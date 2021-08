EL MACABRO TENDRÁ SU VIGÉSIMA EDICIÓN EN FORMATO HÍBRIDO

El Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, está a punto de celebrar su vigésima edición, que estará dedicada en esta ocasión a los vampiros y que pronto podremos disfrutar de una forma híbrida, ya que se realizará en sedes físicas como digitales, toda vez que la pandemia por covid-19 ha permitido el regreso a las salas de cine.

Para esta ocasión, Macabro tiene preparadas muchas sorpresas para los fanáticos del terror y horror. Además de ser la primera ocasión que se llevará a cabo de forma híbrida; en la parte del streaming se podrá apreciar todos los cortometrajes de forma gratuita por la plataforma de FilminLatino, con quienes colaboraron el año pasado. Las películas serán transmitidas, en su gran mayoría, a través de Plataforma Cine.

Como lo mencionamos antes, el tema central de la edición XX de Macabro está dedicado a los seres enigmáticos que se alimentan de sangre (y no brillan), por lo que podremos apreciar cintas como Cronos, de Guillermo del Toro, La danza de los Vampiros de Roman Polanski, ¡Vampiros en la Habana!, una joya de la animación en los años 80 y claro, una proyección especial para festejar el 90 aniversario de Drácula, aquella que dirigió Tod Browning.

Además de las presentaciones en sala o streaming, habrá charlas sobre y de vampiros, una de ellas será con el nieto de Bram Stoker, Dacre Stoker, quien es el autor de la secuela que escribió su abuelo en 1897. Esta plática se llevará a cabo el 22 de agosto, para que apartes la fecha de una vez.

En esta vigésima edición se exhibirán cintas como Benny Loves You, Nail in the Coffin, Hawk and Rev Vampire Slayers, La Venganza de Jairo o Near Dark. Algunas de estas cintas las podrás ver en línea o por canal 22, y otras serán proyectadas en sedes físicas.

Hablando de las sedes, este año se podrá apreciar la selección de Macabro en la Cineteca Nacional, que es su sede principal, la Casa del Cine, Cine Villa Olímpica, el Circuito de Faros de la CDMX, el Museo Archivo de la Fotografía, el Circo Volador, donde regresa el tradicional maratón, y por primera vez, en la Cinemateca Luis Buñuel en la ciudad de Puebla.

El Festival Macabro se realizará del 19 al 29 de agosto, la programación aún no está completa, en cuestión horarios, pero saldrá en los próximos días en las redes sociales del evento más terrorífico del año.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>