Eurojazz 2022: artistas, fechas y dónde se realizará el 25 aniversario del evento

El Centro Nacional de las Artes (CENART) está de fiesta, ya que este año celebrará el 25 aniversario del Festival Eurojazz, el evento musical de este género que organiza anualmente. Para esta edición de cuarto de siglo, habrá diferentes actividades, aunque el plato fuerte son los shows que se realizarán durante 3 fines de semana.

Todo comenzará con una clase magistral que se llevará a cabo en la Sala Angélica Morales de la Escuela Superior de Música, plantel Fernández Leal. Será impartida por David Helbock’s Random/Control, y comenzará a las 17 horas. Para participar en ella, deberás registrarte mediante un correo electrónico y no te preocupes, la entrada es libre.

Si lo tuyo es aprender más acerca del género, el Eurojazz 2022 ofrecerá una serie de charlas durante la semana del 15 al 18 de noviembre, presentadas por Jenny Beaujean y Luis Felipe Gordillo, donde se platicará con Louise Phelan Quintet, Calacas Jazz Band, ONJM y Jazzy BIT. Éstas se realizarán en la Biblioteca de las Artes y el Aula Magna José Vasconcelos, y el horario de comienzo es a las 11 horas. Nuevamente, la entrada es libre pero si no puedes asistir, habrá transmisión a través de la plataforma Interfaz.

¿Quiénes se presentarán en el Eurojazz 2022?

Si lo tuyo es sólo querer ir a escuchar buen jazz y pasar un rato agradable, debes saber que para esta edición habrá espectáculos de artistas nacionales e internacionales, 10 en total y completamente en vivo. Dichos eventos musicales comienzan el 6 de noviembre en las áreas verdes del CENART, y el abridor será David Helbock’s Random/Control, proveniente de Austria, y Kety Fusco, de Italia.

También veremos las interpretaciones de JazzyBIT (Rumania), Piotr Damasiewickz Into The Roots Trio (Polonia), Raúl Cantizano y Fernando Vigueras Dúo (España y México) y Under The Surface (Países Bajos), Louise Phelan Quinet (Irlanda) y Minino Garay Speaking Tango Jazz (Francia, Alemania, Argentina, México). Del lado de los mexicanos, participarán Calacas Jazz Band y la Orquesta Nacional de Jazz de México.

Sábados y domingos del 6 al 20 de noviembre, dos conciertos por día.



Consulta más información en https://t.co/fzERHiPQZY. #AquíEnElCENART pic.twitter.com/f8zrGL8EJY — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) October 24, 2022

Los conciertos serán solamente los días sábado y domingo, con dos horarios, el primero a las 13 horas y el de cierre a las 17 hrs. Recuerda llegar temprano para que te acomodes donde mejor te plazca, ya que no hay lugares asignados.

El Eurojazz 2022 es un evento totalmente gratuito, y al ser en las áreas verdes del Cntro Nacional de las Artes, podrás llevarte un mantelito o tapete para que te puedas sentar más comodo. Y para prender motores, te dejamos el playlist oficial en Spotify, con la curaduría del mismo CENART.