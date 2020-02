Ácratas de hueso colorado. Cercanos, como buenos argentinos, a la Federación Obrera Regional Argentina, la Federación de Organizaciones de Base y la Federación Anarquista de Rosario. Hijos no reconocidos de Érrico Malatesta, pero impulsados siempre por ese germen.

Fármaco es una banda de Anarco Punk que este año, grabó un Demo tour especial para su extensa gira por Chile, editado por Educación Cínica en Buenos Aires, y que próximamente –para el beneplácito de muchos–, será reeditado por el sello Estaría Chido Poder Volar, de la Ciudad de México. El formato será un Flexi disc 7″ y estará listo para el mes de Marzo (aproximadamente).

Por lo pronto, lee esta entrevista y empápate de su ideología anarquista

¿Cómo ha sido trabajar en la mezcla y la masterización de Demo, con Pedro Carvalho?

Muy grato, estamos muy contentos de que el Demo sea una obra conjunta entre compañeros latinoamericanos (Pedro es de Sao Paulo, Brasil, y “Nievla”, quien hizo la ilustración de la tapa, es de Coquimbo, Chile). Este Demo fue compuesto y grabado entre mediados de Noviembre y mediados de Diciembre, muy a las apuradas, ya que lo primordial era grabar antes de la gira que hicimos por la región céntrica de Chile.

Entonces Grabamos el Demo un 17 de Diciembre y se lo mandamos a Pedro, sin mandar ningún tipo de referencia, ya que nunca nos pusimos de acuerdo en una referencia ni tampoco teníamos el tiempo para discutirlo. Él es un músico con un oído muy desarrollado y supo desarrollar la atmósfera siniestra que queríamos en menos de una semana.

Si no hubiésemos estado bajo presión, le hubiéramos dado más tiempo para reforzar algunos detalles, pero somos una banda que funciona mejor bajo presión.

¿Qué les proporciona el género –no el concepto– del Punk a Fármaco, que no se lo otorgue otro ritmo?

Para nosotros es difícil desvincular al Punk de su concepto, porque la cuestión sonora no es más que la expresión material de nuestra propia podredumbre, y el Punk es la alerta de que todo se está pudriendo. Si bien, no queremos reducir nuestra ideología al “punk”, porque eso sería infantilismo político, sí hay que reconocer que gracias a bandas como CRASS, nuestra conciencia tomó rumbos que quizás no hubiese tomado en su desarrollo cotidiano, y es ese germen el que nos impulsa a expresarnos. No traemos la solución, no queremos decirle a nadie cómo hay que vivir, sólo tenemos urgencia por plasmar nuestro disconformismo.

¿Recomiendan Balance Estudio para grabar?

Sí, es un estudio muy apto para cualquier género que derive del Rock y su costo es totalmente considerado. Si bien, no se dedican particularmente a bandas de Punk, Hardcore o Heavy Metal, todas las bandas de diversos estilos que pasaron por Balance, alcanzaron sus resultados deseados.

Háblenme de las potentes ilustraciones de Pablo Guerra y “Cromy”.

La ilustración de la muerte y el policía es obra de Pablo, un ilustrador de Chile, lo admiramos mucho por su trabajo. Este Demo es conocido como “hasta que valga la pena vivir”, pero en verdad, no pretendíamos que sea conocido por ese nombre, ya que fue un Demo tour tape para nuestra gira por Chile. Es por eso que decidimos que la portada sea obra de un artista chileno también. Cromy se ocupó de encajar esa ilustración dentro de un formato tape, la contraportada de lámina del tape y el insert.

¿Cómo es que llegaron a Educación Cínica?

Educación Cínica es el sello de Cromy, sello que empezó en Diciembre de 2019, por el momento consta de seis ediciones. También edita fanzines y organiza gigs bajo el mismo nombre. Ella hizo el diseño de la tapa porque se preocupa de que cada edición siga más o menos una estética consecuente al sello.

Educación Cínica trata de editar cada release argentino de la escena Hardcore Punk y también se enfoca en los bootlegs de bandas de poca difusión para garantizar su llegada a la juventud concurrente de gigs. Por ejemplo, el último bootleg fue “Soberanía Personal”, banda de la cual hicimos un cover (“Líder”).

Soberanía es una banda muy conocida entre los punks más grandes de acá, pero la juventud o incluso gente de más de treinta años que va a gigs hace décadas, no tienen idea de ellos. Y consideramos que es una de las mejores bandas de Punk argentino. Por eso decidió editarla con los wavs remasterizados de Metadona Records.

Anarquía es la más alta expresión del orden. ¿Cuáles son sus teóricos favoritos?

Creo que nuestro bagaje ácrata nos conduce indudablemente a Érrico Malatesta y a Severino Di Giovanni. Decimos “bagaje” porque Buenos Aires es una ciudad con una descendencia italiana altísima, y el anarquismo italiano no fue la excepción a comienzos del siglo XX.

La historia del anarquismo porteño se origina con una masa ácrata muy sindical, organizada y decidida a morir por sus convicciones (larga vida a Simon Radowittzky). Hoy por hoy, sufrimos un proceso de reconstrucción sobre las bases ácratas de acción directa, estamos muy enfocados en la acción social y en los fines más que en el purismo.

Destacamos el trabajo aún vigente de la Federación Obrera Regional Argentina, la Federación Anarquista de Rosario, y la Federación de Organizaciones de Base.

¿Todo muere…?

Sí, todo se muere, si bien sentimos la responsabilidad social de actuar y buscar soluciones, nuestro sentir tiende a ser nihilista.

¿Qué le aportó “Bichi Beachbreaker” al Demo?

Prolijidad, practicidad, solidez. Bichi trabaja de una forma muy eficaz. Grabamos todo en un día.

Queremos agradecerles por la entrevista y de paso anunciar que nuestro demo será editado por el sello

