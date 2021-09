ELECTRIC LADY Y PATTI SMITH VUELVEN A UNIR SU TRABAJO

Patti Smith y los estudios Electric Lady tienen una historia llena de amor, pues es que en dicho lugar la artista grabó su álbum debut Horses, un clásico de la madrina del punk y por el cual, dicho lugar sería su preferido para construir nueva música. Eso sucedió en 1975, y hoy, a 46 años de aquella primera vez, ambos vuelven a cruzar caminos.

Este reencuentro entre Smith y Electri Lady se debe gracias que la plataforma de música en streaming, Spotify, se acercó a la también poeta para proponerle grabar un EP, a lo cual no pudo negarse y decidió regresar al lugar donde más feliz fue.

“Estoy muy orgullosa de ser parte de la serie Live at Electric Lady de Spotify, nuestro estudio de grabación preferido. Fue un desafío único y nos ofreció una plataforma emocionante e innovadora. Agradecemos a Spotify su generoso apoyo y disposición para presentar una actuación en vivo con todas sus posibilidades de riesgo y revelaciones».

Este EP se titula Live at Electric Lady y consta de 7 temas entre los que se encuentran reversiones a clásicos de la feminista como “Broken Flag” o “Ghost Dance”. Lo innovador de la breve compilación es que cuenta con covers a Bob Dylan y Stevie Wonder, con las canciones “One Too Many Mornings” y “Blame it On The Sun”, respectivamente.

Live at Electric Lady se da casi 10 años después que saliera Banga, el último disco de Patti Smith, lo cual fue una gran sorpresa para sus fans. La cantante estuvo acompañada de los músicos Lenny Kaye, Tony Shanahan y J. D. Daugherty. Lastimosamente, no hay planes para llevar el extended play a formato físico, por lo que solamente se podrá escuchar en Spotify.

Este no será el único material nuevo proveniente de la Electric Lady, pues se ha confirmado que habrá una serie de EP’s destacando los de Natalie Bergman, Japanese Breakfast y Remi Wolf. Cabe recordar que el encargado de dar inicio el mes pasado a este tipo de producciones musicales fue Jon Batiste, así es, el ganador del Oscar a mejor soundtrack por Soul en la pasada edición.

