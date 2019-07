‘NO NOS OBSESIONA SER ORIGINALES’: ENTREVISTA A MUERAN HUMANOS

Los sumopontífices del anarcotechno, Mueran Humanos regresan este año con un álbum potente y ensordecedor, como un batallón de rebeldes enfurecidos en medio de una plaza tomada, como el sonido de la orgía más estridente, la fiesta más puerca, el vómito expelido con toda violencia de las fauses del Diablo, el tiroteo de las guerrillas, el riff y el teclado, el fusilamiento de la gente gris, la aniquilación de los humanos.

Con un sonido y un discurso más brutal, llega ‘Hospital Lullabies’ (2019) de Mueran Humanos, publicado por ‘Cinema Paradiso’ —la disquera que logró también publicar por primera vez en vinyl el soundtrack de ‘Ghost World’ (2001), la película de Terry Zwigoff—.

Aquí, una íntima entrevista con esta enorme banda argentina radicada en Berlín.

Mixar López (M.L.).- Fuera de la prosa escrita por Marcelo Moreyra (‘Mujercitas Terror’ / ‘Envidia’) en la biografía de ‘Mueran Humanos’, cómo se conocieron Carmen Burguess y Tomás Nochteff. Algunos aseguran que fue en el aeropuerto.

Tomás Nochteff (T.N.).- No, nos conocimos en el ‘Salon Pueyrredon’; un local de conciertos Punk de Buenos Aires.

M.L.- ¿Cuál es el nombre del fanzine que más atesoran?

T.N.- ‘Una Familia en la Basura’.

M.L.- ¿Cómo fue el primer contacto con el extinguido sello mexicano ‘Vale Vergas Discos‘?

T.N.- Cuando tocamos de soporte de Martin Rev en Berlin en el 2013, Txema Novello estaba en el publico y se acercó y nos ofreció editar en Mexico

M.L.- “Una cruza de experimentación y canción, electricidad y electrónica”. ¿Cómo se definirían a ustedes mismos?

T.N.- ‘Mueran Humanos’. La verdad es que no intentamos cruzar nada con nada, intentamos crear nuestro propio estilo que refleje honestamente nuestras intenciones y personalidad. No nos obsesiona ser originales, sí el ser honestos con nosotros mismos y con todos los demás.

M.L.- ¿Cuál es el parte médico del Underground en Berlín?

T.N.- Demasiado Techno, me gusta pero es demasiado, y demasiada gente intentando hacerlo interesante con discursos enrevesados que son poco creibles. Fuera de eso todo bien.

M.L.- Daniela Zahra (‘Mujercitas Terror‘) apunta que: “Carmen era una chica encerrada entre personas que hacían el mundo al que no pertenecía, porque se perdía en momentos que no calculaba ningún reloj y caminaba drogada y sin ropa hasta que era atrapada y guardada”. ¿Qué tanta veracidad hay en estas palabras?

T.N.- Corre por su cuenta, la verdad acerca de la esencia de una persona no se puede conocer nunca, son solo puntos de vista diferentes

M.L.- “El misántropo no aborrece tanto a los demás hombres como a sí mismo”, decía Charles Chincholle, ¿es esto verdad?

T.N.- Puede ser, no somos misántropos creo.

M.L.- ¿Son ustedes una pareja de malvados que no sabiendo hacerse amar de ninguno, toman e partid de aborrecer a todo el mundo, como escribiría el Barón de Holbach?

T.N.- No somos malvados, al menos intentamos no serlo.

M.L.- ‘Escuchar a Dios‘ (2013) es una aproximación a la historia y el legado de una mítica e indescriptible banda impopular: ‘Dios‘. ¿Qué me puede decir Tomás acerca de este documental dirigido por Mariano Báez?

T.N.- Es un acto de amor a la banda, me hizo sentir bien que el grupo generara tanta pasión como la que Mariano le puso al proyecto y la repercusión que tuvo. Especialmente, cuando sucedió muchos años después de que ‘Dios’ se separara. El grupo se sigue escuchando y creo que es porque fue una expresión muy pura y autentica.

M.L.- Hermoso prólogo el que escribiste para ‘La Máquina de dejar de Escribir‘ de Matías Ygielka, convérsame de ello.

T.N.- Bueno, Matías me envió el libro y me pidió el prologo, porque sintió que lo que yo hago con los cut-ups de titulares de diarios estaba emparentado con los experimentos que él hace. Lei el libro de un tiro, me gustó mucho y acepté prologarlo, es algo que me dio mucha satisfacción, el libro es muy bueno.

M.L.- ¿Cómo fue para ustedes participar en ‘La Energía Directamente‘ (2011), de Martín Carmona?

T.N.- Ni sabíamos que estábamos participando, Martin nos filmó y luego nos puso, no fue algo pactado de antemano.

M.L.- ¿Qué hay de ‘Le Beat Justé‘?

T.N.- Es un disco que grabé en una semana, sin pensarlo ni planearlo, hoy lo escucho y le veo muchos defectos; sinceramente no me gusta pero supongo que esto es normal, siendo que la idea original era hacer todo en siete días y así lo hice.

M.L.- ¿Qué recuerdan de ‘El Funeral del Cadáver Luminoso‘?

T.N.- Recuerdo armar el ataúd en casa con maderas encontradas en la calle y hacer las pruebas en el living, o sea, convivir un mes con un ataúd del que salen luces en medio de tu casa, totalmente inmerso en lecturas de las diversas teorías acerca de lo que sucede después de la muerte. Tambien recuerdo que como no teníamos un centavo, llevamos el ataúd a la galería colados en el metro, eso fue muy gracioso.

M.L.- ¿Además de “Sexo e Hipnosis”, cómo son sus shows?

T.N.- “Sexo e Hipnosis” fue una broma, todo el mundo quiere que te definas con un género musical y nosotros sentimos que lo que hacemos no es fácil de definir en esos términos. En una revista porno norteamericana de los años 50 encontramos esa frase, era el título de una nota. Nos hizo gracia y por un tiempo deciamos que nuestro genero musical era “Sex & Hipnosis”… somos pareja y hacemos musica hipnótica… ese era el chiste, no es algo serio, era más una burla a los géneros musicales.

M.L.- ¿Cómo fue su encuentro con Javier Calvo?

T.N.- Él se contactó con nosotros porque le gustó mucho nuestro primer single; “La Langosta”, le pareció que era más que musica, lo definía como “un lugar”. Nos propuso intercambiar nuestros discos por sus libros. No teníamos discos en esa epoca pero le hicimos unos CDR con grabaciones caseras y tapas artesanales y me fui a encontrar con él. Él me llevó sus libros. En cinco minutos bebiendo nos hicimos amigos y aún lo somos; es una persona muy importante para nosotros dos y lo admiramos mucho.

M.L.- ¿Cuál es la influencia de Lewis Carrol en ‘Mueran Humanos‘?

T.N.- A los dos nos gusta mucho su cruza de dulzura, delirio, crueldad y humor.

Carmen Burguess.- Me sentí conectada desde el primer párrafo que leí de ‘Alicia en el Pais de las Maravillas’. Me pasó algo muy extraño mientras lo leía. Un dia volví a casa del trabajo y abrí la puerta y fui desesperada a abrir el libro cuando iba ya por la mitad, al abrirlo pasó algo paranormal, estoy segura. Sentí que el libro me abducia, era una sensación física, literalmente de abducción, de estar siendo aspirada. Lo cerré de golpe y se detuvo. Me quede muy confundida y asustada.

M.L.- ¿Por qué esa obsesión de Carmen con las muñecas, de dónde proviene?

C.B.- Siempre fue así. Desde que tengo memoria. De todas formas no creo que sea una obsesión. Para mí las muñecas siempre fueron “alguien”, y no “algo”. Cuando era chica mi hermano y yo estábamos convencidos de que nuestros muñecos estaban vivos. Luego durante unos años lo olvidé, pero por suerte volví a recordarlo. Todo esta vivo, hasta lo muerto.

M.L.- ¿Cuántas posees en casa?

C.B.- Nunca las conté. Ahora tengo un maniquí de los anos 40 con brazos y piernas con el que estoy muy contenta.

M.L.- Carmen, háblame de esa inquietante modificación serial de portadas de la revista ‘Seventeen‘.

C.B.- Es una obra serial. La revista ‘Seventeen’ existe, es una para adolescentes. Lo que hice fue lastimar, con mis técnicas inventadas de collage digital, a las chicas de la portada, intercambiarlas, intercambiar las frases. Son diecisiete al igual que el nombre de la serie y de la revista lo indican. Salió un libro en una editora independiente pero la impresión y diseño es un verdadero desastre.

M.L.- ¿A que se debió tu distanciamiento con Daniela Zahra?

C.B.- Es complicado y sinceramente no tengo el tiempo ni las ganas de ponerme a explicarlo ni estoy segura de entenderlo del todo tampoco y si lo hiciera creo que no seria elegante hacerlo públicamente, ¿no?

Lo que sé es que es mejor así y cuando pienso en ella le deseo el bien. Todo lo que te puedo decir.

M.L.- ¿Cómo definirían en una sola palabra a ‘Éxito de una Ex Santa‘?

T.N.- No creo que lo pueda definir ni siquiera usando muchas palabras, es una de las canciones más antiguas, surgió poniéndole pedales a una vieja caja de ritmos y combinando eso con unos cut-ups que yo tenia

M.L.- ¿Qué hacen ‘Mueran Humanos‘ cuando no están haciendo música?

C.B.- De todo, pero siempre estamos pensando en ‘Mueran Humanos’, o siempre lo estamos siendo. Quiero decir, ‘MH’ no se trata de un personaje, no es como esas bandas que tienen cierta temática que no tiene nada que ver con sus vidas cotidianas. Nosotros somos ‘Mueran Humanos’, todos los dias, todo el tiempo.

¿Cuándo regresarán a México?

C.B.- ¡Lo antes posible!

¿Cuándo morirán al fin todos los humanos?

T.N.- Espero que nunca.

C.B.- Pronto

