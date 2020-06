La novela de Umberto Eco, El Nombre de La Rosa (The Name Of The Rose), estrenó en Latinoamérica su adaptación a la pantalla chica en formato de miniserie.

Ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Starzplay (para Latinoamérica); después de su lanzamiento en Estados Unidos y Europa a finales del 2019.

Umberto Eco publicó El Nombre de La Rosa en 1980, y se tradujo a 47 idiomas. Para el año 2013 el escritor realizó una nueva versión en conjunto con varios aspirantes a escritores para que el libro fuera un poco más digerible y fácil de leer. Además recordaremos que en 1986 ya se había hecho una adaptación al cine por Jean Jacques Annaud, siendo protagonizada por Sean Connery y Christian Slater.

Retomando el tema de la miniserie, consta de 8 capítulos, es un verdadero viaje a la Edad Media donde se desarrolla esta misteriosa historia. John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung y Michael Emerson son quienes protagonizan esta adaptación, la cual quedó abajo la dirección de Giacomo Battiato.

La trama se desarrolla en Italia (1327) cuando el monje franciscano William de Baskerville y su novicio Adso de Melk llegan a un monasterio aislado en los Alpes, donde se convierten en testigos de una serie de asesinatos misteriosos. Mientras Baskerville y Melk están investigando y buscando al asesino, son perseguidos por el inquisidor despiadado Bernard Gui, que procesa a los que critican al Papa. Además de que Gui está dispuesto a terminar con la Orden Franciscana por lo que Baskerville figura en el primer lugar de su lista.