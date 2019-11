LA GEOMETRÍA SAGRADA: ENTREVISTA A EL MOSTRO NOSTRO

Según el Diario Masónico, Toroide es la forma que tienen todos los átomos, los fotones y toda unidad mínima constitutiva de la realidad. En la figura del Toroide encontramos reunidos todos los principios de la Geometría Sagrada y los tres números pilares matemáticos: Phi, Pi y Euler.

El Mostro Nostro es la llave maestra de acceso a la ciencia de la implosión, la dimensión dancística y psicológica de la figura del Toroide.

Toroide (2017) es el último álbum de la banda de Technoterror El Mostro Nostro, una agrupación de Noise Electrónico proveniente de la Tierra de los Muertos, radicada en la Ciudad Caníbal, denominada comúnmente como Guadalajara. “El Mostro Nostro es una ideología acerca de los monstruos internos que tenemos las personas, esa parte que no queremos o tememos dar a conocer, el “Nostro” es porque todos somos una familia, una misma conciencia, no hay identidad, todos somos el Mismo”.

Estos tres músicos, que representan cada uno al Octaedro (Toroide Intelectual), al Icosaedro (Toroide Emocional) y al Dodecaedro (Toroide Instintivo) utilizan la música universal para compartirse y compartirnos.

Aquí una entrevista con el ocultismo, lo bizarro y lo completamente prohibido: El Mostro Nostro.

¿Cómo describirían, desde sus entrañas, la escena Underground musical de Guadalajara?

Comprendemos como underground a la escena menos conocida comercialmente; como una serie de eventos o arte que pasa fuera del reflector de la TV o medios masivos, sin embargo nosotros al ser arte universal y que tenemos la posibilidad de convivir entre distintos universos y viajar entre ellos; la definimos como gente en crecimiento, construcción, fuerza, tenacidad y sobre todo original.

¿Existen varios Undergrounds en la ciudad de Guadalajara como Multiversos en DC?

Más bien vivimos en un multiuniverso conviviendo entre sí muchas dimensiones, en donde a pesar de estar uno a un lado del otro, no se percatan de la existencia de los mismos; como si con un efecto de luz se impidiera ver el holograma o entrada a otro; es nuestra responsabilidad como artistas hacer lo posible por unir a todos los universos y alinearla con la geometría sagrada que nuestros ancestros no han heredado, todas nuestras almas creativas pertenecen a una misma existencia, todos somos parte de uno mismo.

¿Qué los llevó a esa Ciudad?

El portal en el que viajábamos tenia la falla de no decidir en donde aterrizaríamos y de repente nos encontrábamos en esta ciudad tan bella, rodeados de personas con muchas ganas de la iluminación y desesperadas por sobresalir en su propio plano; aquí El Mostro ha crecido tanto que desconozco hasta donde pueda crecer, ya no lo controlo, los de Guanatos lo han nutrido y hecho mucho más grande con el poder de su alma y su corazón.

¿Alguna vez han sentido que los personajes de El Mostro Nostro les han ganado a sus personalidades auténticas?

Totalmente. Anteriormente fuimos seres mortales con una vida, con un propósito de vida, con hambre de ser ídolos o simplemente de existir, lo que empezó como un hallazgo, como una adaptación al cambio e iluminación propia por medio del arte, ahora ha tomado vida propia, se alimenta de todos, es voraz y único, nos ha ayudado demasiado que lo hemos dejado crecer y ser en toda su potencia y cada vez crece más y no nos interesa detenerlo, ni a nosotros ni a la gente, como puedes ver, en cada una de nuestras apariciones invocan a su crecimiento y materialización perfecta.

Además, El Mostro siempre ha existido, no nos compete a nosotros su existencia, muchos fuimos, somos y seremos El Mostro en un futuro, no pertenece a nadie si no a todos y aunque este cuerpo se marchite, el saltará a otro cuerpo en donde continuara su misión.

Dentro de todo el espectro musical de bandas que utilizan máscaras, ¿cuál es su favorita?

En los universos artísticos y musicales han existido infinidad de almas creativas con la necesidad de mantener sus identidades anónimas, Austin TV, Kiss, Daft Punk, The Locust, Marilyn Manson, incluso muchos otros Dj que ni siquiera ves que aparezcan en alguna foto o en sus videos; principalmente los luchadores me inspiraron de sobremanera, su majestuosidad, su bravura, su esplendor, su poder.

¿Qué están leyendo ahora?

Actualmente estoy leyendo el Manual del Movimiento Internacional Social “ALLATRA”, me encanta saber de los movimientos que existen en pro de la iluminación colectiva, además, siempre estoy estudiando simbología y diversas formas de magia y control de la realidad.

Los conocí en el Foro Anden en Guadalajara, cuando Norwayy! Presentó su primer disco; una noche que terminaría siendo parte de un librito muy especial (Guadalajara Caníbal, Paraiso Perdido). ¿Cómo ha cambiado El Mostro Nostro —y Ustedes, personalmente— desde entonces?

El Mostro siempre ha sido el mismo aunque siempre está cambiando constantemente. Hoy El Mostro sigue su curso incansablemente; hoy El Mostro tiene más apoyo que nunca. Los invitamos a que sigan nuestros llamados y personalmente se den cuenta de cuánto crece cada vez más; El Mostro somos uno, ¡El Mostro somos todos!

¿Cuál es su teoría conspiratoria favorita sobre el Satanismo?

El satanismo, como muchos otros medios de iluminación, tiene como fundamentos el progreso colectivo, pero mucho antes la comprensión de la existencia misma, del valor propio y único del ser individual. Si logramos este paso estaremos en sintonía perfecta con el Toroide, con el universo mismo, la capacidad de comprender este juego llamado realidad y el conocimiento de manipularlo. De todas las teorías podemos tomar lo mejor.

¿Con qué otro artista, excluído completamente de su género, les gustaría colaborar?

Me gustaría trabajar con géneros de cumbia o ballenato, ya que me pediste a alguien completamente diferente a nuestro género, los considero música tántrica e hipnótica, lo que nos gusta más es que la gente baile hipnotizada, estaría chingón una amalgama como esta.

¿Alguno de Ustedes se ha vomitado sobre la máscara?

Siempre, incluso en vivo, es normal, manejamos muchas energías que nuestros cuerpos no soportan, algo así como Goku con el Gaioken, es demasiado…

¿De dónde proviene la obsesión por el Techno?

De la música del futuro, de la mecánica, de la evolución, del hombre máquina.

“Los hombres no cambian, se desenmascaran”. Doctor Wagner DIXIT. ¿Cuándo lo harán los Mostro Nostro ?

Dr. Wagner gran gladiador, uno de los más grandes iconos de la lucha libre mundial, sin embargo, no se te olvide que El Mostro no pertenece a esta dimensión carnal y materialista, es un ente, no tiene cara ni cuerpo, me usa, nos usa a todos, aun así supieras mi identidad, nada, pero nada, tendría que ver con la existencia del Mostro misma, es un misterio en su totalidad, sabemos muy poco, lamentablemente. Solo lo que vemos.

Convérsenme del Background detrás de “Toroide”.

“Toroide”, símbolo de la geometría sagrada perfecta y ancestral, ecuación perfecta para la comprensión de nuestra creación y realidad, lo que es arriba es abajo, donde el tetragrámaton comienza a tejer todo. La fórmula grabada en el ácido de desoxirribonucleico, el ácido de la plenitud.

¿Para cuándo el LP?

Actualmente nos encontramos en una época donde la gente tiene nula capacidad de concentración en lo que sea, por eso tenemos tanto arte vacío, nuestra idea es lanzar varias creaciones en manera dosificada para su mejor entendimiento.

Aun así, pronto habrá compilados de nuestro trabajo, mientras tanto, todo esta en todas las redes digitales disponibles.

¿A qué huelen sus máscaras ahora?, alguna vez me coloqué una en el Bar Lido, no se me han olvidado las arcadas.

Huelen a basca

TE PUEDE INTERESAR

ENTREVISTA AL FOTÓGRAFO RUBÉN MÁRQUEZ

JOAQUÍN PHOENIX ABANDONA ENTREVISTA DESPUÉS DE UNA PREGUNTA INCÓMODA

PERIODISMO MUSICAL: TAN LEJOS DE LA REFLEXIÓN Y TAN CERCA DEL NEPOTISMO

THE POST: EL DESAFÍO PERIODÍSTICO TRAS LA MENTIRA DE VIETNAM

CARTAS DE AMOR ESCRITAS POR GRANDES MÚSICOS