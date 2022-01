EL CLUB DE LA PELEA Y SU FINAL ALTERNATIVO EN CHINA

Una de las películas más icónicas y queridas por los cinéfilos es sin duda El club de la pelea, ya sea por la temática rebuscada de enfrentar nuestros propios dilemas morales bajo una personalidad alterna, el luchar contra el sistema con un grupo revolucionario o simplemente por los giros de tuerca que va teniendo la cinta conforme avanza.

De hecho, uno de los momentos más emblemáticos del filme es la escena final, donde vemos a Edward Norton y Helena Bonham Carter tomados de la mano mientras el anarquismo derrumba diversos edificios de instituciones bancarias, al tiempo que suena de fondo la canción “Where Is My Mind?” de los Pixies.

Dicha escena conjuga la visión del levantamiento del lumpenproletariado ante la sociedad capitalista y opresora que Chuck Palahniuk reflejó de buena forma en la novela escrita de la cual es autor y en la que se basa El club de la pelea. Sin embargo, la secuencia de conclusión no es la misma en China, y esto se descubrió gracias a que la cinta llegó a la plataforma de streaming Tencent Video.

Según la información de The Guardian, al final de El club de la pelea en lugar de ver a la pareja confrontando sus problemas causados por el personaje de Norton y el derrumbamiento del sistema capitalista, aparece una pantalla negra con la siguiente frase.

“A través de las pistas de Tyler, la policía rápidamente descifró el plan completo y arrestó a todos los criminales, evitando exitosamente que la bomba explotara. Tyler fue enviado a un manicomio recibiendo tratamiento psicológico. Fue dado de alta del hospital en el 2012”.

Esto le cambia todo el sentido y simbolismo del levantamiento de los más desprotegidos y dejando en ridículo a las fuerzas policiales y gubernamentales; sin olvidar que deja de lado el hecho que Tyler es una entidad creada por Jack, mejor conocido como el narrador en El club de la pelea.

Pero eso no es todo, la cinta también tiene recortes de escenas que de igual forma alteran el argumento principal. Estos cambios se deben a la censura que existe en el país asiático para mantener “a raya” a sus habitantes. Basta recordar que hace poco censuraron Bohemian Rhapsody, mostrando una versión suavizada de la vida amorosa y sexual de Freddie Mercury.