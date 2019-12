ENTREVISTA A VIRREY: MÚSICA MEXA CONTEMPORÁNEA

Entre sus músicos, colaboran una pléyade de estrellas que brillan con luz propia, como: Juan Tucán Franco (‘OSIJUG’), José Macario (‘Parazit’, ‘Arcada Libre’), Tonee Vh (‘Violoncheloops’), Adrián Terrazas-González (‘The Mars Volta’) y Sergio “Shak” Camarena (‘La Orquesta de Vientos de Vladimir Camarena’). El proyecto es bautizado como Virrey, después de enterarse que su antiguo estandarte era usado ya por un “compositor” de narco-corridos.

El representante del Rey en una región que no pertenece al reino, eso es la Banda, y acaban de grabar “Ánima”, un álbum inspirado en el ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo, grabado en el rancho ‘La Santísima Nopalera’ (Ocotlán, Jal) y Tlahuiltotepec, Oaxaca, entre mucha música de viento, zambra y mezcal, una experiencia que como tú escucharás, quedó plasmada en las notas del álbum.

Básicamente por cuestiones jurídicas, habíamos registrado el nombre anteriormente ante Derechos de Autor y de repente salió otro artista con el mismo nombre, pero del género “norteño” con canciones de “narco-corridos” que empezó de un día para otro a tener bastante auge y preferimos no meternos en cosa de juzgados, por lo que vimos prudente y refrescante cambiar el nombre a ‘Virrey’

¿Cuál es la relación directa entre la narrativa de su primer álbum ‘Ánima‘ (2019) con la novela de Juan Rulfo ‘Pedro Paramo‘ (1955)?

Pasaron varias curiosidades en relación a lo que preguntas, pero el punto principal es que ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo, para nosotros fue la semilla del “Ánima” de Virrey, en el sentido de que todo el concepto del disco, las canciones y la mística, al momento de ser compuesto, siempre lo imaginé en ese ambiente que describe el autor en la novela, entre vivos y muertos, espíritus mexicanos recordando cosas sin darse cuenta que ya están muertos, creo es este realismo mágico lo que más me vibraba durante el proceso de composición.

Luego, cuando fuimos a Tlahuitoltepec, Oaxaca, a grabar con músicos locales dos de las canciones del disco, resulta que Juan Rulfo realizó una sesión fotográfica en ese mismo pueblo, fotos que encuentras en Internet googleando: “Juan Rulfo Fotografía”.

Juan Rulfo solía frecuentar el ‘Café Madoka‘, ubicado a unas cuantas calles del ‘Parque de la Revolución‘ en Guadalajara, llegaba alrededor de las 9 de la noche y pedía un café expreso y una Coca-Cola. ¿Han visitado este lugar?

No, no sabía, pero nos daremos a la tarea de buscar y visitar el Madoka. ¡Gracias por el dato!

¿Se trata ‘Ánima‘ de un trabajo completamente personal?

Para mí, como compositor de las letras de las canciones, me resulta bastante personal, y no precisamente en un aspecto autobiográfico, si no como una especie de medicina; verás, desde pequeño tuve este miedo o ansiedad por el tema de la muerte (en mi familia, antes de nacer murió un hermano que llevaba el mismo nombre que yo, mi abuelo paterno también tenía mi nombre y también había muerto, después de mi nacimiento mi madre tuvo un aborto natural) estos sucesos considero que marcaron mi inconsciente y siempre quise hacer un disco con esta temática, por ello, ahora que me metí a escarbar en mi interior, haciendo un trabajo espiritual, buscando las palabras adecuadas para cada canción, me siento liberado, más positivo y tranquilo con respecto al tema de la muerte, que es el tema que engloba el disco.

“Los problemas sociales se pueden plantear de una manera artística. Es difícil evadir de una obra el problema social, porque surgen estados conflictivos, que obligan al escritor a desarrollarlo”, decía Juan Rulfo; ¿hay un compromiso social en ‘Ánima‘, el álbum funge también como una obra política?

En la actualidad estamos bombardeados de información, sabemos lo que ocurre en todo el mundo al instante, si Chile está en manifestaciones, es cuestión de abrir tu celular para darte cuenta de lo que está sucediendo, si renuncia Evo Morales como presidente de Bolivia o si en Japón hubo un Tsunami, incluso si al vecino le pusieron el cuerno… Todo eso afecta al artista en su proceso creativo, de alguna u otra manera, el artista es el reflejo de la sociedad y sus necesidades. En ‘Ánima’ hay política inmersa aunque no obvia.

Percibo en ‘Ánima‘ una obsesión para con la Muerte…

Sí, el tronco común del disco es la Muerte, como te lo comentaba anteriormente.

¿Cómo fue trabajar con el gran músico chileno (Latin Grammy 2012) Andrés Landón, en la producción de ‘Ánima‘?

Es genial, a Andrés Landón nos lo presentó Roy Cañedo en Ciudad de México, cuando grabamos “Animalario” de ‘Remmy’ en 2013. Él también produjo ese disco y desde ahí nos impresionó su lógica musical, su talento y virtuosismo para con todos los instrumentos, pero aún más su sencillez y seriedad; Landón es un verdadero estuche de monerías, tiene historias muy cómicas con varios personajes de la farándula musical del país y además es muy culto, puedes hablar con él de política, literatura, sociedad y más

Además en las noches, cuando terminábamos de grabar, jugábamos algunos juegos de mesa que él nos enseñaba, vaya que reíamos bastante en esos momentos.

¿Cómo surgió la colaboración del maestro multi–instrumentista Adrián Terrazas González?

Cuando estábamos trabajando en maquetas para el ‘Ánima’, resulta que Adrián estaba en Guadalajara, grabando algunas cosas con ‘Parazit’, otra gran propuesta de la ciudad, y me habló mi amigo José Macario, integrante de esa banda, quien me contactó con Adrián e inmediatamente nos pusimos de acuerdo para aprovechar su estancia y grabar “Golfo de Cortés”, canción que quedó hermosa y que además, su participación fue grabada en un par de horas, gran músico.

¿Recomendarían ‘La Santísima Nopalera‘, el estudio ubicado en Ocotlán, Jalisco?

La Santísima Nopalera, en realidad es un rancho agrícola ubicado a veinte minutos de Ocotlán, ahí se produce pimiento morrón, arándano, limón y más; en medio de todos los cultivos hay una casa con áreas verdes y ahí instalamos el estudio, nos llevamos todos los aparatos, micrófonos, instrumentos y equipo de cómputo, y ahí aislados durante varios días, grabamos el material. Una vez terminado, devolvimos todo a su lugar y la casa del rancho quedó vacía nuevamente… En realidad no es un estudio de grabación.

¿Cómo fue la odisea de conseguir que la orquesta de vientos oaxaqueña de Vladimir Camarena grabara para su álbum?

Fue mágica; yo ya había compuesto la música de esas canciones, pero lo hice con guitarra y piano y en mi cerebro, esas canciones tenían que ser con orquesta de alientos oaxaqueña, así que me puse a investigar en Internet directores de orquestas oaxaqueñas, y en la búsqueda, me encontré con una entrevista en Youtube que le hacían a Vladimir, lo busqué en Facebook, lo encontré, le mandé solicitud, nunca me contestó, así que lo di por perdido…

Después de unas semanas, me junté a beber algo con mi amigo Juan Tucán Franco, Director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara y le comenté sobre mi fracaso en la búsqueda de Vladimir, a lo cual él me contestó que era su amigo y que tenía su número, así que le hablamos inmediatamente y en menos de un mes ya estábamos en Tlahuitoltepec, Oaxaca, grabando las canciones.

¿Qué recuerdan de esa grabación?

Tlahuitoltepec es una comunidad de la cultura Mixe de Oaxaca, un pueblo donde no entraron los españoles durante la conquista en México, aún mantienen sus usos y costumbres, actualmente hay una mezcla de culturas, de religiones, mitad cristiana mitad indígena y lo que caracteriza a ese pueblo, es que el 95% de sus habitantes se dedican a la música, ahí está el CECAM que es una escuela especial de música a la cual llegan maestros de todo el mundo a impartir talleres y clases.

Nosotros grabamos en Semana Santa de 2017, cuando llegamos a la comunidad ya era de noche y por todo el pueblo había procesiones con música y antorchas, recorriendo los caminos, culminando en una misa orquestal en la capilla.

Algo impresionante y mágico… Al día siguiente montamos los micrófonos y el equipo de grabación bajo un tejaban de adobe; las canciones fueron grabadas en máximo cuatro tomas, sin metrónomo y bajo la batuta de Vladimir Medina. Después de eso, comimos tlayudas y nos emborrachamos con mezcal… Vaya viaje.

¿Es ‘Ánima‘ un reencuentro con el México rural?

Si de alguna forma, nosotros le llamamos: Música Mexicana Contemporánea.

Háblenme de los performances en vivo por ‘Virrey‘, son actuaciones completamente inolvidables.

Esa es nuestra especialidad, de nada serviría tener un gran disco si tus presentaciones son mediocres… Cuidamos mucho nuestros shows, el audio, los instrumentos, ensayamos bastante para lograr la comunión entre la banda, para después romper esa burbuja y conectar con la gente, hay visuales trabajados cuidadosamente y todo un equipo detrás de nosotros, los músicos que forman parte de la banda y que hacen que realmente la experiencia se logre, que quien venga a los shows salga diferente a como llegó. Energía pura fluyendo.

Sesión en vivo. Remedios Varo de Virrey ft. Odín Parada Sesión en vivo en Ocotlán Jalisco, -en las orillas de la laguna de Chapala- de la canción inspirada en la artista surrealista Remedios Varo. Cuenta con la participación del músico y productor Odin Parada (RTRXN, Sussie 4 (Mexico) y REC4). Filmado por Elipsis Films.Audio a cargo de Ulular Records.Un agradecimiento especial a nuestro hermano Lucio C. Vidrio de CAVID Event PlannersSpotify: https://open.spotify.com/track/78iZWjr7jAx87g0yBQHwoe?si=nUgfDEuvQ_uYzvkGdqo3uw Posted by Virrey Music on Wednesday, March 6, 2019

TE PUEDE INTERESAR

ENTREVISTA A POLO VEGA DE TRILLONES

ENTREVISTA A ARTEMIO NARRO

ENTREVISTA A MAURICIO BARES: «HE PUBLICADO A 160 AUTORES EN LADO B»

LA GEOMETRÍA SAGRADA: ENTREVISTA A EL MOSTRO NOSTRO

ENTREVISTA AL FOTÓGRAFO RUBÉN MÁRQUEZ