Este es el monto de la multa para Axe Ceremonia por el uso inadecuado de las grúas

La tragedia que se vivió en el Axe Ceremonia, ha destapado una serie de relaciones de poder, malos tratos hacia los reporteros, insuficiencias de protocolos de seguridad y una serie de puntos negativos alrededor del festival. Sin embargo, pese a que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para resolver el caso, no han presentado a ningún presunto culpable. Dentro de las pocas cosas que se conocen hasta ahora, son el monto de la multa para Axe Ceremonia.

Según las palabras del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, la impunidad no tendrá lugar respectó al monto de la multa para Axe Ceremonia. En conferencia de prensa, el funcionario responsabilizó a los organizadores del evento del desplome de una estructura decorativa que ocasionó, la muerte de dos fotoperiodistas el sábado 5 de abril.

Según el titular de la demarcación, los organizadores violaron por completo los parámetros del programa especial de Protección Civil. Esto, al introducir grúas al parque que no estaban permitidas. De tal modo que el monto de la multa para Axe Ceremonia sería la sanción administrativa que recibirían los responsables en medio de la investigación.

El alcalde destacó que quien o quienes son capaces de violar un programa especial de Protección Civil deben asumir las consecuencias penales y civiles. De tal modo que el monto de la multa para Axe Ceremonia va desde los 226 mil 280 a 452 mil 560 pesos de acuerdo con la Ley de Espectáculos Públicos. Sin embargo, se ha señalado que esto no es suficiente ni repara la pérdida de Berenice y Miguel Ángel, fotoperiodistas víctimas de la caída de la estructura.

Según Bertha Alcalde Luján, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, un punto clave para la investigación, es conocer la fecha de colocación de las grúas, si las autoridades de la alcadía Miguel Hidalgo estaban enteradas y el dictamen sobre la viabilidad de su colocación. De ahí se desprendería también la multa para Axe Ceremonia.

La multa del Axe Ceremonia y la celebración de su after party

Las críticas a los organizadores del Axe Ceremonia no han cesado desde el día de la lamentable muerte de Berenice y Miguel Ángel. Recientemente, se dio a conocer que pese a la caída de la estructura y el oscurantismo con que se manejó la situación, el after party que tenían planeado desde dos semanas antes del evento, se llevó a cabo con normalidad.

Previo al evento, se anunció que el recinto LooLoo sería la sede del after party oficial del festival, con presentaciones programadas de The Dare y Kee Lee Owens. Usuarios en redes sociales señalaron la insensibilidad de los organizadores pese al a muerte de dos personas y su voluntad de culminar la jornada del festival como si nada hubiera pasado. Además, recalcaron que el lugar donde se llevó a cabo siempre suben historias de sus eventos y está vez, no compartieron nada.