bonus track, Hocico deja ver su descomunal y característico sonido. Tras dos años del lanzamiento de su último trabajo discográfico, HyperViolent, deja en claro el por qué este dúo mexicano se sigue manteniendo tan vigente. Un disco que cuenta con un sonido descarado, áspero, duro y con toda una potencia de agresividad musicalmente hablando y que se deja ver en temas como Broken Empires o se puede escuchar un pulsante dark’n’bass en el tema Backstabbers. Y qué decir de su rola Weapons of Resistance, que contó con la voz invitada del líder de Ten56., Aaron Matts.

La banda no juega con sonidos tímidos, siempre fiel a su destacado estilo, Hyperviolent se encuentra a la venta como doble CD (incluyendo un CD bonus), vinilo y cassette. Asimismo, lanzaron para todos los coleccionistas una caja, únicamente 400 piezas, que además del disco incluye una figura de cerámica con una impresión del arte, un salero de arcilla hecho a mano con un diseño único, algunas recetas favoritas de Erk y Racso, una bolsa de chiles y un certificado numerado.

Por otro lado, Hocico surgió en 1993 luego de que Oscar y Erik cambiarán de nombre a sus dos proyectos previos. Niña Degenerada y Hocico de Perro, dejándolo solo en Hocico. Su sonido se ha caracterizado por crear atmósferas sonoras agresivas, melancólicas y bailables. Algunas de las bandas que han sido clara influencia en su carrera musical son Skinny Puppy, Ministry y Cat Rapes.

El 18 de febrero de 1994 realizaron su primer directo en casa de Erk, así como crearon su primera maqueta en Cassette, Misuse, Abuse, And Accident, de la que sólo editaron 30 copias. Durante esta época, continuaron con sus actos en vivo, con aceptación por parte de la escena dark de México, al mismo tiempo que trabajaban en su siguiente grabación, Autoagresión Persistente, producido en la casa de Racso y donde dejan ver con particularidad su sonido electro-industrial.

En enero de 1996 editan su segunda maqueta, Triste Desprecio, una obra centrada en ‘leif motiv’ existencialista de la impotencia del ser humano para salir de su individualidad. El trabajo tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y de hecho les valió un contrato con la discográfica mexicana Opción Sónica para la grabación del que sería su primer CD, Odio Bajo el Alma, que apareció en 1997.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

A raíz de la publicación de su primer larga duración su fama se acrecentó. Tras un magnífico segundo álbum también con Opción Sónica, El Día de la Ira, su repercusión creció exponencialmente, sobre todo en Europa, dando como resultado que el potente sello alemán Out of Line se fijará en ellos para ofrecerles un contrato. Inmediatamente apareció en el mercado el EP Cursed Land, que tuvo un gran recibimiento, que fue acompañado por una gira por Alemania. Como resultado de este tour apareció al año siguiente su disco Los hijos del infierno.

Para 1999 apareció su primer material bajo las riendas de Out of Libe, Sangre Hirviente. En el 2000 lanzaron Aquí y Ahora en el Silencio y de ahí le siguieron el álbum Signos de Aberración, el maxi Disidente Inquebrantable, la caja de 4 discos llamada Hate Never Dies, Wrack and Ruin, entre otros discos. A partir del 2008, Hocico la lanzado un disco aproximadamente cada dos años, intercalado con varias producciones en vivo, compilaciones y sencillos.

Aunque en México cuentan con una base sólida de seguidores, son altamente reconocidos en Europa, en especial Alemania, donde han trabajado con Blutengel. En nuestro país se les recuerda siendo invitados teloneros en los shows de Marilyn Manson en 1997 en el Palacio de los Deportes y Rammstein en el 2001 en el mismo inmueble. Así como en 2012 siendo parte del line up del festival Vive Latino.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Hocico es y será un referente invariable dentro de la subcultura de la dark electronics y de la musica electrónica oscura mexicana. La banda se encuentra lista para inundar las instalaciones del Lunario del Auditorio Nacional con sus mejores hits, así como presentarán algunas canciones de su nuevo disco, HyperViolent. Esto sucederá el próximo sábado 4 de marzo. Los boletos ya se encuentran a la venta a través del Sistema Ticketmaster y en las taquillas del lugar.

Más info:

Cuándo: Sábado 4 de marzo – 20:00 horas

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Artistas Invitados: Clockwork Echoe (Estados Unidos) + DJ Thenia AF

Sigue a Hocico sus redes sociales

Página web

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter