ESCUCHA “SUPLENTES”, EL NUEVO SENCILLO DE ARAWATO

Las buenas noticias siguen, en esta ocasión se trata de Arawato quienes se encuentran estrenando su nuevo sencillo titulado “Suplentes”. Este sería el primer single que la banda publica luego de su galardonado EP homónimo Arawato publicado en 2019.

Para los que no topan bien a Arawato, es una agrupación de rock en español formada desde 2014. La banda surge como un proyecto paralelo entre tres artistas pertenecientes a bandas emblemáticas del rock latinoamericano, con Luis Jiménez (voz líder de Los Mesoneros), Rodrigo Gonsalves (voz líder de ViniloVersus) y el reconocido productor Carlos Imperatori,.

Una propuesta alterna a la de sus respectivos grupos, pues los músicos buscaban experimentar con nuevas ideas, sonidos y perspectivas distintas.

¿A qué suena Arawato? Pues es una mezcla de elegancia, de sonidos bien controlados y sofisticados en el que las guitarras resbalan suavemente hasta reventar. Sus influencias principales oscilan entreQueens of the Stone Age, Gustavo Cerati, Last Shadow Puppets, James Blake y Gorillaz.

Justamente en esta época de confinamiento done estamos hambrientos de encontrar musica nueva, Arawato nos sorprende con «Suplentes» una de esas canciones que se puede disfrutar tanto en altos como en bajos decibeles, perfecta para las nostálgicas puestas de sol que ultimamente vemos únicamente desde nuestra ventana. La canción no viene con ninguna advertencia, pero es bueno estar prevenido, es difícil dejar el sentimiento melancólico después de reproducirla un par de veces.

Cabe mencionar que este tema viene acompañado de una pieza audiovisual creada por el artista plástico venezolano Joaquin Salim, quien también fue el encargado de darle vida a la portada. Tanto el EP de la banda, como el nuevo sencillo lo encuentras directamente en la plataforma de Spotify, YouTube y más actualizaciones de Arawato en sus redes sociales.