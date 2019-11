ESTE ES EL CARTEL COMPLETO DE LOS ARTISTAS CONFIRMADOS PARA EL VIVE LATINO 2020

La edición 21 del Vive Latino se acerca, se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo del 2020 en el Foro Sol. Los organizadores colocaron en diversos puntos de la ciudad 16 carteles con ilustraciones de los artistas que serán parte del festival.

A lo largo del miércoles 20 de noviembre, diversos usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de descifrar los mensajes secretos de los carteles para conocer a los músicos que integrarán el cartel.

En Twitter el hashtag #VL20 se ha mantenido en tendencia durante todo el día.

Algunos medios han organizado dinámicas para regalar abonos a las personas que revelen los códigos secretos.

Hasta el momento los artistas confirmados son Guns N’ Roses, Andrés Calamaro, The Cardigans, Babasónicos, 31 Minutos TV, Los Tucanes de Tijuana, Zoé, Carlos Vives, Vicentico, Nortec Collective, Milk Chance, Soulwax, Portugal The Man, The Rasmus, Mogwai, Los Fabulosos Cadillacs.

Andrés Calamaro fue de los primeros en confirmar a través de sus redes sociales al retuitear su imagen.

31 Minutos TV fue de los carteles más sencillos de descifrar.

A muchos les emocionó saber que el mensaje secreto significaba tener a Guns N’ Roses de regreso en la Ciudad de México.

Babasónicos también confirmó a través de Twitter.

El cartel de Los Tucanes de Tijuana tampoco estuvo tan difícil.

Y varios reconocieron el rayito de Zoé.

Y hasta Carlos Vives nos dio la sorpresa.

Confirmado: Vive Latino 2020

Foro Sol #20añosVL19

—

Preventa Citibanamex: 25 y 26 de noviembre.

Venta General: a partir del 27 de noviembre a través de Ticketmaster México.

Info: https://t.co/w16MMp5v4h ¡Felices de volverlos a ver!#babasonicos #TourDiscutible

