Sin duda, The Umbrella Academy es una de las series más populares que existe en el gran catálogo de Netflix, y es que la adaptación para televisión del comic creado por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, resultó ser un gran éxito, tanto que ya estamos esperando la tercera temporada y parece que ésta ha llegado a su fin en las grabaciones.

Esta información fue confirmada por el actor Elliot Page, pues en sus redes sociales, específicamente Instagram, publicó una foto donde revelaba que la filmación de la tercera temporada de The Umbrella Academy está por acabar.

En la storie se puede leer el mensaje “voy a extrañar a estos increíbles humanos”, el texto está acompañado por un par de fotos de Page junto a miembros del equipo de producción.

Al momento, Netflix no ha anunciado una fecha para el estreno de la tercera parte de la serie, sin embargo, tomando en cuenta las publicaciones de Page, se puede especular que será a mediados del 2022 cuando llegue a la plataforma de streaming.

Recordemos que en el último capítulo de The Umbrella Academy se reveló un futuro diferente para la Academia Hargreeves, pues dos de sus alumnos están vivos y ahora los Sparrow son los que lideran.

Elliot Page interpreta a Vanya Hargreeves, una niña que estuvo sedada durante años por su propio padre para que no revelara sus poderes, haciéndole creer que era un ser humano más y no uno de los 43 niños que nacieron el 1 de octubre de 1989.

Lo bueno de la tercera temporada de The Umbrella Academy es que todo el elenco original estará de regreso, así que seguiremos viendo a Tom Hopper, David Castaneda, Robert Sheehan, Ritu Arya y demás artistas en sus respectivos papeles.

No queda más que esperar y que pronto se vayan revelando más datos sobre esta tercera temporada, pero mientras, un poco de baile.

