BYUNG CHUL HAN, M. Y EL LABERINTO QUE SOMOS TODOS

El filósofo surcoreano Byung Chul Han en su libro La Sociedad del Cansancio propone que las sociedades contemporáneas, a diferencia de otras épocas, sufren enfermedades que tienen que ver más con el interior de las personas que con el exterior. Dice Chul Han que en otros tiempos, las dolencias eran provocadas por elementos externos tales como virus o bacterias. Ahora, en cambio, los malestares son provocados por estados mentales, emocionales o psicológicos. Las batallas que se libraban antes eran contra los otros, hacia afuera, las peleas que se libran actualmente son hacia adentro, contra nosotros mismos.

Muchos pensadores hablan de la enajenación del individuo como consecuencia necesaria del capitalismo. Si los aceptamos, lo propuesto por Byung Chul Han se vuelve un resultado obligatorio del sistema en el que vivimos.

“Yo ya tuve al amor de mi vida y fue una perra llamada crack”, dice El Tanke en el asiento delantero de un coche mientras le cuenta todas sus aventuras y le da consejos para no caer en lo mismo a un amigo que lo escucha con admiración y respeto. TankeOne es un rapero de Aguascalientes conocido por todo el país, capaz de llenar estadios completos y también el personaje principal de M. (2018), el documental que la cineasta egresada del CCC, Eva Villaseñor, estrenó este año.

“Un tiempo dejé las drogas pero no podía escribir ni una línea” cuenta El Tanke en la misma escena con gestos de ansiedad. La imagen retrata a un personaje en completa contradicción, su mirada muestra a un tipo peleando contra sí mismo. Por un lado habla de sus adicciones como algo que disfruta e incluso necesita para construir al gran rapero famoso que es, por otro, le pesa saberse un adicto y no lograr hacerse responsable de sí mismo.

Esta lucha permanente genera poco a poco tensiones insostenibles y evidentes en las palabras del rapero: “mientras más buena persona soy, más me tratan como un pendejo”, se compara con un pitbull al tiempo que dice que a un perro de esa raza no se le rascan los huevos. El Tanke patea puertas, destruye coches, se pelea con la policía y genera caos ante la menor provocación a la par que su voz se eleva junto con la música y firma autógrafos para niños de secundaria. La imagen del músico problemático aparece con fuerza en contraposición con la imagen del músico exitoso, dos estereotipos construidos por un sistema y una sociedad. Ante esto, surge la pregunta: ¿Qué es primero, la imagen que construye la sociedad sobre un individuo o la conducta misma que tiene el individuo?

Eva Villaseñor usa como punto de partida una fotografía de dos niños abrazados que sonríen. La escena tiembla junto con la rítmica hiphoppera del principio de una canción. Los niños son dos parientes que están por contar una buena parte de su historia. Eva corta la imagen después de mostrar pequeñas escenas muy íntimas, rompe el tiempo de maneras que parecen azarosas pero que recuerdan al cine de Lucrecia Martel en La Ciénaga. El tiempo en la vida no es lineal, afirma la cineasta argentina, tiene subidas, bajadas, se corta, no se sigue. Eva construye el tiempo de la imagen que es, al mismo tiempo, el tiempo de la vida y nos enseña la historia de su propio hermano.Al hacerlo, se mira frente a un espejo y nos deja observar las líneas más profundas de su propio rostro, se abre por completo y expone las entrañas, sus espacios más íntimos, sus rincones, su gente…

Conocemos a un Tanke que, como todos, tiene momentos de volcán humeante: tranquilo, inmarcesible, gigante y poderoso pero también tiene momentos de fuego incandescente, de caos total… Eva logra poner frente a nosotros la pulsión entre vida y muerte mediante auténticos poemas audiovisuales.

Con cámara en mano, elige pequeños orificios en paredes o puertas para mostrar lo que hay del otro lado. Como si fueran telescopios, nos dejan mirar tejidos microscópicos. Lejos de volverse una historia íntima e incomprensible para aquellos que no conocemos a los personajes, M. se torna en una historia compleja que no sólo habla de violencia y drogas sino que nos muestra el México más humano en el que los lazos de lealtad y amor no se rompen, un país en el que no es claro quién violenta más al individuo, si aquellos que actúan a nombre de la justicia o aquellos que,ante ojos conservadores y burdos, aparecen como delincuentes.

M. nos muestra a México como un país en el que Byung Chul Han encontraría de manera muy clara la sociedad del cansancio: Tanke grita con toda su voz “¿Dónde están?” mientras recorre un laberinto cuya salida, se intuye, no aparecerá. ¿Será el laberinto de su propia cabeza? ¿Será el laberinto que somos todos?

M. ha recorrido durante el año diferentes festivales por todo el mundo y tiene una función gratuita este miércoles 19 de diciembre en el Pulquecinema de la Pulquería Insurgentes, un cineclub dedicado a la difusión, promoción y discusión de cine mexicano contemporáneo que difícilmente se encuentra en cartelera. Pulquería Insurgentes está en Insurgentes #226 Col. Roma, la cita para la función es a las 8pm, la proyección inicia 8:30pm.