ENTREVISTA A EL ILUSTRADOR CORREOPPOLA

‘Correoppola‘ (de su apellido Correa) es un ilustrador norteño, creador de universos paralelos absurdos, y de personajes que encuentran su reflector gráfico en la cultura pop de los años 90. Cuenta con un currículum colmado de éxitos: exposiciones, proyectos con bandas de rock, disqueras Underground, marcas de ropa estadounidenses y artistas de lo más ecléctico.

‘Alejado de cualquier camino acostumbrado‘

Creen en el absurdo, el vacuo o la vacación mental, lo irrelevante, los mensajes subliminales en el arte y las letras de Gloria Trevi, y funge como detective aficionado (al igual que Héctor Belascoarán Shayne, el personaje de las novelas policíacas de Paco Ignacio Taibo II) para tratar de esclarecer el asesinato de Paco Stanley.

A continuación una entrevista con este solazado personaje

“Lo más aterrador del absurdo, a fin de cuentas, es que posea su propia lógica”, escribió Ricardo Méndez Salmón, en ‘La Ofensa‘ (2007). ¿Qué representa para ‘Correoppola‘ el absurdo, y por qué decides inspirarte en él, consciente de que somos bombardeados por un exceso de información?

En la rutina diaria y en la mayoría de los contextos se espera que nuestros argumentos o enfoques estén siempre alineados al sentido común o a la razón. Cualquier forma distinta a ésta, causa sorpresa; creo que por eso disfruto tanto del contenido absurdo, alejado de cualquier camino acostumbrado o esperado, no tanto como una protesta, sino como un descanso de la razón y la lógica.

¿De dónde proviene tu heterónimo Correopola?

Es una deformación de mi apellido (Correa). No tiene ningún significado en realidad, es solo un alias que nació para ser usado en redes sociales y se quedó.

¿Cuáles son esos espacios de “vacación mental”, en los que se enfoca tu gráfica?

Lograr alejarse por algunos segundos de todas las noticias y del bombardeo al que estamos expuestos, aunque sea difícil, ya que cada vez son más los medios por donde consumimos información. Cuantas veces al día escuchamos palabras como “Trump”, “narco”, el nombre de algún partido político o la actualización de algún tema de actualidad del que ya no queremos saber nada.

Dibujo para divertirme y reírme del resultado sin darle demasiada importancia a cuestiones técnicas, es durante el proceso que logro esa “vacación mental”; El momento en el que sólo importa la música que sale de mis audífonos y la tinta que sale del plumón. La idea es que el producto final genere lo mismo al llegar a los demás; llevarlos de vacaciones mentales un rato; No se, tal vez empiece a subir videos de auto ayuda usando un turbante (para fines de credibilidad) y si me funcionan, hago una secta en alguna zona rural.

¿Qué significa ser “promotor de lo irrelevante”?

Promover lo irrelevante significa alejarse de discursos importantes. Ilustrar por el gusto de ver el color plasmado sin necesidad de dar explicaciones o mensajes profundos que te cambien la vida o te motiven a levantarte en armas.

¿Por qué hay un desdeño por parte de los aristas a las exposiciones colectivas?

Yo disfruto las exposiciones colectivas. Esta chido estar compartiendo la pared de una galería con artistas que admiras o con algún amigo, aparte siempre son buenas fiestas en las inauguraciones. Seguro una exposición individual tiene mucho mérito y es algo muy valioso para el portafolio del artista; entonces creo que por eso se le da más importancia que a una colectiva.

¿Qué tipos de trabajos has realizado para ‘Burnout Records‘?

‘Burnout Records‘ me mantuvo ocupado este año, hice algunas ilustraciones para la tienda y me invitaron a hacer un pequeño mural, para lo que elegí el baño del patio; Es importante mantener esos espacios bien decorados para inspirar al usuario en turno (Make Toilets Great Again). Recientemente, me pidieron el póster para su fiesta de aniversario también.

Otra disquera con la que trabajé mucho durante este año, fue ‘Amigos Records‘ haciendo desde el arte de su primer compilado, hasta las ilustraciones de su sitio Web; sin duda proyectos muy divertidos también.

Háblenme del ‘Hellow Fest 2017‘, en donde fuiste invitado para intervenir contenedores de basura en colaboración con la ONG ‘Global Inheritance‘?

Se abrió la convocatoria para colaborar con ‘Global Inheritance‘, quienes hacen iniciativas para promover temas de ecología en festivales como ‘Coachella‘ o el mismo ‘Hellow‘. Apliqué y mi propuesta fue seleccionada para intervenir uno de los botes de basura que estarían en el festival. Estuvo chido tener mi trabajo dentro de un festival de ese tamaño (Y entrar gratis, claro).

¿Has trabajado murales de manera ilegal, como en los buenos tiempos del graffiti?

No lo he hecho aún, creo que me falta barrio definitivamente. Estaría interesante el experimento y ver el resultado de trabajar con la adrenalina de ser interrumpido y de tener el tiempo como factor. Admiro a quienes lo hacen ilegal y terminan un mural chingón, no tanto a los que sólo hacen un rayón ilegible.

¿Cómo es tu trabajo para la marca ‘Drop the Ball Clothing‘?

Es un proyecto reciente en el que estoy ilustrando para una marca de ropa en Estados Unidos (droptheballclothing.com) , y esta chido porque son formales en sus procesos y tengo carta libre para dibujar lo que quiera y mandarlo a producción.

¿Ilustraciones con “mensajes subliminales”?

Es un concepto que viene de todas las leyendas urbanas de la música con mensajes subliminales en los 90’s. Me encantaría poder hacerlo en mis dibujos así como supuestamente lo hacía Gloria Trevi en sus discos. Soy fan de la cultura pop de los 90’s en México; atesoro todas las historias que las celebridades de esas épocas nos regalaron, sigo investigando por mi cuenta la muerte de Paco Stanley, por ejemplo.

¿Qué es lo que le falta por hacer a ‘Correoppola‘?

Quiero clavarme más en murales, por ejemplo. Y definitivamente seguir haciendo arte para música; trabajar para algún festival o alguna banda de algún país exótico y lejano estaría bien chido. Igual la idea es irle agregando cosas al “To do list” para mantenerme entretenido haciendo cosas nuevas siempre.

