El cineasta chileno Pablo Larraín presentó el tráiler de su nueva película Ema, la se estrenará el próximo 24 de enero. El filme cuenta con la participación de Gael García y la actriz chilena Mariana Di Girolamo .

Ema narra la historia de una bailarina la cual está casada con un famoso coreógrafo, quién además es mayor que ella. La caja de pandora de la pareja explota cuando Ema decide reinventar su carrera como bailarina urbana.

Las primeras escenas muestran las discusiones por un hijo perdido y dejan en descubierto una relación basada en la poligamia, donde predomina el amor intelectual.

Otra de las cosas que han causado revuelo antes del estreno de la cinta, es la colaboración del músico chileno-estadounidense Nicolas Jaar,quien se encargó de musicalizar el drama, creado por Larraín e interpretado por Mariana Di Girolamo.

Su comportamiento sorprenderá a algunos espectadores, acostumbrados a cine modelista. Yo nunca me he atrevido a juzgar a un personaje. Lo que me interesa de Ema, que es de lejos mi trabajo que mayor polémica ha generado, es que opera en cada espectador según la biografía de ese espectador. Cada uno juzga en base a su canon ético y estético. Es algo valiosísimo de la película».

Entrevista para el diario El País.Madrid, 20 de enero,2020