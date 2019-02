Emmanuel Lubezki ha sido un pilar en la filmografía de Cuarón desde mediados de los años noventa. Sin embargo, el nombre de Lubezki no forma parte de la más reciente obra de Cuarón, ROMA(2018), que es quizás la película más ambiciosa desde el punto de vista del cineasta hasta la fecha. Y en una nueva entrevista para ENFILME, Alfonso Cuarón explica por qué.

La película, que es una historia semiautobiográfica, se desarrolla en la Ciudad de México de 1971, completamente en blanco y negro presentando tomas largas, ángulos amplios y detalles para analizar profundamente. Es una fiesta visual que requerirá múltiples visitas para poder apreciarla adecuadamente. Y si no prestara atención a los créditos antes de la película, supondría que Lubezki estaba involucrado, pero no es así.

En una charla durante un capítulo del podcast “Director’s Cut”, Cuaron explica por qué Lubezki no fue el cinefotógrafo de ROMA y por qué el cineasta finalmente decidió filmar su propia película.

Así que lo diseñé para Chivo . El subproducto de eso es que comenzamos a preparar y me doy cuenta de que “no, necesitamos más tiempo de preparación”. Comenzamos a buscar locaciones y dije: “Necesitamos más tiempo de rodaje” y seguimos ampliando todo hasta que Chivo dijo: “Ya no puedo hacer esta película, tengo otros compromisos”. Y eso fue quizás dos semanas y media antes de que empezáramos a filmar”.

AL parecer Lubezki no estuvo disponible para filmar la película debido al intenso calendario de preproducción que Cuarón había preparado para la película. Y a pesar de que el director de fotografía probablemente hubiera hecho un gran trabajo con el material, hay algo apropiado en que Cuarón se haya hecho responsable del trabajo de cámara en esta historia increíblemente personal.

Y no fue demasiado difícil para el director ser su propio director general. Él explica:

Comencé como director de fotografía en la escuela de cine y luego, cuando estaba en la televisión, realicé muchos trabajos de fotografía, incluso en mis propios programas. Nunca he hecho un largometraje completo, pero después de los primeros tres días me sentí incómodo con mi papel. Estaba acostumbrado a delegar. No hablo con el encargado, respeto eso es cosa de Chivo. Ahora tengo que hablar con el gaffer. Pero luego, después de eso, me la pasé genial, para mí fue fácil. El problema era que la tripulación tenía dos Alfonsos … Ambos eran el Sr. Hyde