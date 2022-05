Entre la innovación y la polémica: MUFO, el Museo del Futuro

MUFO, el Museo del Futuro, se presenta como una nueva forma de ir al museo al proponer distintas exposiciones inmersivas a través de instalaciones artísticas. 4 salas conectadas para acceder a cada una de las experiencias que te transportan a un lugar en el que te preguntas ¿esto es real?. Cabe mencionar que la atención del personal es excelente, te dan indicaciones precisas de manera amable y te permiten experimentar la experiencia al 100%.

The Day We Left Field, Tundra

El recorrido en el Museo del Futuro comienza con la pieza visual y auditiva The Day We Left Field del colectivo artístico Tundra con base en San Petesburgo. Ésta instalación te mantendrá observando el cielo pero no uno común, sino un cielo en el que los efectos visuales te transportan a tantos escenarios como tu imaginación lo permita. Lo mejor es que en el suelo se colocó pasto artificial y almohadas tipo puf que te permiten disfrutar cómodamente de la pieza. Este espacio es perfecto para impresionar a cualquiera en una cita además de tener que estar cerca con el pretexto de acurrucarte en los pufs para disfrutar de la pieza.

3D Interactivo

El recorrido sigue con una sala que tiene pantallas con fondos que interactúan con los asistentes al proyectar una serie de fondos que te proyectan a una dimensión distinta. en la que puedes tomarte fotos y vislumbrarte en la vía láctea.

Ouchhh, New Media

Posteriormente, pasamos a la sala del colectivo Ouchhh con base en Estambul. Esta es una de las instalaciones más atractivas del museo. En ella puedes tomarte fotos a 360º gracias a los espejos que tapizan la sala de pies a cabeza. Sin duda una de las experiencias imperdibles en el MUFO. Sobre todo si buscas tomarte fotos llamativas y originales.

Percepciones de Antoni Arola

Por último pero no menos importante, nos encontramos con una nueva experiencia: Percepciones del artista Español Antoni Arola. Una pieza que nos permite descubrir a la par que caminamos una perspectiva diferente de la sala conforme circulamos. Los colores neón, los grandes espejos y la música hacen de esta obra una experiencia magnífica.

Si ya estás por el museo no olvides darte una vuelta por la Concept Store y disfrutar de la propuesta gastronómica y de mixología a cargo del Restaurante Carajillo.

¿Dónde está el museo del futuro?: ¿Dónde está el museo del futuro?: París 32, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX