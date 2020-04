EL IFM PARÍS IMPARTE CURSO DE MODA COMPLETAMENTE GRATIS

Institut Français de la Mode una de las mejores escuelas de moda en Francia, imparte un curso de moda, completamente gratuito vía on line. Así como lo lees, si tu sueño siempre ha sido estudiar moda aprovecha la oferta que nos ofrece el IFM París.

Si ya eres estudiante de diseño o arte, nunca está de más complementar tus conocimientos con otro curso. El punto es no dejar de aprender nunca y de mantenernos actualizados.

El tema que se abordará en el curso se titula «Understanding Fashion: from Business to Culture» («Comprender la moda: de los negocios a la cultura») y comenzará a partir del 30 de marzo. Pero no te preocupes, parece que el contenido seguirá en la plataforma por si empiezas un poco tarde.

Simon Porte Jacquemus

El proyecto es dirigido por el profesor de IFM Benjamin Simmenauer, el idioma principal es el inglés pero con varias opciones para subtitulos. Los contenidos se transmitieron ya hace un año, en septiembre de 2019 con un público de aproximadamente 11,000 personas alrededor del mundo.

Además cuenta con una serie de profesionales del mundo de la moda que tienen como objetivo explorar la moda como un fenómeno cultural y una industria creativa.

El curso está salpicado de videos en los que aparecen importantes personalidades de la industria de la moda, como: Francesca Bellettini, directora ejecutiva de Saint Laurent; Bruno Pavlovsky, presidente de moda en Chanel; Sidney Toledano, director ejecutivo de LVMH Fashion Group; Christelle Kocher de Koché; Simon Porte Jacquemus y Sir Paul Smith.

Acerca de los temas que se abordarán durante las clases, van desde decodificar siluetas hasta la relación que mantiene la prensa y la industria de la moda; así como las tendencias actuales, representaciones de género, problemas sociales y subculturas.

Para iniciar el curso solo debes registrarse en la plataforma de capacitación en línea de FutureLearn.