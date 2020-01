MÉXICO TIERNO Y VIOLENTO ENVUELTO EN SLAM

En Club Internacional Aguerridos (CIA), un hombre acomodado (Nicolás Oxmam) se da un baño de pueblo, guiado por una especie de Liebre de Marzo a través del espejo (en verdad, sólo es un dealer). Ingresa al País de las Maravillas, el mundillo del Punk en militancia con una pandilla, y la documenta, enamorándose del líder. Terminará, de esta manera, siendo parte de la banda. Al final, como toda historia que se jacte de serlo, todos mueren.

Con una edición no lineal, CIA es un Monumental que asemeja ser filmado a principios de los años noventa. Su director, Leandro Córdova (D.F. México, 1978), es Diseñador Gráfico por la Universidad del Valle de México (UVM), campus Querétaro. Se dice que aprendió a filmar haciendo publicidad.

Leandro es co-fundador de la fundación Los Mierdas (F.L.M.). Club Internacional Aguerridos es su ópera prima, producida por Elisa Miller (Ver Llover), con un guión de Lino “Papus” Von Saenger, Enrique Giner de Los Ríos y el mismo Córdova. En su soundtrack, podemos escuchar música de bandas como: Size, Disonancia, Vómito Nuclear, Atoxxxico, Síndrome del Punk y Las Ultrasónicas.

Charlé precisamente con su director, Leandro Córdova, al respecto.

Nicolás Oxman es un hombre que emerge de su zona de confort en las huestes de la clase burguesa mexicana, para zambullirse a un mundo que le es completamente ajeno: el Punk. De la mano de su dealer, líder de la pandilla Club Internacional Aguerridos (CIA), filma un documental sobre la escena Anarcopunk en México.

¿Cómo surge este personaje, que sólo pretendía hacer un registro audiovisual, y terminó protagonizando la historia?

Este Güey nace de sus madres para hablar del clasismo y la desigualdad social en un México de ternura y violencia envuelto en punk, en una situación privilegiada, pero donde no lo aceptan; en cambio, su dealer no lo juzga. Con él se siente en casa y de ahí se va a la aventura y sucede todo el resto de su vida. Sólo se propone registrar, no propone hacer un documental de Punk en México.

¿Por qué la colonia Escandón?

En la historia no importa en donde es, es un mundo paralelo, una época paralela y lugar paralelo; pero es un territorio de ellos. La Escandón nos era conocida, barata, preciosa y atemporal; también se filmó en el Centro, Popotla, Tacubaya, “Ecatepunk”, y Las Lomas.

El Mocumental o falso documental, se consagra en la actualidad como una práctica fílmica que se alimenta de los códigos estéticos del documental, sin otro objetivo que el de poner en cuestión la tradicional concepción del género como espejo de la realidad, ¿por qué te decidiste por esta práctica para desarrollar tu ópera prima?

Pensaba que iba a ser mas fácil, barata y real. Nuestro lema fue: “el error es nuestro amigo”. Si algo está jodido, está bien, es un documental. Y así nos fuimos. Lo difícil eran las actuaciones, le hicimos casting a quinientas personas y seleccionamos a los mejores.

Así cubrimos todos los ángulos. Y los actores se lucieron. Todos estos fueron grandes: David Calderón, Israel Almanza, Rubén Bonet, Helena Puig, Dante de Vil, Irving Corona, Nazküll, Narda Rivas, Dylan Guevara, Verdades RG, Ana Isabel Esquera, Rok Alcantara y la actuación especial de Arnulfo Reyes. Gracias a todos.

Por cierto, ¿cómo es que la escritora Brenda Lozano llega a protagonizar tu primer cortometraje: Respeto?

Se lo pedí; somos amigos y platicábamos la historia mientras caminábamos, y acepto.

¿Qué me dices de la música del también actor Andrés Almeida?

Es bien bonita. Fui a su casa, escuchamos lo que tenía y le quedaba a la historia, le hizo unos arreglos y ahí quedó. Perfecta para Respeto.

El Punk y el “Hazlo Tú Mismo” siguen siendo prácticas minoritarias lo que, sin querer incluso, da un sentido elitista a dicha actividad. Pero simboliza todo lo contrario. ¿Qué representa para ti esta ideología?

Lo mismo que dice: “hazlo tu mismo”; que nadie te diga que no, y encuentra tu camino para hacerlo.

Naxio Fiol escribe que: “el Punk nació como un movimiento juvenil y acabó en el inútil estercolero de las tribus urbanas, pero, a pesar de unos cuantos, el Punk es la anti-tribu urbana, digan lo que digan, porque hoy tenemos todas las tribus en cuestión marcadas por unas normas de comportamiento, una actitud fija, un look obligado […], afortunadamente, el Punk nació como una respuesta contra todo eso. Ser Punk es ser uno mismo y opinar de forma individual.

Club Internacional Aguerridos se centra precisamente en el tema de la tribu, en referentes ideales de pandillas como Los Mierdas Punk y Los Sex Panchitos (Nezahualcóyotl), ¿cómo fue el proceso investigativo para la realización del falso documental?

La película no se basa en retratar a los punks, es sólo una envoltura en el regalo. Yo conozco el Punk desde los once años, siempre me ha gustado, también platicaba con todos los que podía, investigaba en la Red y platicando con un amigo, me regaló unos libros sobre el punk nacional: México Punk. 33 años de rebelión juvenil (2011) y otro que no recuerdo el título. También viví parte de esa época y en lo personal, sí pienso que los punks también tienen sus normas de tribu urbana.

¿Recurriste a los trabajos cinematográficos de Sarah Minter en dicho proceso?

Claro, a todo lo que se había hecho sobre punks y chavos banda de esa época. Sábado de Mierda (1988), La escena punk en México (2013), La neta no hay futuro (1987), México Punk (2011), Los Panchitos (1987), Intrépidos Punks (1980) y todos los falsos documentales que podía ver, le preguntaba a todo el mundo.

Los Punk Not Dead eran del Distrito y vivían en diferentes colonias del mismo. Se originaron como banda en lugares públicos (El Nueve, Hip 70, Av. Insurgentes), que usaron para frecuentar y citarse en esos u otros puntos de la ciudad (El Chopo).

Los PND construyeron un territorio simbólico en la Ciudad de México, con base en la ocupación temporal de lugares “públicos” y a su transformación en lugares “privados”, en territorios de modos de socialidad que construyen en el interactuarse entre sus miembros; como articula Maritza Urteaga Castro-Pozo en su tesis Chavas activas: la virginidad sacudida. ¿Podríamos decir que el vínculo real más fiel de Club Internacional Aguerridos eran los Punk Not Dead?

No, Los Aguerridos son una banda ficticia. Sí son banda, sí son punks y son rateros, cosa que los punks no. Roban tiendas, negocios y a empresarios. En ese sentido, son mas rateros y dealers que palomilla Punk.

Convérsame acerca de la participación del escritor proveniente de las milicias de la editorial Moho, Rubén Bonet (Suicidios minúsculos) y del actor Diego Cataño (Olimpia) en el filme.

Estábamos buscando un actor gordo, argentino y pacheco, y eso fue una misión imposible. Todos los argentinos en México son modelos y guapos. Hablando con un amigo, él me sugirió a Rubén, yo ya lo conocía, le hice un casting unos días después de la muerte de su madre y se quedó.

Tachamos gordo, argentino y pacheco y escribimos para español, yonki, poeta. No estoy diciendo que Rubén sea un yonki. Y Diego, lo conozco por una de las productoras; Elisa Miller, le ofrecimos un cameo y aceptó, su personaje es el mismo de Ver Llover (2006) varios años después.

¿De qué manera trataste el guión al lado de Enrique Giner de los Ríos (Insidecar) y Lino Gorg Von Saenger (Acapulco Sunset)?

Lino “Papus” fue la voz de la narrativa y el amor, Enrique fue la voz de la lógica y la razón, y yo fui la violencia y transgresión. Hicimos una escalera, de ahí, a cada quien le tocaba escribir tantas escenas y luego nos juntábamos y lo discutíamos. Cuando no estábamos de acuerdo en algo, lo poníamos a votación y quien tuviera más votos ganaba y se escribía eso.

¿Qué bandas mexicanas fundadoras del Punk azteca solías escuchar a la edad de Oxman?

Las mismas que hoy; Los Yaps, Síndrome del Punk, Rebelde Punk, Atoxxxico, Polo Pepo, Size, TNT, Desorden Publico, Descontrol y así. Y por ultimo, lo más chingón de todo, es el apoyo y amor de toda la gente que trabajó ahí. Muchas gracias amigos, sin ustedes Los Aguerridos no serían lo que son. Ellos hicieron nuestra película. ¡Y nos quedó chingona!

