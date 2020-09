ENTRE ESQUIZOFRENIA Y EXQUISITEZ

Platicamos con los cuatro miembros de Los Esquizitos, una banda legendaria de Garage Espacial que encarna el surrealismo de la Ciudad de México. Los Esquizitos tienen más de 25 años de trayectoria y siguen influenciando generación tras generación de músicos y amantes de la música con su Rock’n’Roll.

En esta entrevista nos contaron un poco sobre su historia y su filosofía cómo banda. Los Esquizitos nos llevarán la fiesta al próximo MonkeyBee Festival el 13 de Marzo 2021 en Sangriento.

-¿Porque se llaman Los Esquizitos?

Alex- La cotorriza fue invención de Uilis… significa más o menos: gente con un grado soslayante de esquizofrenia atípica, grado 3 (osea que te permite trabajar y manejar en moto, excepto los sábados), la cual puede provocar una mezcla rara de alucinaciones visuales o auditivas, con algunos delirios y trastornos graves del pensamiento y de la conducta… osea nos describe a NOSOTROS.

Uili- Por «esquizofrénicos» pero poquito. Todo mundo especialmente viviendo en gran ciudad padece de algún grado de esquizofrenia. Nosotros lo aceptamos con el nombre y nos pasamos a lo siguiente que es hacer la música que nos gusta.

Nacho- No me acuerdo, bien a bien, pero en realidad el nombre no es tan importante, nos podríamos haber llamado de cualquier otra manera y eso no cambiaría nuestra forma de tocar.

Brisa- Tiene razón Nacho, al principio no me gustaba mucho el nombre, con el tiempo le he tomado cariño, es más, no puedo imaginar ningún otro que nos quede mejor.

-Ahora están cerrando muchos foros, cada vez hay menos espacios para la música en vivo en la Ciudad de México. Brisa, tú tenías un foro importante para la escena, el “Tutti Frutti”. ¿Hay alguna anécdota en particular de lo que sucedió allá, que te gustaría compartir con nosotros?

B- del Tutti Frutti hay muchas anécdotas chistosas, había un cliente raro que llegaba en moto, un día nos dimos cuenta de que algunas noches se metía a dormir a una hielera descompuesta que estaba en el estacionamiento.

Otra es cuando el Trasher en plena tocada con el Atoxxico sin querer vio a su novia por la ventana besándose con otro wey; el Warpig se dio cuenta, y dijo por el micrófono algo así como “el amor es el amor, pero la banda es otra cosa”.

U- yo conocí a Brisa en el Tutti.

N- yo fui el primer cliente del Tutti y nunca pagué nada por lo mismo.

-¿Dónde y cuándo fue su primer toquin? ¿Y cómo les fue esa noche?

U- 4 de mayo de 1994 en El Ágora/Billart, abriéndole a Sweet Leaf. Yo la pasé muy bien, poca gente en el foro y muy obscuro.

N- En el bill-art, insurgentes casi esquina con barranca del muerto en la presentación de un sencillo de SWEET LEAF, éramos quinteto y tocamos seis canciones, nos fue bien, aunque ninguno de nosotros se movió de su lugar ni medio metro.

A- No me acuerdo del todo fue en el BILLART EL AGORA, los dueños eran unos pelones gemelos, se escuchó bien; como estaba cerca de C.U., fueron unos compitas: el Oscar y la Hellen: iban pedos pues habían estado haciendo un experimento de SOCIAL FRAMING, el cual explica que ciertos esquemas o contextos sociales influyen en la percepción o conducta individual de las personas, su experimento era sencillo y conveniente «una ingesta de bebida alcohólica en el contexto de cantina es el que te pone pedo, si chupas en un laboratorio no te pone tan pedo”… y ¡chin llegaron pedos!

-¿A quién les gustaría ver en un Music Celebrity Deathmatch? ¿Y quién creen que ganaría?

A- No sé qué és, al rato lo googleo.

B- Yo tampoco sé qué es jajaja Silverio vs Miki Guadamur. Ganaría Miki.

N- Ya que tengo que contestar algo qué no conozco, diré: Alex Lora vs Dave Gahan y hay empate.

U- A Dolly Parton partiéndole la cara sin esfuerzo a Bon Jovi.

-Brisa, hace poco publicaste “bandas populares que te cagan”. ¿Si se tienen que decidir para una banda cada uno, cual odian más y porque?

A- Metallica por Napster y el chafa rock que a todos les gusta… Y cualquiera que haga sinfónicos.

B- Guns N’ Roses. Axel Rose es un cretinazo.

N- U2 – No es necesario explicar.

U- Todo lo que ponen en La Chilanguita.

-Tío Alex, en línea nos enseñas a cocinar y vivir la buena vida. Si Los Esquizitos fueran un platillo ¿cuál sería y porqué?

A- No sé pero SEGURO sería algo frito, pues estamos bien FRITOS.

U- Pasta mar y tierra con ensalada verde, porque tenemos de todo pero con elegancia.

-Nacho, ¿cómo era el Tío Alex de alumno, qué maldades hacía?

A- mientras Nacho contesta diré que yo era bien portado, normal, el Profe era el locochón, ¡lo adoraban! Yo le caía re gordo a la mayoría, me ponían apodos y se creían muy cool; taban re pendejos los de mi generación, puro looser, uno que otro suicida y gente con alma godin…. yo tenia un portafolios de esos como médicos de piel y me pusieron EL LICENCIADO, nos odiamos mutuamente, ellos querían cotorrear, ir a las ISLAS, fumar todo el tiempo mota… hacer coperacha para traer chelas…. nadie tomaba en serio su formación… les urgía ser jóvenes. ¡HUEVA!

N- Ninguna maldad, estudiante promedio y muy serio, me decía «profesor», alguna vez se wacareó en mis zapatos.

-Van a tocar en el MonkeyBee Festival Vol 2. ¿Qué es lo que más extrañan de los shows en vivo?

A- Pues la gente, si no, no sería «show en vivo”. Me gusta mucho toda la magia alrededor de un concierto, desde el acomodo de la fecha, la planeación del flyer, hasta que cobras un mes después… ¡Todo extraño!

N- Los ensayos previos.

B- Los shows en vivo son una liberación de estrés para mi. Y tiene razón Nacho los ensayos, cuando lo logramos son muy divertidos.

U- El volumen de Los Esquizitos sonando.

-De los cuatro ¿quién es el/la más Esquizito/a?

A- Si por esquizitos te refieres a refinado, cada quien tiene su grado, yo Alex SOY FULL TIME TRASHY.

B- Esquifritos todos, cada quien en su estilo.

N- Esquizitos desde luego Brisa y Exquisito por supuesto que yo.

U- Los 4.

-Uili, ¿con quién preferirías trabajar y porqué, ya sea como productor o con una colaboración: Wayne Coyne (Flaming Lips) o Mark Mothersbaugh (Devo)?

U- Cómo productor, Steven Drozd de Flaming Lips. Parece amable y que nos entendería bien. Wayne no nos haría caso y Mark sólo nos regañaría.

-¿Alguna banda reciente nacional o internacional que los haya sorprendido? ¿Que nos pueden recomendar para escuchar en casa?

N- The Cambodian Space Project.

U- Nacional: J. Zunz, Internacionales: Traams, Ought.

B- Descubrí a Rowland S Howard y a Los Cogelones.

A- Stereo Total, no es nuevo, pero para oír algo chido.

TEXTO: Jasmina Hirschl