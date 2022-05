Emperor Official regresan a México con show exclusivo

Después de su exitosa presentación en el México Metal Fest y de 20 años sin visitar la CDMX la legendaria banda de black metal originaria de Noruega Emperor official regresará para presentar un set especial de su disco Anthems to the Welkin at Dusk además de sus mayores éxitos.

Además se confirmó de último momento que, la banda de Portland, Oregon «UADA», acompañará a «Emperor» en este gran concierto exclusivo e irrepetible, en la Ciudad de México.

Tras algunas modificaciones, el evento se llevará a cabo el próximo 13 de mayo de 2022 en el Auditorio BlackBerry, esto en punto de las 20:00 horas. Los boletos adquiridos para el show de 2020 que fue pospuesto para 2021 y ahora para 2022, serán válidos, por lo que es importante que lo conserves en buen estado. En caso de que no desees asistir puedes pedir tu reembolso directamente al inmueble.

• Viernes 13 de Mayo 2022

• Acceso: 20:00 horas

• Precio: $850 pesos

• Todas las edades

Boletos disponibles en:

www.caciquemx.com/boletos

Taquilla del Auditorio BB

Santa Obrera: Eje Central Lázaro Cárdenas #150, Col. Obrera (Afuera del Metro Obrera) esquina Juan de Dios Peza. Lunes a Sábado 11:00 – 21:00 hrs. Tel.- 5521459514

Necrosis Metal Store: Plaza San Cosme, Ribera de San Cosme #28, planta baja, locales 73 y 36 Col. San Rafael. Abierto diario 13:00 – 21:00 hrs. Excepto Martes 13:00 – 20:00 hrs. Tel.- 6590-7444

CHOPS Coyoacán: Heroes del 47 #59. Coyoacán, CDMX, dentro de Plaza San Mateo (entre Tlalpan y División del Norte) Lunes a Sábado 12:00 – 20:00 horas. Tel.- 5521459514

