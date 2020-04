Como bien recordaremos hace aproximadamente un año fueron anunciados los nominados para los premios World Press Photo 2020. Entre las 43 nominaciones mundiales de su sexta edición, figura el nombre de dos mexicanos.

Yael Martínez en la categoría “Proyectos a largo plazo. Historias” y Pedro Pardo en “Spot News, Singles”. Son dos periodistas que han dejado el alma en su magnífica labor.

Pedro Pardo

Seguro que su nombre se te hace conocido, pues el fotógrafo ha ganado ya 2 categorías en ediciones pasadas de World Press Photo 2012 y 2019.

Pardo es originario de Puebla con estudios de diseño gráfico en el Insituto de Artes Visuales de ese mismo estado. Cuenta también con una extensa trayectoria en el medio, ha impartido cursos de fotografía y periodismo, incluidos talleres con Alex Webb y Rebecca Norris. Y los enfocados al fotoperiodismo urbano en el Centro de Estudios Martianos, en La Habana, Cuba.

Los Migrantes Centroamericanos Trepan la Frontera entre México y Estados Unidos

Pardo ha trabajado como fotógrafo y editor en el periódico El Universal, Sintesis, El Sur, La Jornada de Oriente y La Jornada de Guerro en conjunto con la Agencia France-Presse.

Su trabajo se ha mostrado en varias exposiciones grupales e individuales y ha ganado varios premios nacionales, como el Premio de Periodismo Tlaxcala y una Convocatoria Mundial, por el libro When the World Said ‘No’ to the War.

Yael Martínez

Por su parte Yael Martínez, también ha sido ganador en la edición pasada de World Press Photo 2019. Su trabajo tiene en la mira comúnmente a comunidades fracturadas de México. Trabajando y esforzándose en plasmar mediante imágenes simbólicas el dolor que sufren los afectados por el crimen organizado en dichas regiones.

Su trabajo ha sido presentado en exposiciones colectivas en México, Chile, Brasil, Colombia, Suiza, Estados Unidos, España, Argentina, Noruega y Bosnia-Herzegovina, India. Su trabajo ha sido publicado por: The Wall Street Journal, Lens NY Times, Time, Bloomberg News, Vogue Italy, Le Monde, Vrij Nederland, Ojo de pez Magazine, Bex Magazine, Aperture, entre otros.

La Casa que Sangra

Así mismo ha sido seleccionado y nominado a otros premios de índole internacional como, el Programa de Talento Global 6×6 de América del Norte y Central en 2018, la Fundación Magnum, el Premio Paul Huf (FOAM Netherland (2016,2017 y 2018), el Premio Pictet, The ICP Infinity Awards y Tim Hetherington Trust / The Visionary Award. Por mencionar solo algnos.

La ceremonia para la entrega de premios de Word Press Photo 2020, estaba planeada para el 11 de abril de este año. Pero dados los acontecimientos en el mundo ha quedado cancelada, hasta nuevo aviso.