El video más reciente de The Smile se estrenará en Cine Tonalá

Hoy se estrenó «Friend Of a Friend«, el nuevo sencillo del próximo álbum por develarse de The Smile. Este lanzamiento viene acompañado de varias sorpresas más allá de la expectativa que genera la banda inglesa integrada por Thom Yorke y Jonny Greenwood que se ha mantenido trabajando para beneplácito de sus fans. Wall of Eyes, On Film es el nombre de la más representativa que además, llegará a Cine Tonalá.

En esta ocasión, la sorpresa correspondiente al lanzamiento de «Friend Of a Friend» es el estreno del video en un evento único en la historia del a agrupación que llevará por nombre «Wall of Eyes, On Film«. Según un comunicado de The Smile difundido en sus redes, se trata de la proyección de varios audiovisuales que corresponden a Radiohead y trabajos de Thom Yorke como solista. Aunado a esto, se reproducirá completo el nuevo álbum con sonido envolvente.

El nuevo video al igual que «Wall of Eyes» está dirigido por Paul Thomas Anderson, quien también dirigió el video de «Daydreaming» y el corto «Anima» que se proyectarán en esta presentación que además, contará con grabaciones de Thom Yorke y Jonny Greenwood tocando “Present Tense” y “The Numbers”. El material será proyectado en 35mm sólo en algunos lugares.

«Wall of Eyes, On Film» será proyectado en cines independientes de distintos países del 18 al 25 de enero y en dichas presentaciones se podrá adquirir una edición especial del nuevo álbum «Wall of Eyes» en formato cassette para todos los nostálgicos así como playeras y productos oficiales de la banda.

En México, la sede de la proyección será el cine Tonalá el próximo 20 de enero a las 21:30 horas y según la página oficial de la agrupación, será única función y los boletos estarán a la venta el 11 de enero a partir de las 10:00 horas.