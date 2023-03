Eventos imperdibles de abril en la CDMX

La primavera de este año resultó más húmeda de lo normal. La temporada de lluvias se adelantó, pero las actividades en torno al mes de la niñez, y los festejos correspondientes de la infancia, nos invitan a acompañarnos de risas y momentos gratos. Qué mejor que con eventos imperdibles y divertidos en esta caótica CDMX.

Estos son los eventos imperdibles de abril.

Festival Ceremonia 2023

Por segunda ocasión el Parque Bicentenario será la sede del Festival Ceremonia. La próxima edición será especial, con una fiesta musical de dos días por los diez años de éxito del evento. El sábado primero de abril se presentarán: Travis Scott, Fred Again, Moderat, Tokischa, L’impératrice, Honey Dijon, Junior H, Villano Antillano, Eme Malafe, Tayhana, entre otros. Mientras que el domingo 2 tocará el turno a Rosalía, M.I.A., Jamie xx, The Blaze, Julieta Venegas,Trueno, y muchos artistas más. Rojuu, Louta, Taichu, NSQK, La Goony Chonga, Zizzy, Foudeqush, Friolento, Rubio, Go Golden Junk, Meth Math, GRLS y DJ Guapis. Desde el 2022 el festival se mudó a la Ciudad de México, para confirmar que tiene todo para convertirse en uno de los eventos de mayor importancia de la capital. Todo un imperdible de este abril.

Gran Cumbión Zócalo

El próximo sábado primero de abril a las seis de la tarde, el evento promocionado como el «Gran Cumbión Zócalo», organizado y anunciado por la Secretaría de Cultura de la CDMX, presentará gratis a los Askis, los Kumbia Kings y Margarita la Diosa de la Cumbia en la plancha del zócalo capitalino.

Podrás cantar a todo pulmón y bailar si es que no pierdes el aliento, los grandes éxitos que la cantante cimentó con La Sonora Dinamita como «Oye» y «Que nadie sepa mi sufrir». Además de que será el lugar idóneo para que el «Escándalo» no moleste a los vecinos quejumbrosos. Sonarán fuerte para echar el bailongo las icónicas de los Askis: «Amor Regresa”, “Vienes y Te Vas” y “¡Ay! El Amor”. Y recordarás un pasado no tan lejano de la cumbia moderna con «Sabes a chocolate», «Fuego» y la famosa «Na na na» de los recordados Kumbia Kings. Todo esto lo vuelve un imperdible de abril ahora que la cumbia se ha vuelto tan popular y bien aceptada.

15° Gran remate de libros y películas en la CDMX

La edición número 15 del Gran Remate de Libros y Películas de la CDMX se anuncia así: «Salva un libro, no dejes que lo destruyan». Si quieres comprar libros, podrás encontrar ejemplares desde 10 pesos así que no debes perderte esta oportunidad. El evento cultural gratuito se llevará a cabo del miércoles 5 al domingo 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución, en un horario de 11 am a 8 pm.

Cinco días de mesas con más de 130 expositores. Libros, revistas, cómics y películas a precios realmente bajos. El objetivo de esta edición es evitar que libros que no se han vendido vayan a la trituradora. Habrá ejemplares con costos entre 10 y 100 pesos. Participarán editoriales grandes, pequeñas e inclusive, librerías de viejo. Se trata de un evento imperdible de abril en la CDMX.

El Lago de los Cisnes, función gratuita

El Lago de los Cisnes se presentará gratis en el Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural, ubicado en el número 35 de la calle Odontología, en Copilco. La cita es el próximo sábado primero de abril a la una de la tarde.

La función gratuita representa una excelente oportunidad para conocer una de las puestas en escena que más ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. La historia que desarrolla el ballet, la coreografía y la música de Tchaikovsky, ¡gratis! Son sin lugar a dudas, un evento imperdible de abril en la ciudad.

Recorridos de leyendas nocturnas en el Desierto de los Leones

Las noches de leyendas en el Desierto de los Leones han vuelto. Podrás entrar a los cuartos y andar por los pasillos de este antiguo convento mientras escuchas lo que en lugar se narra desde hace muchos años. Su atmósfera puede pasar de lo más hermoso y relajante a ser un entorno de terror cuando la oscuridad se apodera de todo. Rodeado de naturaleza y de una arquitectura considerada sacra, es un espacio que contiene muchas historias desconocidas. Por la noche el escenario es idóneo para escucharlas de narradores expertos en dotar de misticismo al bosque.

Durante el recorrido se cuentan historias, leyendas y mitos que guarda el ex convento. El Charro Negro, las brujas de Cuajimalpa, la leyenda de Cosme, la llorona, entre otras. Los recorridos son familiares, puede asistir la niñez mayor a seis años de edad, pero se recomienda tener en cuenta que es un evento de terror. Hay funciones semanales los viernes y domingos a las nueve de la noche con un costo de $250. Cada presentación tiene una duración aproximada de hora y media. Aparta la fecha de este evento imperdible de abril en una zona alejada del tumulto de la ciudad.

Gazillion Bubble Show

Se trata de un grandioso show de burbujas, fascinación de chicos y grandes, que tendrá dos únicas fechas de presentación: el viernes 21, a las 4:30 y 7:30 de la tarde, y el sábado 22 de abril, a la una y a las cinco de la tarde. Desde Nueva York, el Gazillion Bubble Show llegará este abril al Pepsi Center, como una gran oportunidad para celebrar el día de la niñez en familia.

Durante 90 minutos, burbujas de todas las formas y tamaños serán creadas en vivo con 100 litros de fórmula secreta. Se harán alrededor de 35 trucos que con ocho láseres multicolor y 60 tipos de luces brindarán el toque especial a la ilusión final. El creador del show, el vietnamita Fan Yang, comenzó como un artista callejero. Gazillion Bubble Show se ha presentado durante más de 20 años en más de 100 países diferentes entre los que se encuentran Canadá, Japón, China, Francia, Italia, Alemania, Australia y Arabia Saudita. Si lo que buscas es una actividad inolvidable, este espectáculo imperdible de abril, es la opción perfecta.

Inside Banksy

El artista callejero más popular del mundo, Banksy, tiene su exposición, totalmente inmersiva, presentándose desde el 16 de marzo y hasta el 30 de abril en la Ciudad de México. La sede es la Plaza Carso y consta de cuatro salas envolventes. Utiliza imágenes, luces, colores y realidad virtual, para ofrecer la experiencia de llevar al espectador en un viaje por las calles inglesas cubiertas de grafitis durante los años noventa. La tecnología utilizada para el montaje, aunada a una selección precisa de gráficos y narraciones, permitirán adentrarse en los murales más importantes del artista, que toma como eje la protesta, la guerra, los ratones, el comunismo, la música y Palestina. Las cuatro salas están diseñadas para retratar la producción artística de Banksy, desde sus inicios en Bristol y hasta la actualidad.

Color, el conocimiento de lo invisible

¿Cómo se crea el color? ¿Por qué es tan importante en nuestra vida? ¿Cómo ha influido a lo largo de nuestra historia? Estas incógnitas se plantean a cualquiera que decida acudir a la asombrosa exposición del Universum: Color.

Colores desde la entrada, en los letreros. A modo de recibimiento un cubo de matices en medio de espejos. Mesas con haces de luces, luz con prismas, la descomposición de luz blanca. Charlas sobre Isaac Newton y sus herramientas de estudio. El color y su interacción con el ambiente, colores aditivos y sustractivos, animaciones con proyectores. Todo eso te espera, hasta el 30 de abril, como un evento imperdible de abril, en la colorida CDMX.

Placebo en concierto

Después de cancelar sus presentaciones en la ciudad el año pasado, y a 26 años de que la banda inglesa, encabezada por Brian Molko, atrajera las miradas de personas de todo el mundo, con atuendos andróginos y canciones sobre la comunidad LGBTTTI y el uso drogas, Placebo se presentará el próximo 17 de abril en el Palacio de los Deportes.

Es un concierto imprescindible del año, ya que presentarán oficialmente su disco Never Let Me Go, octavo de su carrera que cuenta con los sencillos «Beautiful James», «Surrounded By Spies» y «Try Better Next Time». Placebo es parte del soundtrack del descubrimiento sexual propio y compartido, por lo que su concierto es un evento imperdible de abril, un caluroso y sensual acontecimiento en la diversidad que envuelve a la Ciudad de México.