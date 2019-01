ESTO ES LO QUE SABEMOS SOBRE EL FINAL DE BETTER CALL SAUL

Jimmy McGill, el personaje interpretado por Bob Odenkirk, está cada vez más cerca de convertirse en el excéntrico Saul Goodman. Aquello es algo que quedó más que claro con el final de la cuarta temporada de Better Call Saul.

Ese hecho es por una parte emocionante, puesto que acerca al citado abogado al mundo de Breaking Bad; pero por otro lado implica el inevitable final de este spin-off de la laureada tira televisiva protagonizada por Walter White.

En resumen, sus espectadores saben que el cierre de la producción podría estar muy cerca. Al respecto de este asunto, Peter Gould, co-creador de la misma, habló con Entertainment Weekly. Su diálogo se centró en lo que nos espera en la quinta entrega que aterrizará en 2019.

Sobre el futuro de Better Call Saul, auguró que no tiene claro si la próxima temporada será la última. Sin embargo, sí admitió que nos estamos acercando al cierre definitivo. Seguro quiere que el programa se retire a tiempo, en un buen momento y no sea alargado innecesariamente hasta perder su audiencia.

También confesó que la venta de teléfonos desechables con la que Jimmy está relacionado lo llevará al mundo de la ilegalidad de a poco. En ese sentido, el veterinario Caldera será una pieza clave en todo ese cambio.

Asimismo, la figura de Gene Takovic será crucial. Es justamente su perfil silencioso y enigmático lo que le da valor. En cuanto al cruce de Better Call Saul con Breaking Bad, Gould se mostró mucho más reservado frente a la inclusión de personajes como Jesse Pinkman en la historia.

Recordemos que el rodaje de los nuevos episodios de la aludida ficción iniciará en abril, así que luego de mediados de 2019 es probable que lleguen a nuestras pantallas.