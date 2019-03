LOS MEJORES ESTRENOS EN PELÍCULAS DE TERROR 2019

It: Chapter Two

No hay trailer oficial disponible, pero muchos fans han hecho trailers falsos bastante buenos.

Veintisiete años después de los eventos del verano de 1928, los miembros del Club de los Perdedores crecieron y se marcharon, hasta que una devastadora llamada telefónica los obliga a regresar a Derry, Maine. Como su antiguo némesis cambiaformas It vuelve, cumplen su promesa de la infancia de reunirse y destruir a la criatura de una vez por todas, sin darse cuenta que este ha vuelto más fuerte que nunca y que ha estado esperando su retorno para vengarse de ellos”.

The Curse of La Llorona

En la década de 1970 en Los Ángeles, La Llorona está acechando por la noche a los niños.

Haciendo caso omiso de la extraña advertencia de una madre con problemas que se sospecha que pone en peligro a un niño, una trabajadora social y sus propios hijos pequeños pronto se ven arrastrados hacia un reino sobrenatural aterrador. Su única esperanza de sobrevivir a la ira mortal de La Llorona puede ser un sacerdote desilusionado y el misticismo que practica para mantener a raya al mal, en los límites donde el miedo y la fe chocan.

El 19 de abril de 2019, The Curse of La Llorona llega a los cines.

Happy Death Day 2U

Todo comienza dos años depués de los eventos ocurridos en la primera cinta, Ryan, el compañero de cuarto de Carter, durmió en el auto para darle privacidad a la pareja. Ryan es un estudiante de ciencias que construye, junto con sus compañeros Samar y Dre, una máquina que parece estar funcionando finalmente, logrando generar 0.7 milinewtons de energía. La máquina de Ryan, llamada Sissy inició un bucle de tiempo y las aventuras de Tree, han hecho que muchos universos se conviertan en formas que no deberían revelarse aquí. Por lo que habrá que llegar al momento en el que Tree esta muriendo y vivirlo una y otra vez, apoyada por un equipo de cuatro ayudantes. En la primera cinta, Tree solo tenía que averiguar quién intentaba matarla para poder seguir viva toda la noche. Aquí, el objetivo es recopilar datos suficientes para que Ryan pueda hacer que Sissy funcione y, de una vez por todas, cerrar el ciclo sin estropear nada.

Happy Death Day 2U fue estrenada el 1 de marzo de este 2019.The

The Grudge

El reboot que se prepara de The Grudge nos introducirá en la historia de una casa abandonada donde un fantasma atormentado castiga a todos los que entran con una dolorosa muerte. Será la primera película dentro de la franquicia que no cuente con la participación de Takashi Shimizu, que se encargó de la dirección de las entregas anteriores, incluidos dos remakes americanos.

The Grudge tiene previsto su estreno el 16 de agosto de 2019.

Pet Sematary

Remake de la película original de 1989 y adaptación de la novela que Stephen King que publicó en 1983. El Dr. Loius Creed se muda con su mujer y sus dos hijos a una casa que se encuentra cerca de un cementerio de animales. Anteriormente ese cementerio había sido la zona en la que los antiguos indios indígenas enterraban a sus muertos. Por ello, los animales volverán a la vida. Cuando llega la tragedia, Louis conoce a su extraño vecino, Jud Crandall, encuentro que desencadenará una reacción en cadena con terroríficas consecuencias.

Pet Sematary tiene como fecha de estreno definitivo el 19 de abril de 2019.

Por cierto la versión de 1989 contó con la participación de Los Ramones en su soundtrack.

Velvet Buzzsaw

Es un thriller ambientado en la capital mundial del arte contemporáneo de Los Ángeles, donde los artistas bien cotizados y los grandes coleccionistas pagan un precio muy alto cuando arte se confunde con negocio. Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer, Daveed Diggs, Billy Magnussen y el gran John Malkovich protagonizan la nueva película surrealista.

Velvet Buzzsaw ya se encuentra disponible desde el 1 de febrero de 2019 en la plataforma Netflix por si te quieres ahorrar la ida al cine.

Midsommar

La historia sigue a una joven pareja que visita en vacaciones un pueblo aislado de Suecia. Sin embargo, estos no sospechan que el evento es, en realidad, una competición violenta puesta en marcha por un culto pagano.

Midsommar se estrena el 9 de agosto de 2019.

The Prodigy

Sarah (Taylor Schilling, ‘Orange is The New Black’) es una madre preocupada por el inquietante comportamiento de su hijo Miles, está convencida de que algo paranormal que no es capaz de definir ha entrado en la vida del niño y decide acudir a un terapeuta con experiencia en estos casos.

The Prodigy se encuentra disponible en la cartelera desde 22 de febrero de 2019.

US

Un agradable matrimonio deciden pasar unos días de descanso junto con sus hijos en la casa que tienen cerca de la playa. Lo que parecía unos apacibles días de desconexión del ruido de la ciudad se tornará en tensión y caos cuando unos inesperados e inquietantes y familiares invitados aparezcan por la noche.

US tenia planeado su estreno el 22 de marzo de 2019, lo cual no sucedió, así que mas tardar por abril la podrán disfrutar en su sala de preferencia seguramente.

