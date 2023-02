El mundo de la moda y las protestas en su contra

El mundo de la moda no ha estado alejado de las protestas y los boicots. Al ser eventos de relevancia social, los activistas emplean la cantidad de personas al tanto del mundo de las pasarelas para llevar a cabo exigencias por diversas causas. Comúnmente se trata de actos donde el performance o el uso del cuerpo como expresión son empleados para demandar algo en especifico.

Las demandas sociales no recaen únicamente en solicitudes de carácter político o religioso. La defensa de los derechos de los animales o la oposición a la explotación laboral son temas recurrentes de las manifestaciones en pasarelas de diseñadores. Un evento tumultuoso y con gran popularidad representa el espacio idóneo para llevar a cabo un acto politizado en pro de alguna causa particular.

A continuación te presentamos los más importantes de los últimos años:

Adidas y la falsa colección de 2023

La marca Adidas ha estado en el ojo del huracán en distintas ocasiones al darse a conocer las condiciones de trabajo de su manufactura. Explotación laboral, trabajo infantil, maquiladoras insalubres y la ausencia de derechos laborales forma parte de las denuncias en contra de la marca que anualmente genera millones de dólares en ganancias. A principios de este año, fue víctima de una falsa presentación de colección en su nombre por parte de The Yes Men. Un dúo de activistas estadounidenses que ha puesto en jaque ya a distintas corporaciones. The Yes Men emitió un comunicado de prensa haciéndose pasar por Adidas invitando a un desfile para presentar una nueva colección titulada “ Reality wear”. La prensa acudió a cubrir dicho evento donde presentaron prendas intervenidas y modelos visiblemente lastimados corporalmente a manera de denuncia por las condiciones de trabajo de las fábricas del sudeste asiático. Adidas se deslindó de dicha colección al ver que los medios replicaban notas alrededor del evento y fue así como se descubrió que se trató de una treta de The Yes Man para denunciar a la marca.

Louis Vuitton y el consumismo.

La pasarela de Primavera/Verano de 2022 de Louis Vuitton de 2022 fue el marco para que una manifestante levantara una pancarta con la leyenda “Consumo excesivo=extinción”. Se trató de una integrante de Extinction Rebellion, conformando un grupo que protestó a las afueras del Museo del Louvre en París y lograron infiltrar a algunos activistas al desfile. Su cometido era evidenciar que el mundo de la moda contribuye al calentamiento global pero siempre hace caso omiso de ello. De tal acto, resultaron dos personas detenidas.

Dior y sus víctimas de la moda en 2021

Durante la presentación de la colección de Primavera 2021 de la casa Dior, una mujer perteneciente al colectivo “Extinción Rebellion” irrumpió la pasarela con un cartel que decía “Todos somos víctimas de la moda”. Al ser una casa de modas con que habitualmente presenta mensajes disruptivos en sus pasarelas, nadie se apresuró a bajar a la activista. Posteriormente se dió a conocer que se trataba de un mensaje ajeno a la marca al poner atención en el símbolo de extinción representado por un reloj de arena en la manta que se usó. Dior únicamente se limitó a declarar que siempre han estado comprometidos con la reducción de su impacto ambiental.

Gucci y la necesidad de visibilizar la salud mental

La modelo Ayesha Tan Jones perteneciente al desfile de Primavera/ Verano de la casa italiana Gucci, protestó de manera totalmente ajena a la marca con una leyenda escrita sobre sus manos que rezaba: “La salud mental no es moda”. Esto, como un llamado a hacerse cargo de un tema tan importante a nivel mundial y sumamente desvalorizado en el mundo del modelaje. Fue acusada por la prensa y los seguidores de la marca como un acto vulgar y fuera de lugar pero sin duda, atrajo las miradas y puso sobre la mesa la relevancia del tema.

Nina Ricci y los derechos de las mujeres

El evento de Primavera/ Verano de 2014 de la diseñadora Nina Ricci se vio interrumpido por dos mujeres en topless con las leyendas “las modelos no van a los burdeles” y “dictador de la moda” grabada en sus torsos desnudos. Estas mujeres pertenecen a un grupo ucraniano llamado “Femen” conocido por llevar a cabo protestas empleando su pecho desnudo en pro de los derechos de las mujeres, comúnmente, en contra del mundo de la moda.

Dior y su lucha eterna con PETA

Durante la presentación de la colección de Dior Otoño/Invierno de 2003, un grupo de personas pertenecientes a la organización PETA se manifestaron durante la pasarela denunciando el uso de pieles para la moda. Un integrante apareció entre las modelos con una pancarta que decía “Vergüenza de piel”. Las organización en pro de los derechos de los animales ha denunciado en diversos desfiles el uso de pieles y la forma poco ética de obtenerlas. El manifestante fue retirado por el equipo de seguridad no sin antes de que cientos de cámaras capturaran el momento.

PETA lo hizo de nuevo.

Durante el desfile de Victoria´s Secret Fashion Show 2002, la modelo Gisele Bundchen fue emboscada por cuatro manifestantes de PETA al caminar sobre la pasarela. Los activistas subieron con pancartas de la cual distinguía la que decía: “Gisele: Escoria de piel”. Haciendo alusión al trato de la modelo con la empresa Blackglama, dedicada específicamente a la cría de pieles de visón para el diseño de ropa. Dos guardias detuvieron la protesta ante los ojos atónitos de los asistentes.

Así es como el mundo de la moda se ha visto envuelto en distintos escándalos. Propiciados por diversos grupos de activismo que han llevado la protesta a las pasarelas de manera icónica.