Chris Martin, el vocalista de la banda Coldplay, le entró a los hongos alucinógenos y se dio un viajesote de esos que duran cuatro días, según los detractores de esta forma ancestral de conectar con tu pasado y el cosmos, en donde pudo confirmar confirmar todas las teorías que tiene en su cabeza sobre el universo.

Todo esto lo dio a conocer en el podcast You Made It Weird, mientras era entrevistado. Aunque lo curioso del tema es que solamente le ha entrado a los psicodélicos en una ocasión y con eso tuvo y le bastó, según el propio Martin.

“Honestamente con una vez me bastó. No necesité volver a hacerlo porque fue poder explorar dudas que tenía en mi mente y que al poder expandirla dije ‘Yup, esto es real. Ok, esto ya lo sospechaba’ y todo bien”.