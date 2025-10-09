Entrevista a Coréon Dú y su visión como documentalista en African Beauty





¿Qué es la belleza? ¿Cómo definir que es bello y que no? ¿Tiene un concepto propio? Estas preguntas pertenecen al grupo de cuestiones que jamas podran contestarse del todo y es que, la belleza es un concepto que cambia con el tiempo, con las ideas, con la tecnología y con la humanidad misma debido a que tiene muchas caras que van desde la apreciación de la naturaleza o el dialogo interno hasta capas mas superficiales. Entonces si volvemos a ¿Qué es? podríamos decir que la belleza es todo lo que consideramos bello. Sin embargo, industrias que se dedican a la cultura o a la moda tienen más peso al definir, regular y modificar el concepto.



A tal grado de encapsularla en fronteras y limitaciones que nos impiden formar un definición propia y libre. Medidas superficiales como tallas, formas corporales, estaturas, rasgos y ciertas actitudes han moldeado lo bello a un sentido estrictamente físico. De hecho, la belleza es con frecuencia un producto directo de cánones y estereotipos estandarizados para vender un mensaje o un estatus social. No es casualidad que empresas como WGSN o Pantone diseñen el «color de moda» basándose en análisis socioculturales y científicos, o que un diseñador imponga un canon de belleza como ícono a seguir.

El concepto se vuelve aún más complejo, cuando factores como la cultura y los cánones de le región en donde nos encontremos también dictan nuestra percepción de belleza. Es por eso que la belleza que se aprecia en México no es la misma que se aprecia en Italia, o que cada continente tenga estandáres diferentes, Estas fueron las cuestiones que llevaron a Coreón Dú a abrir un diálogo sobre la belleza a través de su mas reciente trabajo African Beauty, un documental que nos incita a mirar hacia nuestro interior para descubrir lo que verdaderamente vale la pena, crear, aceptar y disfrutar de nuestra belleza única

El bueno, el malo y el feo…y el bonito

El díalogo de African Beauty se centrea en resignifcar la belleza de los canones estéticos heredados, rompiendo con la percepción historica de Africa y su choque con la percepción externa del continente, Coréon nos muestra a través de su visión un Africa lleno de tendencias, cultura, moda y diversidad que rompe con la idea tradicional del continente. Esta autenticidad con la que aborda el tema, ha tocado puntos con los que la mayoría de las personas se pueden identificar el documental toca temas que resuenan con el público internacional.

yo exhibí el documental en Londres, en un festival, en Barcelona y también en festivales de Lisboa.. Y es muy interesante que personas de varias culturas lo han visto y siempre encuentran algún punto con el cual se pueden relacionar en su vida personal o en su trayectoria de vida. Coréon DÚ

El documental enriquece su perspectiva al incluir las voces de cerca de treinta entrevistados, cuyas diversas percepciones de la belleza son la base sobre la que Coréon desarrolla el concepto central del proyecto. Esa fue la idea central que le dió el titulo al documental. El documental enriquece su perspectiva al incluir las voces de cerca de treinta entrevistados, cuyas diversas percepciones de la belleza son la base sobre la que Coréon desarrolla el concepto central del proyecto. Esa fue la idea central que le dió el titulo al documental.

«Es exactamente esa conversación que me encantaría ah empezar con ese documental que es la perspectiva de cómo cada uno de nosotros mira a nuestra región del mundo y también la percepción externa que existe y sus consecuencias». Coréon Dú

Mira gratis el documental de Leonora Carrington

Cuidarte y apreciarte como resignificacion de la belleza

La belleza no solo es algo que pueda apreciarse porla vista, Coréon nos plantea que la belleza también se transmite a través del cuidado, pues cuidar es preservar. A través del cuidado de nuestras obras como creadores , podemos transmitir esa belleza a quienes nos observan, o incluso el cuidado a nosotros mismos, de ahi es que la belleza radica en todos los sentidos, desde el hecho de apreciar sin etiquetas, de tener un propio estilo y dejar que la belleza fluya y nos lleve a todo lo que nos haga sentir y ser.

me encanta empezar conversaciones en particular sobre cómo cómo nuestra ah eh ancestralidad y herencia cultural afecta el hoy, eh la actualidad y cómo se transforma y cómo y cómo nos inspira. Coréon Dú

Coreón comenta que esté ha sido su trabajo már reciente y aunque African Beauty tuvo su última función el 18 de Septiembre, se está enfocando en que el documental esté en plataformas de streaming o tenga más difusión en cines. Si te llama la atención el trabajo de Coréon Dú puedes buscar y checar sus dos trabajos anteriores «I love Kuduro» y «Bangaología». También puedes buscar sus proyectos o saber sobre el avance de la difusión de African Beauty en sus redes sociales.

REDES SOCIALES