ELLEN PAGE ANUNCIÓ SU TRANSICIÓN COMO ELLIOT PAGE

Elliot Page, anunció que es transgénero: «Soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot«, anunció el martes el actor nominado al Oscar antes conocido como Ellen Page.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aqui. Haber llegado a este lugar de mi vida ”, agregó Page. “Siento una inmensa gratitud por las personas increíbles que me han apoyado en este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo «.

Page continuó con un párrafo sobre la dificultad de salir de anunciar su identidad y destacó las desgarradoras estadísticas sobre la violencia y la discriminación que enfrentan las personas trans. Según la Campaña de Derechos Humanos, 2020 está en camino de ser el año más mortífero para la comunidad; al menos 40 personas trans han sido asesinadas, la mayoría de las cuales han sido mujeres trans negras y latinas.

La Administración Trump también ha pasado los últimos cuatro años tratando enérgicamente de revertir las protecciones de atención médica para las personas trans. Lea la publicación completa de Page a continuación.

En una declaración a Variety, Nick Adams, Director de Medios Transgénero de GLAAD, dijo: “Elliot Page nos ha dado personajes fantásticos en la pantalla y ha sido un defensor abierto de todas las personas LGBTQ. Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Todas las personas transgénero merecen la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos. Celebramos el notable Elliot Page hoy «.

Desde innumerables entrevistas y apariciones en televisión hasta trabajos reales en películas, Page ha utilizado durante mucho tiempo su plataforma como uno de los actores queer más visibles en Hollywood para defender los derechos LGBTQ +.

En 2016, presentó una serie de televisión llamada Gaycation, que exploró las culturas LGBTQ + de todo el mundo. Más recientemente, durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert en 2019, condenó enérgicamente a la Administración Trump por su peligrosa retórica anti-LGBTQ +.

«Estoy realmente entusiasmado esta noche, pero parece imposible no sentirme así en este momento», dijo un Page enojado. «¿Qué piensas que va a pasar? Los niños serán abusados y se van a suicidar. La gente va a ser golpeada en la calle. He viajado por el mundo y he conocido a las personas más marginadas que podrías conocer. Tengo la suerte de tener este tiempo y este privilegio para decir esto. Esto tiene que parar, joder «.