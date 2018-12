ENTREVISTA: LA ILUSTRACIÓN “CURSIANARQUISTA” DE CABEZA DE PLÁTANO

Parte de que naciera ‘Cabeza de Plátano‘

es por odio a todos los que dijeron:

“no se puede, no es así, está mal”.

Cabeza de Platano

El artista gráfico ‘Cabeza de Plátano‘ “traga diseño y caga ilustración”, tal y como reza su biografía en sus diferentes redes sociales en el mar espeso de la Internet. Caga ilustración, eso sí, con mucho potasio. La historia del heterónimo de este peculiar artista remonta a los primeros lazos sanguíneos, a ese núcleo llamado familia: Sus sobrinos jugaban a nombrarse con peyorativos y graciosos motes como: “Cabeza de Chivo”, “Cabeza de Perro”, “Cabeza de Fruta”, hasta que un día, uno de estos osó a apodarlo como “Cabeza de Platano”, y la penitencia se le quedó.

‘Cabeza de Platano‘ realiza diseños al alcance comprensivo de todos los géneros, esto, sin caer en la elementalidad; imágenes que complementan el día a día de las personas, y de sus sentimientos. Acercar a la gente al nuevo diseño es su compromiso, como lo hizo algún día también Andy Warhol, con la icónica imagen de una banana —portada del disco The Velvet Underground & Nico (1967)—.

A continuación, una entrevista con este artista gráfico e intrépido Punk (al estilo de el cineasta Francisco Guerrero).

El diseño es un plan para ordenar elementos de la mejor manera posible, para llevar a cabo un propósito particular, ¿cuál es el propósito de ‘Cabeza de Plátano’?

Creo que el propósito de ‘Cabeza de Plátano’ es hacer ver que todos pueden comprender y gustar de la ilustración, hacerla parte de sus días y sus sentimientos, que no sólo está limitada a personas acercadas al diseño o al arte, inspirar a las personas que quieren dibujar y piensan que no tienen la mínima idea, porque no fueron a clases de dibujo o pintura a adentrarse y hacerles ver que nada está mal sino que todos podemos tener un estilo diferente.

Todo está diseñado. Pocas cosas están bien diseñadas; decía Brian Reed, ¿cómo definirías tu estilo?

Con actitud, es lo que pienso que define el estilo, porque mis líneas son muy burdas, no me gusta mucho el diseño lineal, ni vectorial, he tratado de que se vea como si estuviera directo del papel, yo siempre lo defino como ilustración culera pero con estilo, decían que: “los Ramones no tocaban bien, pero que tenía estilo” así me siento yo.

La gente ignora el diseño que ignora a la gente, ¿cómo logras ser tan inclusivo en tu trabajo?

Es parte de ello, la ilustración parece muy purista, me refiero a que si no esta de alguna forma, los maestros lo ven mal; eso me pasó mucho, de hecho, desde la escuela todos me dijeron que yo no debía ser ilustrador (en mi boleta de calificaciones tengo un 7 en ilustración) que tendría que dedicarme a otra cosa, que no llegaría a ningún lado haciendo las cosas así.

Parte de que naciera cabeza de plátano es por odio a todos los que dijeron “no se puede, no es asi, está mal”. Me puse a pensar que hay tantas personas que quieren tener un dibujo o una ilustración en la sala de su casa, sin importar si saben de arte o no, me puse a pensar en que la vida en realidad es un cliché y es por eso que a todos nos sucede lo mismo a lo largo de nuestra vida: amor, desamor, drogas, ir contra el sistema aunque termines siendo parte de él.

Es básicamente ser el espectador, preguntarles qué les gusta, a veces sólo ilustrar por generar reacciones y no sólo porque una multinacional quiere un poster que a veces no le mueve a nadie sus sentimientos. Es eso mover sentimientos de las personas, ellos se sentirán identificados, somos tan similares que seguro a alguien le va a gustar.

Háblame de la ilustración ‘Pinche Skinhead Buena Onda’.

Los skinheads por tradición son batos super mal encarados, rudos (rudeboys), en contra de muchas cosas que les da la sociedad. Un día conocí a un bato que era así, pero amaba la música, era súper buena onda, amaba a su novia, cuando hablaba de ella parecía que sus tatuajes en el rostro se derretían de tan cursi, por eso use la canción de “Morning Sun” (‘Al Murray & The Cimarons’) que habla de amor y cómo tardas tanto en esperar a una chica, hasta que un día el sol sale y está ahí esperándote. Es cursi y fuerte a la vez.

¿Cómo fue ilustrar el artículo ‘Vuela, Vuela: Mariguana y Música en México’?

¿Cómo imaginaríamos el rock sin la mariguana en México? es imposible, los conciertos huelen a libertad cada vez que llega un solo de guitarra o empieza la canción mas popular de la banda, así imagine al rockstar llenándose sus pulmones de humo mientras las gruopies estaban ahí, respondiéndole con la misma acción, como si tuviera que tocar con ella, hacerse cargo de ella mientras tocaba.

Se hacen uno mismo. La canción es un himno a la mariguana, por eso usé una de mis bandas favoritas para musicalizar la idea ‘D.O.A.’ una de las bandas fundadoras del hardcore punk de Vancouver, como no puedes dejar de bailar y sentirte libre cuando escuchas “up against the Wall mother fucker!!! Mari mariguanaa, mari marigunaaa” algo que hizo que Avandaro estallara en voz de Peace & Love.

Algunos ilustradores copian el trabajo de otros ilustradores, ven lo que les gusta y lo imitan: lo llaman inspiración; ¿qué opinas de ello?

He tenido varias experiencias en ese aspecto, pero estás siempre propenso a eso cuando está algo en las redes, creo que todos tomamos un poco de todos en algún momento de cierre inspiracional, creo que está bien tomar referencias, pero adaptarlas a su propio estilo, es lo que aplico en mis talleres “no quiero que aprendan a hacer lo mismo que yo, quiero que con sus estilo y mis herramientas logren su propio arte”.

Yo, por ejemplo, baso (aunque no parezca pero es lo que está bien) en el grabado y la estampa del medievo, cultura punk de los 70s y póster vintage de 1930. Si te pudiera enseñar de cuáles posters me he basado, seguro sí le tomarías bastante similitud, y aunque sí hay “ilustradores” que roban descaradamente, también pienso que te aportan algo, porque nada deja de aportar, y como te comenté, los humanos somos un cliché, así que siempre habrá algo muy similar a lo que se hace, aquí o del otro lado del mundo.

Hablas constantemente del “Punk Fresa”, ¿qué es esto, y qué representa para ti el verdadero género, ese movimiento que sirve para rebatir las actitudes sociales que han sido perpetuadas a través de la deliberada ignorancia?

El Punk no es usar mohicana y tener tatuada anarquía en el pecho mientras inhalas el último pase de estopa, obviamente influye mucho la rebeldía que te hace sentir libre, diferente y con ganas de golpear a alguien mientras suenan ‘Los Saicos’ a todo volumen, pero el Punk va más allá de eso, es la decisión de ir a contracorriente dentro de la misma, ayudar a la sociedad es lo más Punk que puedes ser, ser honesto, amar, dejarte llevar, tomar decisiones apresuradas, muchas de las mejores canciones de Punk son muy fresas, hablan de amor, diversión y masticar goma de mascar con una chica; rebelarse siendo punk no sólo tiene que ser algo malo o luchar contra el gobierno, sino más bien romper esos paradigmas de mediocridad, de tomarte las cosas en serio, la vida está ahí para divertirse, así que trato de combinar algo que no se vería en el Punk: los colores pastel, Punk con paleta de colores pastel.

Es como cuando vez el álbum de ‘End of the Century’ (1980) de los ramones, la portada es bastante fresa, tiene colores brillantes, parece un álbum pop y el contenido es bastante Punk, Punk divertido , así que ni eres tan fresa para no comportarte Punk ni tan Punk para no comportarte fresa.

El buen diseño va al cielo, el mal diseño a todos los sitios, ¿a dónde van las ilustraciones de ‘Cabeza de Plátano’?

Parte de la inclusión que hago en las Ilustraciones espero que vaya a las mejores publicaciones y exposiciones, pero también, espero que vaya a la tienda de alguna calle, al micronegocio de algún nuevo empresario, a la cocina de una familia, al sticker de algún camión, al cuerpo de las personas en forma de tatuajes, y que la mente de las personas lo retengan, y un día en alguna platica digan: “esta situación me recuerda a una ilustración de ‘Cabeza de Plátano’”. Y ha sucedido como anécdota, algunas personas me han dicho que mis ilustraciones salvaron su relación, y otras que la arruinaron, el punto es que estén en la vida diaria de todos.

¿Dibujar feo es dibujar con “carácter”

Diría que si, el carácter así como la visión de elegir, lograr, construir y realizar creativamente un proyecto es mucho más que hacer un dibujo perfecto, seguir con tus ideales sin importar lo que lo digan, en algún momento te dará éxito, podría usar una frase de Mark Twain que me gusta mucho: “una persona es un loco hasta que su idea tiene éxito”, es por ello que cuando alguien me dice: “quiero ser ilustrador, pero no sé dibujar”; la respuesta es simple: sí sabes dibujar, es parte del ser humano, no es que necesites practicar, necesitas generar un estilo, después practicarás tu propio estilo y si no es perfecto, pues genérale actitud.

¿Por qué el boom de las frases mensas?

(Risas) Pues es el presente y el futuro de las redes, desde memes hasta marcas internacionales que utilizan esos mismos memes o frases para promocionar sus productos, el mundo está lleno ya de bastante mierda, malas noticias, canales de televisión que te deprimen, quiero que tengan un poco de: “hey, la vida no debe ser tan seria, relájate un poco, ríe de tus problemas y además, acércate a la ilustración. Además, creo que todos quieren contar sus problemas y sus virtudes, hacer post en redes, y qué mejor que hacerlo de una manera un poco estúpida (risas).

¿La inspiración de tus ilustraciones parece ser la música, hay algo más que te lleve a crear arte?

La mayoría de mis ilustraciones son vivencias reales ya sean mías, de amigos, conocidos y familiares, la mayor parte trato de combinar lo gráfico con lo auditivo, mucho de lo que me da para ilustrar sentimientos de pareja o pareja solitaria, es importante y hace una inspiración que a menor escala y haciendo una comparación muy arriesgada, diría que es como la Gala de Dali, una inspiración con la que muchos se sienten identificados y es importante, no quiero que lo vean tan personal, lo que hablábamos hace un rato: la inclusión compartiendo parte de mi.

¿Qué es lo que sueles escuchar cuando ilustras?

Me gusta mucho el punk de los 70s, ‘La Chicha Peruana’, ‘Mi Banda el Mexicano’ (risas), el indie, las cumbias kitsch, rock de los 70s. Tengo un alma muy vieja, encerrada en un cuerpo y pies viejos, creo (risas). Me gusta mucho ‘Justice’ el techno francés, el sea japonés, en realidad mi playlist es muy variado desde ‘Nini Estrada’ hasta ‘Unión 13’… es extraño.

Robert L. Peteres decía que la ilustración es la aplicación del intento, lo contrario del evento fortuito, y un antídoto para el accidente, ¿cómo es tu proceso creativo?

No tengo un gran proceso creativo, a veces sí necesito algún modelo de poses, o es algo muy importante, veo muchos libros de ilustración, de ilustración medieval y arte sacro, me inspiran mucho los tatuajes de Rusia en la época de la guerra fría, los animalarios del siglo XVI y el cartelismo Punk de los 70s, casi no me gusta hacer muchos bocetos, casi siempre lo que dibujo la primera vez es lo que queda, a veces por eso es muy difícil hacer modificaciones, así que no tomen ese consejo (risas), me gusta sentarme empezar a dibujar, poner la canción que me va inspirar y repetirla todo el tiempo que me tarde dibujando, imagino que es como un videoclip que vas repitiendo y repitiendo hasta que se haga cíclico, un poco de cigarros y refresco de cola para estar sentado por horas.

