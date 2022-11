El CCC tendrá 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres

El cine más que un entretenimiento es un medio para dar a conocer problemáticas de la sociedad, realizar protestas o visibilizar movimientos, por ello es que el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) llevará a cabo la campaña internacional “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, donde se realizarán diversas actividades para todo público, y también para aquellas personas que pertenezcan a la comunidad estudiantil del mismo.

Todo comenzará el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se proyectarán diversos cortometrajes y películas documental, con la finalidad de promover la prevención y erradicación de agresiones contra mujeres y niñas.

«16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres” tendrá sedes tanto presenciales como en línea, una de ellas será la Sala Luis Buñuel del CCC, donde se presentará el Ciclo de cine y conferencias: compartir, comprender, cambiar. Este ciclo está compuesto por tres diferentes producciones que visibilizan el alcance de la violencia a mujeres trans, indígenas, y en el hogar. Después de las proyecciones, las películas serán comentadas por especialistas con la intención de ampliar la perspectiva del público sobre las diferentes violencias que pueden atravesar las mujeres. Estas funciones serán los días 25 y 29 noviembre, además del 9 de diciembre, la cita es a las 17 horas y la entrada es libre para todo público.

Las películas elegidas para ese ciclo son La felicidad en la que vivo, corto documental dirigido por Carlos Morales y que será analizada por Gloria Virginia Davenport Fentanes, activista y feminista originaria de la Ciudad de México, fundadora del Colegio de los Saberes Feministas. También estará Batallas íntimas de Lucía Gajá, quien por cierto estará presente, para esta cinta, el ponente será Luis Francisco Alfaro Valdez. Egresado de la Licenciatura de Psicología por la UAM Xochimilco, Maestro en Estudios Culturales por la UACH y doctorante en Investigación Psicológica en la Universidad Iberoamericana.

Para finalizar el ciclo de cine y conferencias en el CCC: compartir, comprender y cambiar, el documental Mamá, de Xun Sero, será comentada y analizada por Belegui López Blas, mujer juchiteca, investigadora, analista política, especialista en el diseño, desarrollo, implementación, evaluación y dictaminación de proyectos con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad.

Si no puedes acudir a la sala Luis Buñuel del CCC, no te preocupes, ya que «16 Días de activismo contra la violencia hacia las mujeres» tendrá una gira de producciones por la FES Aragón, la Secretaria de Desarrollo Social de Sonora y el Auditorio del Foro Cultural de la Alcaldía Magdalena Contreras. La Cineteca Nacional y la Secretaría de la Inclusión, en Campeche, aún no confirman su participación pero se espera que en estos días se haga realidad. Por cierto, esta gira no contempla el análisis por parte de los ponentes invitados. También participará la plataforma de streaming FilminLatino.

Por medio de la página del CCC se podrá ver de manera gratuita, del 25 de noviembre al 10 de diciembre el ciclo Cine CCC: 16 días contra la violencia hacia las mujeres. Compuesto por producciones realizadas por estudiantes del CCC, el ciclo aborda situaciones de violencia, discriminación y abusos contra las mujeres y las niñas, desde la perspectiva de jóvenes cineastas. 8 cortometrajes y un documental conforman la selección:

Crescendo de Percival Argüero con guion de Hipatia Argüero. Una joven violinista ve en peligro su carrera si no accede a las solicitudes de un importante músico.

Indeleble de Carla Larrea Sánchez. Una chica sale de fiesta con su mejor amigo para despedirse y su relación cambiará para siempre.

Amada de Carlos Carrera. Una anciana recuerda su violenta vida en pareja.

Videotape de Sandra Reynoso. Una niña toma en sus manos la venganza contra su abusador.

Rosario de Marlén Ríos Farjat. Una mujer vive el ocaso de su matrimonio como una pena impuesta por su familia y la sociedad.

Te quiero, Alejandra de Minerva Bolaños. Embarazo y adolescencia son el marco de este cortometraje que tiene como escenario la solidaridad femenina.

Sonata y bronce de Luz María Rodríguez. El abuso sucede la mayoría de las veces con los seres más cercanos y en los lugares más familiares.

La rabia de Clara de Michelle Garza. Un suceso extraordinario hace que una mujer ponga en perspectiva la relación con su esposo y su familia.

La revolución de los alcatraces de Luciana Kaplan. Documental acerca de Eufrosina Cruz Mendoza, originaria de Oaxaca y su lucha por los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas.

Finalmente, el CCC llevará a cabo varias actividades para su comunidad,que incluyen presentaciones sobre la atención contra la violencia hacia las mujeres.