UN ESTUDIO COMPRUEBA QUE OZZY OSBOURNE ES UN MUTANTE

Un estudio científico reveló que el músico Ozzy Osbourne tiene unos genes que le han permitido seguir con vida a pesar de sus excesos.

El estudio que le realizaron lo llevaron acabo en el 2010, por los científicos de Knome Inc. Gracias los analisis a los que fue sometido se descubrió una mutación nunca antes vista.

Sin esa investigación no nos podríamos explicar como es que Ozzy Osbourne puede beber grandes cantidades de alcohol y consumir drogas durante tantos años.

Los científicos de Knome Inc realizarán un análisis del genoma de Osbourne, para determinar las causas de como una persona puede tener una vida de excesos sin tener consecuencias, mientras que otras personas no pueden llevar esa vida.

El músico ingles declaró que una vez que estuviera muerto donaría su cuerpo a la ciencia para que puedan seguir investigando sus genes particulares y su resistencia a sustancias ilícitas.

El investigador genético Bill Sullivan explica todo sobre la longevidad de Ozzy Osbourne y su ADN en su libro titulado Pleased to meet me:Genes, germs and the curious forces that make us who we are.

Osbourne confesó que en su juventud fue adicto a la cocaína, pastillas para dormir, morfina, LSD, jarabe para la tos, entre otras sustancias tóxicas. Actualmente se mantiene alejado de todas esas drogas y alcohol.

«Tenía curiosidad. Dado el número de piscinas de alcohol que he bebido a lo largo de los años, por no hablar de la cocaína, morfina, barbitúricos, LSD, Rohypnol, lo que sea. No había razón médica de por qué seguía con vida. Tal vez mi ADN pueda decir la razón» Ozzy Osbourne

La investigación sigue su curso y podría tardar décadas, aunque poco a poco va dando resultados sobre el genoma del músico, que, por herencia genética es una persona propensa a experimentar adicciones y depender de sustancias ilícitas.

Ozzy Osbourne es un músico y compositor, reconocido mundialmente por ser el líder de la banda de heavy metal Black Sabbath, lograron un gran éxito con su primer álbum.

