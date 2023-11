Estilo para el Corona Capital 2023 en House Of Vans CDMX y The Hives

Uno de los festivales más esperados del año se acerca y House Of Vans CDMX junto con Sparkroom tienen preparadas múltiples actividades para que prepares tu estilo para el Corona Capital 2023. Puede que quieras acudir con mucha producción o sólo mínimos detalles. Cualquiera que sea el caso, la programación de la gran casa de patinetas gira en torno a este concierto y tú no te las puedes perder.

17 de noviembre: Taller de estilismo para festivales

Si aún no te decides por usar esa falda de mezclilla o un cómodo pantalón, no tienes de que preocuparte. Daniela Rojas, editora y estilista de moda te guiará para poder crear con tu propio estilo, la imagen que deseas para el festival sin sacrificar la comodidad pero no por ello, dejar de lucir espectacular. Inicia a las 13:00 horas.

18 de noviembre: The Hives en House Of Vans

Previo a su presentación en el Corona Capital, The Hives brindará un concierto totalmente gratuito en la House Of Vans al que se dará acceso mediante el registro que se realizó la semana pasada. Si eres de los afortunados en tener uno de ellos, no te pierdas la oportunidad de escuchar en vivo su más reciente material titulado «The Death Of Randy Fitzsimmons» y sus ya clásicos éxitos que marcaron historia en los corazones y oídos de muchos y muchas. La apertura de puertas será a las 20:00 horas.

17, 18 y 19 de noviembre: Actividades de Sparkroom

Make Up de Festival x Sparkroom

El toque glam que tu ouffit bien producido necesita te lo brindaran lxs amigxs de Sparkroom, la comunidad de artistas especializados en el make up y beauty. Ponerse increíblemente guapx está al alcance de tus manos para lograr la imagen con la que deseas mostrar tu estilo para el Corona Capital 2023.

Styling Pinta Pelo Colores x Sparkroom

Los chongos de cebolla o el cabello suelto no son buenos compañeros si de estilo para el Corona Capital estamos hablando. Así que no lo dudes y asiste a este taller donde te enseñaran a realizar space buns, trenzas y peinados con glitter para que tu cabello salga de la rutina diaria.

Spark Room 3D Nails x Polly Chavarria

La amplia experiencia y una excelsa creatividad caracterizan a Polly Chavarría, maquillista y creadora de uñas de fantasía que estará compartiendo sus conocimientos para enseñarte a crear efectos 3D con gel y colocar aplicaciones de uñas que te den un estilo propio fuera de este mundo.

Todas estás actividades dan inicio a las 13:00 horas.

No olvides que House Of Vans está en el marco de las celebraciones de su segundo aniversario, por lo cual, estas actividades forman parte del festejo y te permitirán unirte a las velitas del pastel por su segundo año de vida en la CDMX.