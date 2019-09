Cine Qua Non Lab es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2010 por Jesús Pimentel Melo, Ladimer Haluke, Sarita Khurana, Lucila Moctezuma y Christina Lazaridi, con sede en Morelia y Nueva York, con el objetivo de apoyar a los cineastas independientes a desarrollar sus proyectos creativos.

Tuvimos la oportunidad de platicar con el director y fundador Jesús Pimentel Melo, quien ahondó más en el concepto del proyecto.

La organización Cine Qua Non proviene de la expresión latina sine qua non, una condición sin la cual no pasa algo, para nosotros era importante la premisa de que la historia reside en la manera en como es contada.

Desde su creación, la organización ha realizado el Taller de Revisión de Guion en Inglés que ha beneficiado a cineastas de distintas latitudes. En el año 2017 se sumó a esta iniciativa el Taller de Revisión de Guion en Español, que se lleva a cabo cada año.

Los dos talleres se realizan en dos épocas distintas del año durante dos semanas en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán, durante las cuales, mediante un trabajo intensivo, los seleccionados reciben asesorías de parte de todos los que integran el proyecto.

“Son dos semanas alejadas de la civilización, en una ranchería que está a un lado del municipio, no hay acceso a telefonía celular, estamos en la falda del cerro, por lo que no hay buena recepción, ni acceso a internet; los autores lo sufren las primeras 24 horas, sin embargo, después de ciertas horas ocurre un fenómeno de introspección.

Los guiones son asesorados por un grupo de académicos reconocidos a nivel internacional, los cuales tienen sesiones privadas con los seleccionados.

“Además de la mesa general, hay citas privadas con los facilitadores y los académicos, se habla de las decisiones que tomaron y de la evolución de la historia, el objetivo es que salgan con la mejor versión posible. Después se dan 2 sesiones de seguimiento en línea, y para que no se deje el trabajo muerto se da una sesión de seguimiento a los seis meses y posteriormente otra”.

La cuota para postular al taller es de 35 USD, pago que se realiza a través de PayPal; una vez seleccionado, para participar en el taller se deberá abonar una cuota de 1,500 USD, depositados a través de la misma plataforma, estos pagos son para rescatar parte de la inversión que se hace al proyecto. A los guionistas elegidos se les facilita hospedaje y alimentación durante las dos semanas de estancia.

“A 10 años del taller han pasado por el137 cineastas de los cuales 67 han sido mujeres y 68 hombres, el rango de producción es de 48 películas, lo cual es mucho a comparación de otros laboratorios más grandes en el mundo, yo creo que tiene que ver con que no se suelta a los talleristas, además de que se les presenta a productores y gente creativa y son parte del motor que ayuda a que sus películas se realicen”.

El laboratorio recibió la beca Film Craft que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas-Oscars.

Algunos de los guiones que participaron en el taller son de las películas Museo(2018) de Manuel Alcaládirigida por Alfonso Ruízpalacios; La novia del desierto(2017) con guion y dirección de Cecilia Atán y Valeria Pivato y La jaula de oro(2013) con guion de Diego Quemada-Díez, Gibrán Portela, Lucía Carreras y dirección de Diego Quemada-Díez.

“En el caso de la película Museo, llegó como Tratamiento no como guión. A mí me resultaba familiar por ser mexicano, pero el resto no entendía de qué iba, lo que se trabajó fue la estructura narrativa de la pieza.

Jaula de oro también llegó como tratamiento no como guion, y recuerdo las cuestiones que llegaron a incluir en la historia.

Los guiones suelen llegar borrosos y salir con películas listas para la producción.

Para Jaula de oro, los personajes originales eran mayores pero no funcionaban para la narrativa de la historia, no tenían el mismo riesgo ni la misma tensión, por lo que se les tuvo que disminuir la edad, era necesario, sino no hubiera tenido la misma sensación la pieza, la edad que tienen nos hace preocuparnos”.