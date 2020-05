Un clásico de la lectura universal, El Principito se encuentra disponible en su versión de audiolibro en español, además de ser narrado con imágenes.

La plataforma con el contenido de manera legal es YouTube, a través de Aubiblio (audiolibros voz humana). Un proyecto enfocado en motivar a la audiencia a interesarse por la lectura.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Por lo que se han dedicado a darle vida a varias obras que actualmente se consideran Patrimonio de la Humanidad, es decir de Dominio público.

La voz detrás de las publicaciones en el canal, corren a cargo de Dangello Medina, narrador oficial de Aubiblio. En cuanto a las animaciones e ilustraciones son producidos de igual manera por Aubiblio y sus colaboradores.

El Principito

Si todavía no lo has leído o no has tenido ningún acercamiento al libro, no te preocupes. Nunca es tarde para conectarse con las obras literarias. «El Principito» es una novela corta y fue la obra más famosa del escritor y aviador francés: Antoine de Saint-Exupéry, publicada en 1943.

La cual nos cuenta la historia de un pequeño príncipe que sale desde su asteroide rumbo a una gran aventura por el universo, donde descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad.

Hoy en día sigue siendo considerado como uno de los mejores libros de todos los tiempos y un clásico en la literatura.