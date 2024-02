El graffiti será considerado un crimen de odio en Nueva York

Esta semana te traemos toda la información sobre la iniciativa para convertir al GRAFFITI en un CRIMEN DE ODIO l Además, te contamos todo sobre el CAFÉ de STARBUCKS CON SABOR A CERDO l Y por si fuera poco, te tenemos todos los detalles sobre el INQUIETANTE VIDEO QUE COMPARTIÓ WILL SMITH I Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 20:00 horas (MX) conéctate con nosotros.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El graffiti podría ser considerado un crimen de odio

La propuesta legislativa para ampliar la lista de posibles crímenes de odio por parte de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incluyen al graffiti. Según la gobernadora, dicha solicitud surge por el aumento del 90% en los informes de «delitos graves y los crímenes de odio contra judíos y musulmanes”. Para asignar un delito de odio, un fiscal debe demostrar que la persona fue motivada por un prejuicio contra la víctima, como un ataque a una persona porque es musulmana, judía o porque se identifica como LGBTTIQIA+.

Kathy Hochul señaló como ejemplo una serie de graffitis “potencialmente amenazantes” donde se lee “partidarios del genocidio” en los escaparates de dos negocios de propiedad judía.

Will Smith compartió un inquietante video

Will Smith publicó en su cuenta oficial de Instagram una parodia de un video generado por inteligencia artificial que se viralizó y en el que se veía al actor comiendo espaguetis. Esto, en el marco del reciente anuncio del modelo de síntesis de video «Sora» de OPENAI. Will Smith posteó: «¡esto se está saliendo de nuestras manos!», la publicación utiliza un diseño de pantalla dividida para mostrar el video generado hace 1 año por inteligencia artificial junto al video titulado «video inteligencia artificial ahora».

El actor muestra 11 segmentos de video en el que come espaguetis mientras sacude la cabeza, vertiéndose en su boca con los dedos e incluso mordisqueando el cabello de un amigo. Sora, es capaz de generar videos de hasta un minuto de duración que resultan sorprendentemente realistas y fieles a las instrucciones específicas de los usuarios, manteniendo una alta calidad de imagen, aunque por ahora ésta herramienta se encuentra en periodo de pruebas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Todo sobre la película Borderlands, el esperado live action de “Gearbox”

Bordelands pertenece a la saga de éxitos de Gearbox y para esta película, el director Eli Roth, quiso implementar una fórmula de unir la acción de los videojuegos con un narrativa intensa. El estudio encargado, ha realizado producciones para live actions de videojuegos, como la serie interactiva llamada ‘Silent Hill: Ascension‘, la cual tuvo su estreno a finales del 2023. En esta serie, los usuarios podían «decidir» el futuro de los protagonistas que marcarían la trama.

Borderlands, en su versión live action se estrenará el próximo 9 de agosto y entre los actores que serán parte del elenco están: Kevin Hart, Cate Blanchett y Ariana Greenblatt.

Kimetsu no Yaiba tendrá un juego al estilo Mario Party

De la mano de SEGA, el anime Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, tendrá su propio videojuego al estilo de Mario Party. Demon slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the board! Ofrecerá una colección de minijuegos dispersos en varios tableros, los cuales se ambientan en locaciones icónicas de la obra de Koyoharu Gotouge.

Los personajes del juego, serán 12 de los más emblemáticos del manga, entre los que se encuentran: Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, mientras que Nezuko ayudará como un personaje de soporte. Cada personaje tendrá su propia lista de dados para el juego de mesa, los cuales tendrán efectos únicos. Recordemos que la serie ya se había adentrado en el mundo de los juegos de peleas con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles en el 2021, también de la mano de SEGA.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the board! Estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch a partir del 26 de abril, dos meses después del estreno de la película que recopila el final de la temporada anterior del anime y que presentará el comienzo de la próxima temporada, la cual se espera que se estrene en el segundo trimestre del año.

Paul Mccartney recuperó un bajo que le robaron hace medio siglo

Hace 63 años, Paul Mccartney adquirió por 647 pesos mexicanos, un bajo Höfner con forma de violín que se usó para grabar éxitos como «Love me do”, «She loves you” y «Twist and shout”. El instrumento fue robado en 1972. En una investigación llamada «Lost Bass Project” los responsables de reconstruir lo que ocurrió con el bajo, afirmaron que el ladrón llevó el bajo a un bar de Londres donde se dio cuenta que sería difícil de vender, así que le pidió al dueño del local que lo guardara. Este lo conservó por 51 años para posteriormente, ser heredado por un familiar que optó por regresarlo.

Según expertos, el bajo tendría un precio de 16 mil pesos, pero por su historia, su estado de conservación y la trascendencia de su dueño, podría ser subastado hasta en 184 millones de pesos. Por poner un ejemplo, la guitarra que John Lennon usó para escribir «I want to hold your hand” se vendió por 40 millones de pesos en una subasta. La noticia llega con el anuncio del estreno de las 4 películas sobre The Beatles, que dirigirá Sam Mendes y se estrenarán en el 2027 de la mano de Sony Pictures. La versión de los cuatro integrantes convergerá para contar la historia completa del grupo, desde sus inicios hasta su separación, en 1970.

Imagine Dragons se presentará en la Feria de las Fresas de Irapuato

El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhué, confirmó a través de redes sociales que la banda Imagine Dragons, será el acto estelar de la Feria de las Fresas de Irapuato este año y que al igual que otros eventos estatales, las actividades tendrán un costo simbólico. En esta ocasión la admisión general será de $50 pesos más un cargo por servicio de $12 pesos. Aunque las zonas preferenciales como Terraza o Fila Cero sí tienen un precio adicional.

Hasta éste momento no hay información sobre tarifas extra para el show de Imagine Dragons. Además de esta agrupación, la Feria de las Fresas 2024 contará con las actuaciones de Matisse, Caifanes, Manuel Turizo, Pesado, Santa Fe Klan, Carlos Rivera y Edén Muñoz, por mencionar algunos; mientras que el palenque, tiene otro precio y ofrecerá los espectáculos de Fuerza Regida, Gloria Trevi, Julión Álvarez, Carín León y Alfredo Olivas.

Starbucks lanza un café con sabor a cerdo

Según la aplicación de entrega a domicilio de Starbucks, la compañía lanzó una nueva bebida con motivo del año nuevo lunar llamada «Latte sabroso del año abundante«. La marca lo describe como un sabor «interesante que deberías probar». Ésta combina salsa sabor a cerdo estofado con espresso, leche al vapor y carne de pechuga de cerdo como guarnición.

Según Starbucks, el café trae «costumbres tradicionales de año nuevo al café» y crea «inesperados sabores dulces y salados». La bebida está disponible en los Starbucks de China y tiene un costo de 170 pesos, según la aplicación. Esta nueva bebida se popularizó rápidamente en las redes sociales y aunque algunos usuarios expresaron curiosidad otros señalaron el alto precio y se preguntaron por qué beberían café con cerdo en lugar de comerlo en un platillo.