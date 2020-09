ESZTER SARA CSEH: RETRATOS Y FOTOGRAFÍAS DE MODA

Eszter Sara Cseh, es una fotógrafa de Budapest. Para ella la fotografía siempre fue un hobbie más que una profesión. Estudiaba economía, sin embargo pasaba sus ratos libres tomando fotos, las cuales empezaron a tener comentarios positivos, así que decidió concentrarse por completo en el mundo del arte.

Dos agentes de modelos amigos míos me dejaron practicar con sus modelos a pesar de que no había forma de que supieran qué tipo de fotos tomaría. Para mí, fue de alguna manera natural desde el principio que yo, en lugar de objetos, edificios o eventos, fotografiara modelos. A pesar de esto, he probado casi todas las ramas de la fotografía, porque quería saber si podía hacerlo, quería ver cómo sería el resultado final y también saber si otra dirección me encajaba más.



Entrevista para Hypeandhyper